69 st. Celzija: Đoković v peklu Melbourna izločil "umirajočega" Monfilsa

Izpadla tretja nosilka Garbine Muguruza

18. januar 2018 ob 08:20,

zadnji poseg: 18. januar 2018 ob 13:33

Melbourne - MMC RTV SLO

Novak Đoković je v najbolj pričakovanem dvoboju drugega kroga OP Avstralije v tenisu s 4:6, 6:3, 6:1, 6:3 premagal Gaela Monfilsa. Dvoboj je zaznamovala izjemna vročina.

Šestkratni zmagovalec Melbourna je slavil po dveh urah in 47 minutah hudega boja, v katerem sta oba igralca dihala na škrge, saj se je živo srebro na osrednjem igrišču povzpelo tudi na 39,9 stopinj Celzija. Na podlagi so namerili 69 stopinj Celzija. "Bilo je brutalno," je takoj po dvoboju povedal Srb, ki ni kazal vidnih težav s komolcem, zaradi katerega je izpustil pol leta. "Komolec še ni 100-odstoten, a se stanje izboljšuje," je povedal Đoković.

Prvi niz je po 47 minutah dobil Monfils, ki je povedel s 3:0, a ga je Đoković sredi prvega niza ujel. Odločilen je bil odvzem servisa v sedmi igri. Vročina je v nadaljevanju načenjala oba igralca, vendar je vidno bolj trpel Francoz. Đoković je po dobljenem drugem nizu vidno utrujenega Monfilsa nadigral tudi v tretjem. V četrtem mu je v osmi igri odvzel servis za vodstvo s 5:3. Najdaljša je bila zadnja servisna igra Srba, ki je izkoristil šele četrto zaključno žogo. V medsebojnih dvobojih je zdaj 15:0 za Đokovića.

Monfils: Umiral sem na igrišču

"Vrtelo se mi je v glavi, 40 minut sem se počutil kot, da bom doživel vročinski udar. Bilo je res tvegano za igrati. Ni pomembno, koliko treniraš. Za kaj takega se je nemogoče pripraviti. Ni se bilo mogoče osvežiti, ne z vodo ne z ledenimi brisačami. Treniral sem v Miamiju v podobnih pogojih. Mislim, da sem bbil dobro pripravljen, toda umiral sem na igrišču," je povedal Monfils. Za petek je vremenska napoved še hujša. Bilo naj bi 42 stopinj Celzija.

Đoković: Tenis je bolj posel kot šport

Mnogi so zmajevali z glavo, ker so organizatorji obračun Đokovića in Monfilsa postavili v popoldanski in ne večerni termin. Po nekaterih virih naj bi v taboru Srba celo zahtevali ta termin. "Ne, bilo mi je vseeno, kdaj bom igral," je govorice na novinarski konferenci zanikal Đoković. "Pogoji so bili eni od najhujših, odkar igram tenis. Morda je on trpel nekoliko bolj v zaključku drugega in na začetku tretjega niza. To se je videlo. Vem, da mora biti poklicni športnik pripravljen in da mora kljubovati vsem pogojem, toda obstajajo meje, ko je ogroženo zdravje. Tenis, tako kot ves globalen šport, je postal industrija. Gre bolj za posel kot šport," je še povedal Đoković, ki se bo v 3. krogu pomeril s Špancem Ramosom Vinolasom.

Wawrinka osvojil le sedem iger, Federer napredoval v treh nizih

Še en rekonvalescent po poškodbi Stan Wawrinka že pakira kovčke. Švicarja je gladko s 6:2, 6:1, 6:4 odpravil 26-letni Američan Tenny Sandgren, ki je na letvici ATP na 97. mestu.

Roger Federer si je nastop med 32 zagotovil po uri in 57 minutah z zmago nad Nemcem Janom Lennardom Struffom s 6:4, 6:4, 7:6 (4). Njegov naslednji nasprotnik je Richard Gasquet.

Konec za tretjo in deveto nosilko

V ženski konkurenci sta se morali posloviti tretja nosilka Garbine Muguruza, ki jo je s 6:4, 7:6 izločila Su Vei Hsieh iz Tajvana, in 9. nosilka Johana Konta, ki je morala priznati premoč Američanki hrvaškega rodu Bernardi Peri. Bilo je 6:4, 7:5.

"Imela sem težave z žulji, verjetno zaradi podlage. Takšna vročina, to je res hudo. Zelo vroče je bilo in v takšnih razmerah lahko hitro dobiš žulje. Stopala sem že imela povezana, a hitro sem začutila, da se mi dela nov žulj," je dejala Muguruza, ki so jo mučili tudi krči.

2. krog, spodnji del tabele:

THIEM (AVT/5) - KUDLA (ZDA)

6:7 (6), 3:6, 6:3, 6:2, 6:3

MANNARINO (FRA/26) - VESELY (ČEŠ)

6:3, 7:6 (4), 5:7, 6:3

MARTERER (NEM) - VERDASCO (ŠPA)

6:4, 4:6, 7:6 (5), 3:6, 6:3

SANDGREN (ZDA) - WAWRINKA (ŠVI/9)

6:2, 6:1, 6:4

ĐOKOVIĆ (SRB/14) - MONFILS (FRA)

4:6, 6:3, 6:1, 6:3

RAMOS VINOLAS (ŠPA/21) - SMYCZEK (ZDA)

6:4, 6:2, 7:6 (2)

ČUNG (J. KOR) - MEDVEDEV (RUS)

7:6 (4), 6:1, 6:1

A. ZVEREV (NEM/4) - GOJOWCZYK (NEM)

6:1, 6:3, 4:6, 6:3

BENNETEAU (FRA) - GOFFIN (BEL/7)

1:6, 7:6 (5), 6:1, 7:6 (4)

FOGNINI (ITA/25) - DONSKOJ (RUS)

2:6, 6:3, 6:4, 6:1

BERDYCH (ČEŠ/19) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:3, 2:6, 6:2, 6:3

DEL POTRO (ARG/12) - HAČANOV (RUS)

6:4, 7:6 (4), 6:7 (0), 6:4

FUCSOVICS (MAD) - QUERREY (ZDA/13)

6:4, 7:6 (6), 4:6, 6:2

KICKER (ARG) - LACKO (SLK)

6:2, 7:5, 1:6, 7:5

GASQUET (FRA/29) - SONEGO (ITA)

6:2, 6:2, 6:3

FEDERER (ŠVI/2) - STRUFF (NEM)

6:4, 6:4, 7:6 (4)



2. krog, zgornji del tabele (Ž):

HALEP (ROM/1) - BOUCHARD (KAN)

6:2, 6:2

DAVIS (ZDA) - PETKOVIC (NEM)

4:6, 6:0, 6:0

BARTY (AVS/18) - GIORGI (ITA)

5:7, 6:4, 6:1

OSAKA (JAP) - VESNINA (RUS/16)

7:6 (4), 6:2

PERA (ZDA) - KONTA (VB/9)

6:4, 7:5

STRYCOVA (ČEŠ/20) - ARRUABARRENA (ŠPA)

6:3, 6:4

ŠAFAROVA (ČEŠ/29) - CIRSTEA (ROM)

6:2, 6:4

Ka. PLIŠKOVA (ČEŠ/6) - HADDAD MAIA/BRA

6:1, 6:1

HSIEH (TJV) - MUGURUZA (ŠPA/3)

7:6 (1), 6:4

A. RADWANSKA (POL/26) - CURENKO (UKR)

2:6, 7:5, 6:3

KERBER (NEM/21) - VEKIĆ (HRV)

6:4, 6:1

ŠARAPOVA (RUS) - SEVASTOVA (LAT/14)

6:1, 7:6 (4)

BOGDAN (ROM) - PUTINCEVA (KAZ)

1:6, 6:2, 6:3

KEYS (ZDA/17) - ALEKSANDROVA (RUS)

6:0, 6:1

SASNOVIČ (BLR) - LUČIĆ BARONI (HRV/28)

6:3, 6:1

GARCIA (FRA/8) - VONDROUSOVA (ČEŠ)

7:6 (3), 6:2, 8:6

Dvojice (Ž), 1. krog:

JAKUPOVIĆ/ HROMAČEVA (SLO/ RUS) -

DAVIS/RISKE (ZDA)

6:4, 6:2

R. K.