Wenger ostaja pri Arsenalu: s klubom podaljšal za dve leti

V klubu vse od leta 1996

30. maj 2017 ob 14:37

London - MMC RTV SLO

Vodstvo Arsenala je potrdilo, da je podaljšalo sodelovanje z menedžerjem prve ekipe Arsenom Wengerjem. Francoz, ki je v klubu že od leta 1996, je podpisal dveletno pogodbo.

Daleč najuspešnejši menedžer topničarjev v zadnjih sezonah ne uživa več večinske podpore navijačev, ki so se po zaslugi slab(š)ih rezultatov obrnili proti njemu.

Številni že dlje časa zahtevajo njegov odhod, a kot kaže si je Francoz nabral dovolj 'kredita', da je lahko ohranil položaj v klubu.

Naslednjo sezono brez Lige prvakov

Letošnja sezona Arsenala v prvenstvu je za pozabo. Čeprav je bil klub s severnega Londona do zadnjega kroga v igri za četrto mesto, ki še vodi v Ligo prvakov, je na koncu ostal brez nastopa v najelitnejšem klubskem nogometnem tekmovanju v Evropi. Prvenstvo so Wengerjevi varovanci končali na 5. mestu, za prvakom Chelseajem so zaostali za 18 točk.

V zadnjih letih ga rešuje FA-pokal

Wenger je Arsenal popeljal do treh naslovov angeškega prvaka (1997/98, 2001/02 in 2003/04), sedmih zmag v finalu FA-pokala (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15 in 2016/17), šestkrat je tudi osvojil Community Shield (1998, 1999, 2002, 2004, 2014 in 2015). Leta 2006 je ekipo popeljal do finala Lige prvakov, kjer pa je moral premoč priznati Barceloni. Prav tako je postal prvi menedžer po letu 1889, ki s svojo ekipo v celotni sezoni ni okusil grenkobe prvenstvenega poraza. To mu je uspelo v sezoni 2003/04.

