Zidane kljub slabemu začetku ohranja mirno kri: Ni razloga za alarm

"Nogomet je včasih nepošten"

21. september 2017 ob 22:02

Madrid - MMC RTV SLO

Po slabem začetku državnega prvenstva je kapetan Real Madrida Sergio Ramos dejal, da je položaj skrb vzbujajoč, a gre za iste nogometaše, ki so še pred mesecem osvajali naslove.

Kraljevi klub, ki je lani osvojil Ligo prvakov, hkrati pa postal tudi španski prvak, je na uvodu sezone v vitrino pospravil dva superpokala. V evropskem je z 2:1 odpravil Manchester United, v španskem pa je bil z dvema zanesljivima zmagama (1:3, 2:0) prepričljivo boljši od Barcelone. Toda za velikimi katalonskimi tekmami zdaj v španski La ligi zaostajajo že velikih sedem točk, odigranih pa je bilo šele pet krogov.

Medtem ko je Barca vknjižila pet zmag z razliko v zadetkih 17:2, je Real po dvakrat zmagal in remiziral, v zadnjem krogu pa je prvič tudi klonil. Madridčani so nasprotnikove mreže v državnem prvenstvu zatresli devetkrat, tolikokrat kot se je med strelce vpisal na primer Lionel Messi. Betis je na Santiago Bernabeuu zmago dosegel z golom Paragvajca Antonia Sanabrie, ki se je kalil tudi v B-ekipi Barcelone, v 94. minuti. S porazom z 0:1 je kraljevi klub zamudil priložnost, da podre rekord po zadetkih na zaporednih tekmah. S Santosom si Real lasti najboljši dosežek s 73 tekmami.

"Žoga preprosto ni hotela v mrežo"

"Mislim, da položaj ni kočljiv. Ni razloga za alarm. Res je, da smo izgubili precej točk, toda pred nami je še ogromno tekem. Vse delo, ki smo ga vložili in naredili, ne bo vrženo v smeti zaradi treh slabih tekem. Nismo bili učinkoviti pred golom. Moramo ostati mirni, se odpočiti in misli usmeriti k naslednjim tekmam," je dejal Zinedine Zidane. Real trikrat zapored na domači zelenici ni zmagal, kar je najslabši niz na Santiago Bernabeuu od aprila 2011, ko je kraljevi klub vodil še Jose Mourinho. V konici napada Madridčani niso učinkoviti. Karim Benzema je trenutno poškodovan, Alvaro Morata je poleti odšel v Chelsea, tako da je priložnost dočakal tudi mladi Borja Mayoral.

Zidane pravi, da ni zaskrbljen in ne želi delati panike: "Proti Betisu žoga preprosto ni želela v mrežo. To je nogomet. Ni treba zdaj gledati nazaj. Nismo odigrali najboljše tekme, a tudi ne slabe. Lansko sezono smo dobili nekaj tekem, ki si jih morda nismo zaslužili, zdaj pa je obratno. Ostati moramo mirni. Ni razloga za skrb. V San Sebastianu smo proti Sociedadu v nedeljo odigrali zelo dobro tekmo. Veliko je še pred nami."

"Nogomet je včasih nepošten"

Sergio Ramos, kapetan Reala, ni tako miren kot trener: "To je k******* slab začetek. Skrb vzbujajoče je, da smo doma izgubljali točke proti nasprotnikom, ki bi jih sicer premagovali. Toda moramo iti naprej, biti samokritični in misliti na naslednje tekme. Smo isti nogometaši, ki so še pred mesecem osvajali naslove. Ostati moramo enotni in razmišljati o sebi. Imamo izvrstno ekipo in zato ne iščemo izgovorov."

"Ne vem, zakaj tako težko zadenemo na Bernabeuu. Čas je tekel, gola pa kar ni bilo. Priigrali smo si priložnost, a smo grešili. Nismo odigrali najboljše tekme, a smo prišli do priložnosti. Toda pred nami je še dolga sezona in v preteklosti smo že naredili preobrat po velikem točkovnem zaostanku," je dodal izkušeni osrednji branilec.

Tudi vezist Casemiro je poudaril, da mora ekipa ostati mirna in da preprosto tokrat ni šlo. Na vprašanje o razigrani Barceloni in že kar občutnem zaostanku sedmih točk pa ni želel komentirati, dodal je le, da v Madridu razmišljajo samo o sebi: "Moramo ohraniti mirne glave. Nismo imeli sreče. Za vse, za kar smo se trudili, vse, kar smo ustvarili, smo si izborili. Toda to je nogomet in včasih je nepošten. Moramo čestitati Betisu. Borili so se, trdo so garali in odigrali dobro tekmo."

T. J.