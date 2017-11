100 dni do Pjongčanga: mile temperature, brez snega

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Olimpijska plamenica je v sredo prispela v Južno Korejo. Foto: Reuters Letalo z olimpijsko plamenico je davi iz zibelke olimpizma Grčije prispelo v Južno Korejo, kjer bodo februarja na sporedu zimske olimpijske igre. Na letališču v Incheonu sta dragoceno olimpijsko pošiljko, olimpijska plamenica je bila spravljena v posebni varnostni posodi, sprejela južnokorejski minister za kulturo, šport in turizem Do Jong Hvan in ena največjih južnokorejskih športnih zvezdnic, umetnostna drsalka Juna Kim (na fotografiji), nosilka zlate olimpijske kolajne iz Vancouvra 2010 in dvakratna svetovna prvakinja. Olimpijski ogenj bo potovanje nadaljeval po devetih provincah in osmih največjih južnokorejskih mestih. Olimpijsko baklo bo po Južni Koreji nosilo 7.500 ljudi, do začetka olimpijskih iger pa bo premagala več kot 2.000 kilometrov. Olimpijski ogenj so svečenice prižgale 24. oktobra v antični Olympii, v posebnem obredu s pomočjo sončnih žarkov, do Aten pa je po Grčiji potoval več kot 2.000 kilometrov. Foto: Reuters Dodaj v

Prireditelji naslednjih olimpijskih iger vstopajo v zadnjih 100 dni. Vstopnice za olimpijske boje na zimskih igrah v Pjongčangu se 100 dni pred začetkom še vedno slabo prodajajo, a organizatorji ostajajo optimistični.

V Južni Koreji imajo sicer še nekaj težav. Za zdaj še ni snega, dnevne temperature so prijetne, vreme je milo. Kljub temu so se treningi na novo zgrajenih stezah za bob in skeleton že začeli.

V Pjongčangu, kjer bo 9. februarja slovesno odprtje iger, bodo vsa prizorišča nared za igre in ne bo nobenih zamud. Južnokorejski gostitelji obljubljajo tekoč in hiter promet, prvovrstna prizorišča in objekte ter vrhunsko organizacijo brez zapletov. Predvsem pa so prepričani, da bodo igre v največji meri pripomogle k razcvetu zimskih športov v Aziji, saj ima ta 17-dnevni športni dogodek ogromen vpliv.

Nekoliko oddaljeno le alpsko prizorišče

Spektakel v redko poseljenem območju Pjongčanga na severovzhodu države daje gostiteljem obilo razlogov za veselje. Toda ob 100-dnevnem odštevanju 1. novembra iskrica navdušenja še ni preskočila na Južnokorejce. Prodaja vstopnic za olimpijske tekme je zelo skromna. "Zimski športi niso tako priljubljeni tukaj," pravi strokovnjak za trženje. Koncept iger je sicer znan od začetka. Osrednji del je zimsko športno središče Alpenisa, ki je že od leta 2009 pripravljeno na smučarske in druge olimpijske tekme. Od tam bo večina od 12 prizorišč, vključno z dvorano za športe na ledu, dostopna v približno 30 minutah. Le do alpskega prizorišča v Jongseonu bodo smukači imeli nekoliko več vožnje.

30 let po olimpijskih igrah v Seulu leta 1988, ki so državo postavile na svetovni zemljevid, naj bi igre pomagale Pjongčangu postati Meka zimskih športov. Iz meseca v mesec so se inšpektorji Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) lahko na lastne oči prepričali o dobrem delu, ki so ga opravili organizatorji. A nazadnje so pri Moku vnovič opozorili, da morajo pripraviti še načrte o nadaljnji rabi objektov v času po koncu olimpijskih iger. Organizatorji načrtujejo, da bodo trije olimpijski športni centri, vključno s hokejsko dvorano ter pisto za smuk, ostali odprti tudi po koncu iger. V luči konflikta s Severno Korejo si država zdaj na vso moč prizadeva poudariti pomen olimpijskih iger za mir v regiji. "To je zelo pomemben trenutek za nas, da lahko v svet pošljemo sporočilo miru," je dejal minister za kulturo, šport in turizem Do Jong-hvan. Medtem pa je ameriški predsednik Donald Trump pred generalno skupščino ZN-ja opisal severnokorejskega voditelja Kim Džong-una kot "raketnega človeka na samomorilski misiji", s čimer ni prav nič pripomogel k umiranju razmer.

In čeprav imajo v nekaterih državah pomisleke, pri MOK-u poudarjajo, da jih glede varnosti nič ne skrbi. Predsednik MOK-a Thomas Bach je dejal, da plana B za igre v Pjongčangu nimajo in da ga niso niti načrtovali, kar so v Južni Koreji pozdravili kot dobro novico.

Zimski športi v Južni Koreji niso priljubljeni

V organizacijskem odboru upajo, da bodo 90 odstotkov od 1,17 milijona vstopnic prodali gledalcem, od tega 70 odstotkov domačim obiskovalcem iger. A do konca oktobra so prodali le nekaj več kot tretjino vstopnic. Razlogi za to so po mnenju prirediteljev različni. V primerjavi z nogometom ali bejzbolom zimski športi enostavno niso tako priljubljeni na Korejskem polotoku, meni profesor trženja Li Sung-jun. Poleg tega bo manjkala korejska drsalna superzvezdnica, olimpijska prvakinja iz Vancouvra 2010 Juna Kim. "Še eden od razlogov je gotovo tudi, da je Pjongčang od kulturnega središča v Seulu zelo daleč," še meni profesor.

Vstopnice tik pred začetkom?

Na drugi strani pa je organizacijski odbor prepričan, da bo z medijskimi dejavnostmi do uvodne slovesnosti iger uspešen in da bo pritegnil obiskovalce. "Prepričani smo, da se bo prodaja povečala," je dejala tiskovna predstavnica iger Li Dži-hje in dodala: "Podobno smo lahko videli tudi pri drugih mega-dogodkih v športu, ki jih je gostila Južna Koreja, na primer pri mundialu 2002, ko je večina Korejcev vstopnice kupila tik pred začetkom prvenstva. Tako pač je."

