Poudarki Selektor Bolgarije: "Srečna zmaga. Ne slepimo se, a šteje izid"

Kampl menjan zaradi poškodbe gležnja Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sedmi selektor Slovenije Tomaž Kavčič je na četrti tekmi doživel tretji poraz, skupna razlika v golih znaša 3:7. Slovenija se je v skupini 3 lige C hitro znašla v težavah. Popravni izpit bo v nedeljo na Cipru. Foto: Reuters Verjetno bi kaj spremenil. Ne bom pameten, seveda se moraš kaj naučiti. Še enkrat bom pogledal tekmo in bom videl. Samo ne vem, kaj je bilo narobe, s tem kar smo postavili. Če bi lahko tekmo znova začel od začetka. Po tekmi je Vid Belec za TV Slovenija izjavil: "Naredil sem napako. Hotel sem izbiti žogo, da ne bi slučajno prišlo do 11-m, a se je žoga odbila. Vso odgovornost prevzmema nase." Foto: www.alesfevzer.com Ali bo Kevin Kampl lahko zaigral na drugi tekmi Lige narodov? Ob odhodu z igrišča je vidno šepal, gleženj pa je bil povit, poškodba je tudi bila vzrok za menjavo pred zadnjimi minutami. Foto: www.alesfevzer.com Imeli smo večjo željo. Sicer menim, da je Slovenija zelo dobra. V drugem delu so nas povsem stisnili in so igrali bolje, zato srečna zmaga za nas. Slovenija nas sicer ni presenetila, saj smo si pogledali nekaj tekem in smo doživeli točno to, kar smo pričakovali. Selektor Bolgarije Petar Hubčev. Premierno tekmo Lige narodov si je v Ljubljani ogledalo 5.100 gledalcev. Stožice uradno sprejmejo 16.300 ljudi, a je bilo zaradi Uefine kazni 2.000 sedežev - južna tribuna - zaprtih. Stadion je bil tako zaseden le 35-odstotno, kar ne more razveseliti odgovornih pri NZS-ju. Foto: Reuters VIDEO Analiza 2. polčasa tekme... VIDEO Analiza 1. polčasa tekme... Sorodne novice Slovenija tudi pod Kavčičem nemočna: Bolgari zmagali z 1:2 Dodaj v

"Za Ciper bom zagotovo menjal. Kdo bo to, pa bomo še videli."

Selektor Slovenije po porazu na štartu Lige narodov

7. september 2018 ob 06:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Grenak poraz je doživela Slovenija na štartu Lige narodov, potem ko kljub prevladi pri posesti žoge, strelih v okvir in mimo, kotih, podajah in poskusih napadov ni zmogla streti Bolgarije, katere selektor je zmago z 2:1 v Ljubljani označil za srečno.

"Srečna zmaga. Ne slepimo se zaradi končnega izida, a na koncu je najpomembnejši izid," je selektor Petar Hubčev, nekoč libero najslovitejše reprezentance Bolgarije, polfinalistke SP-ja 1994, odkrito priznal, da si je Slovenija mogoče res zaslužila več kot porazen štart novoustanovljenega tekmovanja.

"Tekmo smo izgubili. Glede želje in borbenosti igralcem nimam česa očitati. Mislim, da smo si na tej tekmi zaslužili več. Čestital bi Bolgarom za zmago," je mnenje Tomaža Kavčiča, ki pa je bil ob tretjem porazu na četrti tekmi v vlogi selektorja Slovenije že deležen žvižgov slabo napolnjenih tribun Stožic, kjer se je zbralo vsega 5.100 gledalcev.

Drugi najhitreje prejeti gol Slovenije

Pri tem se je že na začetku tekme najbolj slišalo nekaj sto bučnih Bolgarov, ki jih je že v 129 sekundi tekme s prvencem razveselil Božidar Krajev. Drugi najhitreje prejeti gol v zgodovini slovenske nogometne reprezentance, hitrejši je bil le Norvežan John Carew leta 2005 v Celju, ko je zadel že v 1. minuti. "Na samem začetku pri prvem golu bi morali narediti prekršek. Bom še pogledal, a priprava na tekmo ni bila slaba," je selektor Kavčič potrdil, da so se njegovi varovanci slabo odzvali na izgubljen skok na sredini.

Dva gola iz enega udarca in protinapada

"Nočem, da izpade kot alibi, ampak iz enega udarca in protinapada so nam dali dva gola. Mi smo imeli nekaj zrelih priložnosti, vendar je vratar dobro branil, nismo zabili. Ne morem reči, da igralci niso imeli želje," je na novinarski konferenci Kavčič izpostavil dejstvo, da so Bolgari zadeli iz obeh strelov v okvir vrat, medtem ko je v 2. polčasu na drugi strani Plamen Iliev dvakrat s konicami prstov preusmeril žogo v kot, še enkrat pa v slogu branilcev z drsečim štartom izven kazenskega prostora odvzel žogo prodirajočemu Timu Matavžu.



Belec priznal napako ob usodnem golu

In ravno vratarja sta hočeš-nočeš naredila razliko na tekmi, saj je na slovenski strani tragična figura tekme postal Vid Belec. "Belec je naredil napako, slišal sem, da jo je prevzel nase, ampak to mora nase prevzeti moštvo. Napake so sestavni del igre, ne vem pa, če po eni napaki lahko menjamo. Vprašanje, kaj še imamo zadaj v tem trenutku," je Kavčič zavrnil, da bo proti Cipru začel v vratih tekmo kdo drug, četudi je Belec od prihoda v Sampdorio ob koncu zimskega prestopnega roka branil na vsega 2 klubskih tekmah in zdaj 4 reprezentančnih srečanjih. Dvoboj z Bolgarijo je bila sploh prva uradna tekma 28-letnega Mariborčana v sezoni 2018/19.

Za Belce sta na klopi dva čuvaja mreže brez reprezentančnega nastopa, Matic Kotnik v Grčiji letos prav tako še ni zaigral, pri čemer se je zapletel še v pravni spor s Panioniosom, medtem ko je bil Aljaž Ivačič, vratar Olimpije, sploh prvič vpoklican na reprezentančne priprave. Slovenija sicer velja za vratarsko velesilo, ker ima med najboljšimi vratarji sveta kar dva, a kaj ko se je Samir Handanović (Inter) poslovil od reprezentance po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 proti Ukrajini, najbolj znan slovenski nogometaš Jan Oblak pa spet manjka, pri čemer so se NZS in vratar ter Atletico Madrid še komunikacijsko zapletli glede pojasnjevanja poškodbe.

Kampl zaradi poškodbe, Krhin taktično

Marsikoga je začudila menjava Kevina Kampla v 83. minuti, saj je bil nemški Slovenec končno pravi motor moštva in so po uvodne pol ure šle vse nevarne akcije prek njega. "Kampl je bil zamenjan zaradi poškodbe. V tem trenutku ne moremo nič povedati. Upam, da ni nič hujšega," je pojasnil selektor. Ob koncu tekme je nova slovenska desetica vidno šepala ob odhodu z igrišča, gleženj pa je bil povezan.

Prvi je bil zamenjan v 66. minuti vezist Rene Krhin, ki je bil vpleten v oba prejeta zadetka. Pri prvem je Kiril Despodov med Krhinovimi nogami s podajo našel strelca Krajeva, pri drugem je igralec Nantesa izgubil dvoboj na sredini, žogo je pobral kapetan gostov Ivelin Popov in s podajo našel osamljenega 21-letnika Midtjyllanda, ki je kaznoval Belčevo napako za svoj drugi gol večera, ki je tudi prinesel Bolgariji še tretjo zmago na medsebojnem soočenju s Slovenijo.

"Vsakdo je zamenljiv. Miha Zajc je šel v sredino, zato sem ga povlekel iz igre, pa da bi z Amirjem Derviševićem dobili igralca za izvajanje prekinitev. Bolj iz taktičnih razlogov kot zaradi tega, ker bi slabo igral. Ni mi dal roke? Bomo pogledali še enkrat. Ravnokar sem govoril z njim. Da bi kaj bilo narobe, sam nič ne vem," je Kavčič zanikal, da bi 28-letnika iz Jakobskega Dola menjal zaradi napak.

Dervišević prišel za prekinitve, ki pa jih je izvajal Kurtić

Po drugi strani je kot zadnji vstopil s 7 asistencami najboljši podajalec Prve lige Amir Dervišević, ki naj bi bil ob reprezentančnem debiju zadolžen za prekinitve, a je slednje v končnici vseeno vse izvedel Jasmin Kurtić. "Možno je, da se to zgodi. Nismo bili točno dogovorjeni, ker nismo vedeli, kako bo z menjavami. Kurtić mu je res vzel tisto žogo in centriral na gol, a z desne strani, kjer ima močnejšo nogo," je Kavčič priznal, da vseeno ni bilo popolnoma dogovorjeno, kdo ima odgovornost in prednost izvajanja prostih strelov.

S spremenjeno postavo po zmago na Ciper

Ob decembrski predstavitvi v vlogi glavnega trenerja Slovenije si je 64-letni Kavčič sam zadal nalogo popeljati Slovenijo na evropsko prvenstvo 2020. Novo reprezentančno tekmovanje Liga narodov je pomožna pot, ki ponuja varnostno mrežo in drugo možnost za dosego cilja, pri čemer je najpreprosteje, če Slovenija osvoji skupino 3 v ligi C. A ob uvodnem domačem porazu in sočasni gladki zmagi Norveške nad Ciprom (2:0) je zmaga v hitropoteznem skupinskem delu zdaj precej oddaljena. "Če nimaš najvišjih ciljev, potem je bolje, da se ne ukvarjaš s športom. Na Cipru je naša želja in cilj zmaga, tako kot proti Bolgariji. Vedno je cilj zmaga. Kot sem rekel, so na težki tekmi odločale malenkosti."

Vseeno je Kavčič priznal, da bi v primeru ponovnega začetka nekaj spremenil v postavi, kaj točno pa mora preučiti ob ponovnem ogledu domačega poraza. Za nedeljsko gostovanje v Nikoziji se obetajo spremembe: "Za Ciper bom v ekipi zagotovo nekaj menjal med igralci. Kdo bo to, bomo pa še videli."

Toni Gruden