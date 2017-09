Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Branko Zupan ne zameri Srečku Katancu, da se je na novinarski konferenci "znesel" nad njim in ga poimenoval "Einstein". Foto: MMC RTV SLO VIDEO Katanec o Kamplu: Eden ig... Sorodne novice "Ne kličem le najboljših na igrišču, ampak tudi zunaj igrišča" Dodaj v

Zupan o "Einsteinu": Srečko nima tako slabih namenov, kot je videti

Morda je bolje, da Kampla ni v reprezentanci

30. september 2017 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Branko Zupan se pred tekmo Anglije in Slovenije spominja, kako je aprila 2004 v vlogi selektorja reprezentance do 19 let našel način, kako premagati močnejšega nasprotnika.

"Slovenija ima velike težave na gostovanjih, osvojila je malo točk, a po drugi strani bo v četrtek na Wembleyju motiv zelo velik. Dobro je tudi, da ima ta generacija že izkušnje z Angleži. Velike je mogoče presenetiti, to sem spoznal, ko sem bil selektor reprezentance U-19 in smo se srečali v Celju. Seveda se zavedam, da je to popolnoma druga raven, a vendar sem preučil igro nasprotnikov in smo jih z goloma Semlerja premagali z 2:1, pri čemer ta angleška selekcija prej ni izgubila 38 tekem zapored. Taktične stvari bo treba dobro naštudirati, v poštev ne pride le taktika branjenja in protinapadov, ampak bo treba uigrati različne podrobnosti."

Da Srečko Katanec pred zadnjima kvalifikacijskima tekmama za SP 2018 (Slovenija ima zelo malo možnosti, da osvoji 2. mesto v svoji skupini in si zagotovi dodatne kvalifikacije) v reprezentanco spet ni vpoklical Kevina Kampla, je po Zupanovem mnenju prej pozitivno, kot ne: "Kampl ima posebno zgodbo. Trenutno je premalo časa, da bi vse skupaj na novo premlevali, imel je tudi poškodbo in verjetno je v tem trenutku res boljše, da ga ni zraven. Preveč je nedorečenih stvari in bolje je, da se selektor osredotoči na te, ki so na zadnji tekmi (Litva in zmaga s 4:0) pustili dober vtis."

Zupana, strokovnega komentatorja na TV Slovenija, smo še vprašali, kako komentira besede Srečka Katanca, ki je na zadnji novinarski konferenci malce žaljivo govoril o gostih, ki jih TV Slovenija za analize po reprezentančnih tekmah vabi v svoj studio. Spomnimo, Katanec je med drugim izjavil: "Potem pa gre Einstein na televizijo in reče, da moram kondicijske trenerje pošiljati igralcem v klub ..."

Zupan odgovarja: "Ni me poimenoval, tako da je vse skupaj le špekulacija, ali je res mislil mene. Srečko nima tako slabih namenov, kot je morda videti. Želi, da vsi dobro pišejo in govorijo o reprezentanci, a se mora zavedati, da obstajajo tudi drugačni pogledi. Popolnoma vseeno mi ni, a sem že dolgo zraven in navajen, da ima neki spontan način delovanja. Tega res ne jemljem osebno, s profesionalnega stališča pa bi rekel, da nima smisla izgubljati energije za obrobne stvari. Na takšne komentarje selektor ne bi smel biti tako občutljiv."

T. O.