Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Stephen El Shaarawy je spretno matiral Samirja Handanovića. Foto: Reuters Matias Vecino je bil natančen z glavo v 86. minuti. Foto: Reuters Dries Mertens je zagotovil Napoliju velike tri točke. Foto: Reuters Dodaj v

Vecino priigral točko Interju, Mertens junak v Bergamu

Lazio gladko odpravil Chievo

21. januar 2018 ob 22:57

Milano - MMC RTV SLO

Na derbiju 21. kroga Serie A sta se Inter in Roma na San Siru razšla z delitvijo točk (1:1). Atalanta je izgubila proti vodilnemu Napoliju z 0:1.

Rimljani so pred 57.100 gledalci povedli po pol ure igre, ko je vratar Alisson poslal dolgo žogo na nasprotno polovico. Po desni strani je obrambi gostiteljev ušel Stephan El Shaarawy in nato spretno lobal Samirja Handanovića, ki je zapustil vrata.



Mauro Icardi je imel dve veliki priložnosti za izenačenje v drugem polčasu, a se je izkazal Alisson. Štiri minute pred koncem je izenačil Matias Vecino z glavo po natančni podaji Marcela Brozovića z desne strani. Inter je brez zmage že na šestih zaporednih prvenstvenih tekmah in je izgubil priključek z vodilnim dvojcem. Na tretje mesto se je prebil Lazio, ki je odpravil Chievo kar s 5:1.

Mertens odločil v Bergamu

V Bergamu je odločil Dries Mertens z močnim diagonalnim strelom z desno nogo s 15 metrov v 65. minuti. Jose Callejon je sijajno zaposlil Belgijca. To je bil enajsti gol Mertensa v letošnji sezoni, potem ko na devetih zaporednih srečanjih ni zadel. Josip Iličić je igral do 75. minute.

"Zmagali smo na zares zahtevnem gostovanju. Vsako sezono imamo težave v Bergamu. To so bile vredne tri točke," je bil vesel trener Neapeljčanov Maurizio Sarri.

Milan je osvojil tri točke proti Cagliariju (1:2). Franck Kessie je zrežiral preobrat z dvema zadetkoma po hitrem vodstvu gostiteljev.

21. krog:

ATALANTA - NAPOLI 0:1 (0:0)

Mertens 65.

Atalanta: Berisha, Rafael Toloi (79./Orsolini), Caldara, Masiello, Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola (62./Gosens), Iličić (75./Haas), Cornelius, Gomez.

Napoli: Reina, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski (85./Rog), Jose Callejon (91./Maggio), Mertens, Insigne (74./Hamšik).

Sodnik: Daniele Orsato

BOLOGNA - BENEVENTO 3:0 (1:0)

Destro 35., De Maio 73., Džemaili 88.

Belec (Benevento) je branil vso tekmo.

LAZIO - CHIEVO 5:1 (2:1)

Luis Alberto 23., Milinković Savić 32., 68., Bastos 83., Nani 86.; Pucciarelli 25.

Birsa je igral do 75. minute, Cesar (oba Chievo) pa je sedel na klopi.

VERONA - CROTONE 0:3 (0:1)

Barberis 3., Stoian 54., Ricci 67.

RK: Zuculini 61./Verona

SAMPDORIA - FIORENTINA 3:1 (1:0)

Quagliarella 30., 60., 68.; Sanchez 80.

UDINESE - SPAL 1:1 (1:0)

Samir 11.; Floccari 49.

Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.



SASSUOLO - TORINO 1:1 (0:1)

Berardi 54.; Obi 26.



CAGLIARI - MILAN 1:2 (1:2)

Barella 8.; Kessie 36./11-m, 42.

RK: Barella 88.; Rodriguez 80.



INTER - ROMA 1:1 (0:1)

Vecino 86.; El Shaarawy 31.

Inter: Handanović, Joao Cancelo, Škriniar, Miranda, Santon (77./Dalbert), Gagliardini (46./Brozović), Vecino, Candreva (71./Eder), Borja Valero, Perišić, Icardi.

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Strootman, Gerson (70./Bruno Peres), Nainggolan, Džeko (84./Schick), El Shaarawy (75./Juan Jesus).

Sodnik: Davide Massa





Ponedeljek ob 20.45:

JUVENTUS - GENOA

Lestvica: NAPOLI 21 17 3 1 45:13 54 JUVENTUS 20 16 2 2 49:15 50 LAZIO 20 13 4 3 53:25 43 INTER 21 12 7 2 36:16 43 ROMA 20 12 4 4 31:15 40 SAMPDORIA 20 10 3 7 39:30 33 MILAN 21 9 4 8 27:28 31 ATALANTA 21 8 6 7 31:27 30 TORINO 21 6 11 4 29:28 29 UDINESE 20 9 2 9 34:28 29 FIORENTINA 21 7 7 7 30:24 28 BOLOGNA 21 8 3 10 26:30 27 CHIEVO 21 5 7 9 21:37 22 SASSUOLO 21 6 4 11 14:31 22 GENOA 20 5 6 9 16:22 21 CAGLIARI 21 6 2 13 19:33 20 CROTONE 21 5 3 13 16:38 18 SPAL 21 3 7 11 22:39 16 HELLAS VERONA 21 3 4 14 18:44 13 BENEVENTO 21 2 1 18 13:46 7

A. G.