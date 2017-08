Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Prestop Neymarja je porušil vse rekorde v svetu športa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vrtoglavih 222 milijonov evrov: Neymar bo PSG-jev

25-letnik izpustil trening in se poslovil od soigralcev

2. avgust 2017 ob 10:41

Barcelona - MMC RTV SLO

Saga o prestopu Brazilca Neymarja iz Barcelone v Paris SG je tik pred vrhuncem. Najdražji nogometni prestop v zgodovini naj bi bil končan še pred koncem tega tedna.

Za 25-letnega napadalca bodo Parižani Kataloncem nakazali 222 milijonov evrov, kolikor znaša njegova odkupna klavzula. To je približno dvakrat več od doslej najdražjega prestopa Francoza Paula Pogbaja iz Juventusa v Manchester United.

Barcelona je potrdila, da je Neymar danes dobil dovoljenje, da lahko izpusti trening in da "uredi svojo prihodnost". Od soigralcev se je poslovil v 30 minutah in nato zapustil stadion.

Velika predstavitev sredi Pariza naj bi bila že ta teden, in to ne na stadionu, ampak sredi Pariza na sloviti ploščadi Trocadero s pogledom na Eiffelov stolp.

Dogovor med Neymarjem in Parižani naj bi bil sklenjen že nekaj časa, vendar so v taboru Neymarja, ki ga vodi njegov oče, čakali do 1. avgusta. Takrat se je namreč sprožila klavzula, po kateri bi Neymar dobil dodatnih 26 milijonov evrov bonusa za zvestobo. Katalonci naj bi ta denar zadržali in ga bodo skušali ubraniti po sodni poti.

Neymar naj bi s PSG-jem podpisal petletno pogodbo. Na leto naj bi zaslužil 30 milijonov evrov z že plačanimi davki. V celotnem prestopu naj bi se zavrtelo kar pol milijarde evrov.

Neymar je v Barcelono prišel leta 2013 iz Santosa za 54 milijonov evrov. Lani je s Katalonci podpisal novo petletno pogodbo. Na 186 tekmah je dosegel 105 golov.

R. K.