Verbič odločil v Astani in zagotovil kijevskemu Dinamu prvo mesto

29. november 2018 ob 18:54

V Evropski ligi je na sporedu predzadnji krog skupinskega dela. Ob 21.00 se bosta na Stamford Bridgeu srečala Chelsea in PAOK. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju. Benjamin Verbič je zagotovil kijevskemu Dinamu zmago v Astani (0:1).

V obračunu za prvo mesto v skupini K je odločiotev padla v 29. minuti, ko je Viktor Cigankov mojstrsko zaposlil Verbiča s peto. Slovenski reprezentant je z natančnim diagonalnim strelom z desno nogo zatresel mrežo z desetih metrov.

V skupini B se merita Salzburg in Leipzig. Nemški rdeči biki nujno potrebujejo tri točke, igrali pa bodo brez Kevina Kampla, ki ima poškodovan gleženj in tudi ni igral na zadnji tekmi Bundeslige v Wolfsburgu.

Uefa zaradi varnosti prestavila tekmo med Vorsklo in Arsenalom v Kijev. Potem ko so v Ukrajini zaradi nedavnega vojaškega incidenta z Rusijo uvedli vojno stanje v desetih regijah - Poltava in Kijev sicer ne spadata med ta območja -, se je Uefa lotila reševanja današnje tekme. Prvi korak je bila selitev dvoboja na olimpijski stadion v Kijev.

5. KROG, danes ob 18.55,



Skupina A:

BAYER LEVERKUSEN - LUDOGOREC



ZÜRICH - AEK LARNAKA



Vrstni red: Bayer Leverkusen in Zürich po 9, AEK Larnaka in Ludogorec po 2 točki.





Skupina B:

RB SALZBURG - RB LEIPZIG

RB Salzburg: Walke, Lainer, Ramalho, Pongračić, Ulmer, Junuzović, Samassekou, Schlager, Wolf, Dabbur, Gulbrandsen.

RB Leipzig: Mvogo, Mukiele, Orban, Upamecano, Saracchi, Ilsanker, Laimer, Bruma, Matheus Cunha, Augustin, Werner.

Sodnik: Orel Grinfeld (Izrael)



ROSENBORG - CELTIC



Vrstni red: Salzburg 12, Leipzig in Celtic po 6, Rosenborg 0 točk.

Skupina C:

ZENIT - KÖBENHAVN



BORDEAUX - SLAVIA PRAGA



Vrstni red: Zenit 8, Slavia Praga 7, Köbenhavn 5, Bordeaux 1 točka.



Skupina D:

FENERBAHČE - DINAMO ZAGREB



ANDERLECHT - SPARTAK TRNAVA



Vrstni red: Dinamo Zagreb 12, Fenerbahče 7, Spartak Trnava 3, Anderlecht 1 točka.

Skupina E:

QARABAG - SPORTING LIZBONA



VORSKLA POLTAVA - ARSENAL



Vrstni red: Arsenal 10, Sporting 7, Vorskla Poltava in Qarabag po 3 točke.





Skupina F:

MILAN - DUDELANGE



BETIS - OLYMPIACOS

Vrstni red: Betis 8, Olympiacos in Milan po 7, Dudelange 0 točk.

Ob 21.00, skupina G:

SPARTAK MOSKVA - RAPID DUNAJ 1:2 (1:0)

Ze Luis 20.; Muldur 80., Schobesberger 91.

RANGERS - VILLARREAL



Vrstni red: Rapid 7, Villarreal 6, Rangers in Spartak po 5 točk.



Skupina H:

EINTRACHT - MARSEILLE



APOLLON LIMASOL - LAZIO



Vrstni red: Eintracht 12, Lazio 9, Apollon in Marseille po 1 točka.

Skupina I:

MALMÖ - GENK



SARPSBORG - BEŠIKTAŠ



Vrstni red: Genk 7, Sarpsborg in Malmö po 5, Bešiktaš 4 točke.



Skupina J:

STANDARD LIEGE - SEVILLA

Ob 18.55:

KRASNODAR - AKHISAR



Vrstni red: Krasnodar in Sevilla po 9, Standard 6, Akhisar 0 točk.

Skupina K:

JABLONEC - RENNES



ASTANA - DINAMO KIJEV 0:1 (0:1)

Verbič 29.

Verbič je igral do 76. minute.



Vrstni red: Dinamo Kijev 11, Astana 8, Rennes 3, Jablonec 2 točki.

Skupina L:

CHELSEA - PAOK

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 18.55:

BATE BORISOV - VIDI



Vrstni red: Chelsea 12, Vidi 6, Paok in Bate Borisov po 3 točke.

