Žilavi Werder na Allianz Areni zdržal vse do 76. minute

Hollerbach novi trener Hamburga

21. januar 2018 ob 18:23

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna so se morali zelo potruditi za zmago v 19. krogu Bunedslige. Werder je celo povedel na Allianz Areni, šele v zadnje četrt ure je Bremenčanom zmanjkalo moči (4:2).

Trener Florian Kohfeldt je preporodil Werder, ki igra precej bolje kot na začetku sezone. Tudi v Münchnu so se v prvem polčasu izkazali s pogumno igro in se niso odločili za "bunker".

V 25. minuti je Max Kruse podal v kazenski prostor, Sven Ulreich je zapustil vrata in skušal izbiti žogo, a je bil Jerome Gondorf hitrejši. Žogo je poslal med nogama vratarja Bayerna v mrežo. Gostitelji, ki niso našli prave igre, so izenačili štiri minute pred odmorom. Jerome Boateng je z desne strani podal pred vrata, kjer si je Thomas Müller zaustavil žogo s prsmi in jo z desnico zabil v mrežo.

V drugem polčasu se je pritisk Bavarcev stopnjeval. V 63. minuti je James Rodriguez podal iz kota, Robert Lewandowski pa je z močnim strelom z glavo poslal žogo pod prečko. Werder se ni predal in četrt ure pred koncem je presenetljivo izenačil. Kruse je iz kota poslal žogo pred vrata, kjer jo je Niklas Süle nespretno preusmeril v lastno mrežo.

Veselje gostov ni trajalo dolgo, saj je takoj po izvajanju sredine Müller podal v kazenski prostor, Lewandowski pa je z enajstih metrov silovito zadel žogo za glavo za 3:2. To je bil že 17. zadetek najboljšega strelca Bundeslige v letošnji sezoni. Končni izid je postavil Müller šest minut pred koncem, ko je po podaji Jamesa poslal žogo med nogama vratarja Jirija Pavlenke v mrežo.

Köln znova upa na obstanek

Köln, ki je bil po jesenskem delu odpisan, je spomladi nanizal drugo zmago zapored. Trener Stefan Ruthenbeck je preporodil ekipo, ki je imela najslabši izkupićek v zgodovini nemškega prvenstva po polovici odigranih tekem. Zdaj imajo kozlički 12 točk in so le še štiri točke za 16. mestom.

V soboto zvečer je Hamburg doživel grenak poraz v obračunu zadnjeuvrščenih (0:2). Oba gola za Köln je dosegel Simon Terodde, ki je na začetku meseca prišel iz Stuttgarta. V 27. minuti je zadel iz bližine po podaji iz kota. Sredi drugega polčasa je zapečatil usodo "dinozavrov Bundeslige" z levico po podaji Miloša Jojića.

Hollerbach novi trener Hamburga

Že takoj po tekmi je bilo jasno, da bo prišlo do menjave trenerja pri Hamburgu. Markus Gisdol je ekipo vodil od septembra 2016. V prejšnji sezoni se je klubu uspelo izogniti izpadu v drugo ligo prav v zadnjem krogu, v tej sezoni pa je znova v težavah, saj je predzadnji in se tako sooča s svojim sploh prvim izpadom iz elite. Hamburg je dobil prvi dve tekmi v sezoni, a od takrat dodal le še dve zmagi. Po 19 krogih ima zgolj petnajst točk, le tri je pred zadnjeuvrščenim Kölnom in za pet zaostaja za varnim 15. mestom.

Bernd Hollerbach je prevzel zelo zahtevno nalogo. 48-letni strateg med letoma 1996 in 2004 odigral 197 prvenstvenih tekem za HSV. Izkazal se je na klopi Würzburga, ki ga je popeljal v drugo ligo.

19. krog:

HERTHA - BORUSSIA (D) 1:1 (0:0)

Selke 46.; Kagava 71.



HOFFENHEIM - BAYER (L) 1:4 (0:1)

Szalai 86.; Bailey 43., Baumgartlinger 51., Alario 70., 93.



FREIBURG - RB LEIPZIG 2:1 (0:0)

Haberer 72., Koch 76.; Werner 66.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.



BORUSSIA (M) - AUGSBURG 2:0 (1:0)

Ginter 10., Hazard 90.



MAINZ - STUTTGART 3:2 (1:1)

Muto 45., 54., Holtmann 64.; Badstuber 20., Ginczek 91.

WOLFSBURG - EINTRACHT 1:3 (0:2)

Arnold 66.; Haller 18., Chandler 22., Jović 85.

RK: Dimata 67./Wolfsburg



HAMBURGER SV - KÖLN 0:2 (0:1)

Terodde 27., 67.



BAYERN - WERDER 4:2 (1:1)

Müller 41., 84., Lewandowski 63., 77.; Gondorf 25., Süle 74./ag

Bayern: Ulreich, Kimmich, J. Boateng, Süle, Juan Bernat, Javi Martinez (58./Vidal), James Rodriguez, Robben (58./Coman), Müller, Ribery, Lewandowski (77./Wagner).

Werder: Pavlenka, Bauer (46./Gebre Selassie), Veljković, Moisander, Augustinsson, Bargfrede (80./Belfodil), Junuzović, Eggestein, Delaney, Gondorf (72./Kainz), Kruse.

Sodnik: Robert Kampka



Ob 18.00:

SCHALKE - HANNOVER

Lestvica: BAYERN 19 15 2 2 44:14 47 BAYER LEVERKUSEN 19 8 7 4 39:27 31 LEIPZIG 19 9 4 6 31:28 31 BORUSSIA (M) 19 9 4 6 30:30 31 BORUSSIA (D) 19 8 6 5 40:25 30 SCHALKE 18 8 6 4 29:24 30 EINTRACHT 19 8 6 5 24:20 30 AUGSBURG 19 7 6 6 28:25 27 HOFFENHEIM 19 7 6 6 29:27 27 HANNOVER 18 7 5 6 27:28 26 HERTHA 19 6 7 6 27:27 25 FREIBURG 19 5 8 6 20:33 23 WOLFSBURG 19 3 11 5 22:24 20 STUTTGART 19 6 2 11 16:24 20 MAINZ 19 5 5 9 24:33 20 WERDER 19 3 7 9 16:25 16 HAMBURGER SV 19 4 3 12 15:28 15 KÖLN 19 3 3 13 14:33 12

