Za kapetana neporažene Olimpije cilj jasen - prvo mesto

Rožman nezadovoljen zaradi slabe realizacije

17. september 2017 ob 09:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Derbi na razmočeni zelenici v Stožicah ni postregel z vrhunsko predstavo. Domžalčani so imeli več priložnosti, Olimpija pa je bila izjemno učinkovita in je po četrtini prvenstva še neporažena.

Trener Igor Bišćan že na srečanju proti Mariboru 27. avgusta ni usmeril vse sile v napad, ampak se je zadovoljil s točko (0:0). V soboto zvečer je kapetan Branko Ilić zadel z glavo po uri igre in Ljubljančani imajo po zmagi z 1:0 že enajst točk naskoka pred Domžalčani.

Če izvzamemo spodrsljaj v Kranju (0:0), je Olimpija dobila vse preostale tekme in ima po devetih krogih že 23 točk. Bišćan ima zelo pragmatičen pristop, ki morda ne ustreza gledalcem in navijačem, a če bo maja dvignil pokal za naslov državnega prvaka, bodo vsi zadovoljni. Najbolj izmed vseh seveda predsednik Milan Mandarić.

Vombergar odlično nadomestil Abassa

"Derbi je bil odigran v zelo težkih razmerah. Pričakoval sem težko tekmo in točno taka je tudi bila. Domžale so le zaradi spleta okoliščin malce bolj zaostale na lestvici, vsekakor pa spadajo v sam vrh. Zabili smo gol iz edine lepe priložnosti. Zelo sem srečen s tremi točkami in po četrtini prvenstva smo na prvem mestu," je poudaril 39-letni Hrvat, ki je dodal, da je bilo celotni ekipi zelo težko igrati tekmo, saj je v soboto dopoldne fizioterapevt Ilija Martinović doživel srčno kap.



V napadu je Andres Vombergar odlično zamenjal Issaha Abassa, ki si je na petkovem treningu poškodoval koleno. "Poznala se je odsotnost Abassa, ki naredi razliko na igrišču. Ne smemo biti popolnoma odvisni le od enega igralca. Moram pohvaliti Vombergarja, ki se je boril tudi s tremi nasprotnimi nogometaši. Naredil je veliko za zmago ekipe. Točno takega igralca smo potrebovali na tej tekmi," je bil zadovoljen Bišćan.

Bišćan vidi še precej rezerve

Ocena po četrtini prvenstva je seveda pozitivna: "Na začetku sezone smo zelo hitro izpadli iz evropskih tekmovanj, kar bi lahko pustilo posledice, psihično nismo bili stabilni. Vse od prve tekme v prvenstvu smo se dvigali in zdaj smo na prvem mestu. Imamo še precej rezerve. Kar nekaj igralcev še ni v pravi pripravljenosti. Dobre igre so nam dvignile samozavest, do zimskega odmora želimo ostati na vrhu lestvice. Pozimi bomo nato skušali odpraviti še določene pomankljivosti."



Sporne situacije ne gredo v prid Domžalam

Simon Rožman je bil zelo nervozen med tekmo. Jezen je bil na sodnika Dragoslava Perića, ki ni pokazal na belo točko. Domžalčani so dvakrat zahtevali najstrožjo kazen. Prvič po igranju z roko Mitcha Apaua v živem zidu, drugič pa po domnevnem prekršku Kenana Bajrića nad Lovrom Bizjakom.

"Prevladovali smo. Žal mi je, da izrazitih priložnosti nismo pretvorili v zadetek. Dobro smo izgledali na igrišču. To je bila dinamična tekma z veliko agresivnosti na zelo težki podlagi. Sporne situacije ne gredo nam v prid. Če seštejem vse skupaj, še tiste iz Maribora, so bile že štiri take situacije. To so stvari, ki me zelo motijo. Vsekakor smo tekmovalni in želimo navzgor po lestvici. Težko je pričakovati, da bomo na derbiju za nekih 40 odstotkov boljši od Olimpije. Poraz boli, delati pa moramo naprej," je pojasnil 34-letni strokovnjak.

Domžale, ki so avgusta v Stožicah spisale dve najbolj imenitni poglavji v klubski zgodovini (2:0 proti Freiburgu in 1:1 proti Marseillu), imajo po četrtini prvenstva le 12 točk. Tudi v lanski sezoni so v Stožicah ostali brez točke (Olimpija je zmagala z 1:0 in 3:1).

"Če pogledamo to tekmo, razlika niti slučajno ni bila takšna, kot je na lestvici. Imeli smo štiri izrazite priložnosti, Olimpija pa je bila razen zadetka praktično brez strela na vrata. Ko se tekma lomi, je treba zabiti gol. Olimpiji je to uspelo. Razen realizacije fantom ne morem ničesar zameriti. Maribor in Olimpija sta instituciji, igralce imajo zelo kakovostne, prav tako strokovni štab," je še dodal Rožman.

Ilić: Ko sem igral skupaj s Prosinečkim, nisem smel zadeti

Branilec Ilić je kariero začel pri Olimpiji, med letoma 2001 in 2004 je igral na stadionu za Bežigradom, naslednje tri sezone pa nato za Domžale. V soboto je dosegel prvi zadetek v zeleno-belem dresu.

"Domžalčani so odigrali zelo dobro tekmo. Mislim, da so bili boljši. Mi nismo bili pravi, a odigrali smo taktično zrelo. Tako igrajo ekipe, ki se borijo za prvo mesto. Izkoristili smo eno prekinitev. To je bil moj prvi gol za Olimpijo. Na začetku kariere sem igral skupaj z Robertom Prosinečkim in takrat nisem smel zadeti, saj je bil za gole zadolžen on," se je pošalil junak sobotnega deževnega večera v Stožicah.

"Zaslužili smo si prvo mesto na lestvici. Nihče ne gleda na statistiko in na lestvico, ampak smo maksimalno angažirani na treningu. To je zasluga strokovnega štaba. Trenira se zares zelo resno, konkurenca je velika. Mislim, da bomo še boljši. Lepo je končati uvodno četrtino prvenstva brez poraza, še posebej po vseh dogodkih v spomladanskem delu lanske sezone," je razlagal Ilić, ki je odigral 63 tekem za slovensko izbrano vrsto.

Izkorisiti želijo vsak spodrsljaj Maribora

Obeta se nov napet boj z Mariborom za naslov prvaka. Vijoličasti igrajo v Ligi prvakov in imajo zelo natrpan urnik. To je velika prednost Ljubljančanov, ki si lahko naberejo lepo prednost do konca jesenskega dela.

"Vsaka ekipa iz slovenske lige bi si želela igrati v Ligi prvakov. Maribor si je to zaslužil. Imeli bodo veliko število tekem. Videli bomo, kako bodo odigrali prvenstvene tekme. Mi moramo izkoristiti njihov spodrsljaj. Naš cilj je jasen - prvo mesto na lestvici. To mora biti cilj Olimpije vsako leto," je zaključil Ilić.

A. G.