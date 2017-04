50 neizsiljenih napak ni bilo usodnih za Murrayja

Šarapova brez izgubljenega niza v polfinale

28. april 2017 ob 18:07

Barcelona, Stuttgart - MMC RTV SLO

Andy Murray je v četrtfinalu turnirja v Barceloni v pravi teniški poslastici premagal Alberta Ramosa Vinolasa z 2:6, 6:4 in 7:6. Dvoboj, ki je navdušil 8.400 gledalcev na osrednjem igrišču, je trajal kar tri ure.

Škot, ki je na mastersu v Monte Carlu izgubil že v osmini finala, še ni našel prave forme na pesku. Tudi tokrat je naredil kar 50 neizsiljenih napak in predvsem v prvem nizu deloval razglašeno.

Murray se je izvlekel v drugem nizu

Ramos Vinolas, ki je prejšnjo nedeljo izgubil finalni obračun v Monte Carlu proti Rafaelu Nadalu, je v prvem nizu v tretji in peti igri odvzel servis Škotu. Španec je zanesljivo zadržal vse igre na svoj servis in imel veliko priložnost v sedmi igri drugega niza. Muray se je znašel v težavah pri 15/40, a je nato nanizal štiri točke zapored in povedel s 4:3. V deveti igri je Ramos Vinolas zapravil še tri priložnosti za brejk in vodstvo s 5:4, kar bi pomenilo, da bi serviral za veliko zmago. Murray je to znal kaznovati, v deseti igri je prvič na obračunu odvzel servis Špancu in izenačil na 1:1 v nizih.

Ramos zapravil vodstvo v odločilnem nizu

V odločilnem nizu je Ramos Vinolas povedel z 2:0, vendar ni uspel zadržati prednosti. V deveti igri mu je uspel še en odvzem servisa, nato pa je Murray z izjemnimi "returni" uspel izenačiti na 5:5. Odločala je podaljšana igra, kjer je bil Murray bolj spočit, z nekaj skrajšanimi žogami je še bolj utrudil Španca, ki ni imel možnosti. Murray je dobil "tie-break" s 7:4.

V polfiunalu ga čaka zelo težko delo, saj je Dominic Thiem v izvrstni formi. Avstrijec je odpravil srečnega poraženca kvalifikacij Juičija Sugito s 6:1 in 6:2 po 52 minutah.

Marija Šarapova še naprej navdušuje v Stuttgartu. Rusinja se je vrnila po 15-mesečni kazni, saj je bila januarja lani na Odprtem prvenstvu Avstralije pozitivna na meldonij. Le malo strokovnjakov je pričakovalo tako izjemno vrnitev, Šarapova igra precej bolje, kot pred kaznijo. Nima več bolečin v ramenu, bolje se tudi giblje po igrišču.

V četrtfinalu je ugnala Anett Kontaveit s 6:3 in 6:4 po uri in 23 minutah. Estonka je bila brez možnosti v uvodnem nizu, ko je izgubila servis v sedmi in deveti igri. V drugem nizu je Šarapova servirala za zmago pri vodstvu s 5:3, a ni uspela. V deseti igri se je zbrala in končala obračun. V polfinalu jo čaka Kristina Mladenovic, ki je v osmini finala izločila branilko naslova Angelique Kerber, v četrtfinalu pa še Carlo Suarez Navarro s 6:3 in 6:2. Šarapova bi se z zmago v polfinalu že prebila med najboljših 200 igralk sveta, čeprav je ta teden začela brez ene same točke na lestvici WTA. Z zmago bi prišla na 118. mesto lestvice WTA.

S posebnim povabilom bo Šarapova nastopila tudi na turnirjih v Madridu in Rimu, ali ji bo pripadlo tudi za Odprto prvenstvo Francije v Parizu, pa bo izvedela 16. maja. Že zdaj ima dovolj točk za kvalifikacije Roland Garrosa, ki ga je osvojila leta 2012 in 2014.

BARCELONA

(2.373.330 evrov, pesek)



Četrtfinale, tabela:

MURRAY (VB/1) - RAMOS VINOLAS (ŠPA/10)

2:6, 6:4, 7:6 (4)



THIEM (AVT/4) - SUGITA (JAP)

6:1, 6:2



NADAL (ŠPA/3) - ČUNG (KOR)





HAČANOV (RUS) - ZEBALLOS (ARG)



BUDIMPEŠTA

(540.310 evrov, pesek)



Četrtfinale, tabela:

POUILLE (FRA/1) - KLIŽAN (SLK)

6:4, 6:3



LORENZI (ITA/6) - KUZNECOV (RUS)

6:4, 6:4



DJERE (SRB) - VERDASCO (ŠPA/4)

2:6, 7:6, 6:2



BEDENE (VB) - KARLOVIĆ (HRV/2)

6:4, 6:3



STUTTGART

(776.000 am. dolarjev, pesek)



Četrtfinale, tabela:

MLADENOVIC (FRA) - SUAREZ NAVARRO (ŠPA)

6:3, 6:2



ŠARAPOVA (RUS) - KONTAVIET (EST)

6:3, 6:4



HALEP (ROM/4) - SEVASTOVA (LAT)





PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - SIEGEMUND (NEM)



A. G.