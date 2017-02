Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Andrej Štremfelj je ob prejemu nagrade za življenjsko delo dobil velik aplavz na Gospodarskem razstavišču. Foto: MMC RTV SLO/K. T. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Andreju Štremflju nagrada za življenjsko delo

Najboljša športna plezalca leta Janja Garnbret in Domen Škofic

2. februar 2017 ob 20:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Planinska zveza Slovenije je podelila priznanja za lanske dosežke, legendarnega Andreja Štremflja pa počastila s priznanjem za življenjsko delo.

Štremfelj (AO PD Kranj) se je v slovensko alpinistično zgodovino vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca stopila na vrh Everesta (8848 m), leta 1990 pa sta se na najvišjo goro povzpela z ženo Marijo in postala prvi zakonski par na "strehi sveta". Povzpel se je še na sedem drugih osemtisočakov, za prvenstveni vzpon v alpskem slogu po južnem stebru Kangčendzenge (8476 m) leta 1991 sta z Markom Prezljem prejela prestižno mednarodno alpinistično nagrado zlati cepin.

"Mislim, da če neko stvar res delaš z veseljem, če jo delaš zase in ne za neko čast in slavo, potem imaš vse možnosti, da enkrat prideš na ta vrh, kamor sem jaz zdaj splezal," je za MMC povedal Štremfelj. Daljši prispevek o njem boste lahko prebrali v petek.

Najuspešnejša športna plezalca sta pričakovano postala Janja Garnbret in Domen Škofic. Garnbretova je bila svetovna prvakinja v športnem plezanju in skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji, Škofic je prvi slovenski tekmovalec s skupno zmago svetovnega pokala v športnem plezanju, seštevek sezone je osvojil v težavnosti.

Najboljša alpinista sta Tjaša Jelovčan in Luka Lindič, medtem ko sta najuspešnejši ledni plezalec in turni smučar leta Janez Svoljšak oz. Nejc Kuhar.

Planinska zveza Slovenije je priznanja podelila nocoj na alpinistično-plezalnem večeru v okviru sejma Natour Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

