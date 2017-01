Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Louis van Gaal je zadnjo lovoriko osvojil 21. maja lani, ko je z rdečimi vragi osvojil Pokal FA. Foto: Reuters Louis van Gaal je blestel tudi na proslavi v Münchnu, ko je Bayern postal nemški prvak. Zbrano množico je zabaval in se kar sam imenoval "Party beast". Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Van Gaal končal bogato trenersko kariero

Leta 1995 evropski prvak z Ajaxom

16. januar 2017 ob 23:53

Amsterdam - MMC RTV SLO

Louis van Gaal je sporočil, da se bo pri 65 letih upokojil. V 26-letni trenerski karieri je pustil neizbrisen pečat s številnimi lovorikami in tudi domiselnimi izjavami.

Maja lani je popeljal Manchester United do zmage v Pokalu FA, a se je vodstvo kluba po koncu sezone odločilo, da prekine sodelovanje, saj so že dosegli dogovor s Josejem Mourinhom.

"Že lani sem razmišljal o koncu trenerske kariere, potem sem se premislil in načrtoval le začasni odmor, zdaj pa sem se odločil, da ne bom več trener," je za nizozemski časopis De Telegraaf sporočil karizmatični Nizozemec. Poudaril je, da je bil za družino hud udarec, ko je prejšnji mesec umrl mož njegove hčerke, zato je odklonil mamljive ponudbe iz Azije.

Evropski prvak z Ajaxom

Van Gaal je bil vezist pri Ajaxu, Royal Antwerpu, Telstarju, Sparti iz Rotterdama in Alkmaarju. Leta 1987 je postal pomočnik trenerja pri Alkmaarju, njegov veliki čas pa je prišel leta 1991, ko je prevzel Ajax. Trikrat zapored je postal nizozemski prvak, leta 1992 se je veselil zmage v Pokalu Uefa, leta 1995 pa je na Dunaju dvignil pokal za zmago v Ligi prvakov. Odločilni zadetek proti Milanu je pet minut pred koncem dosegel Patrick Kluivert.

Lovorike zbiral tudi v Barceloni in Münchnu

Med letoma 1997 in 2000 je vodil Barcelono in postal španski prvak leta 1998 in 1999. Uspešen je bil pri Alkmaarju (nizozemski prvak 2009), malce manj pa pri Bayernu, kjer je hitro prišel v spor z alfo in omego kluba Ulijem Hoenessom. V sezoni 2009/10 je osvojil dvojno krono (nemško prvenstvo in pokal), v finalu Lige prvakov pa je bil boljši Inter. V naslednji sezoni je šlo vse narobe in aprila 2011 je bil odpuščen.

Z Nizozemsko tretji na mundialu

Dvakrat je bil tudi selektor nizozemske reprezentance (2000-02 in 2012-14). Julija 2014 so tulipani zasedli tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Braziliji.

