Atletico z deseterico od 0:2 do točke

Odlična obramba Oblaka v sodnikovem dodatku

19. avgust 2017 ob 22:34

Madrid - MMC RTV SLO

Girona je bila na pragu senzacije v uvodnem krogu španskega prvenstva. Proti Atleticu je vodila z 2:0 in imela še igralca več. Madridčani so izenačili na 2:2, v sodnikovem dodatku pa se je s sijajno parado izkazal Jan Oblak.

V prvem polčasu so bili izbranci Diega Simeoneja popolnoma razglašeni. Girona, ki je bila ustanovljena 23. julija 1930, je bila na prvi tekmi med špansko elito v zgodovini kluba na pragu velikih treh točk na stadionu Montilivi.

Stuani zadel dvakrat v treh minutah

V 22. minuti je Alex Granell z desne strani podal pred vrata, kjer je Christian Stuani z glavo matiral Oblaka. Tri minute zatem je urugvajski reprezentant še enkrat zadel z glavo iz bližine, obrambi gostov žoge ni uspelo izbiti izpred svojih vrat.

Velika neumnost Griezmanna

Tudi v drugem polčasu je Atletico jalovo pritiskal. Antoine Griezmann je v 67. minuti preskočil vratarja Gorko Iraizoza in želel izsiliti najstrožjo kazen. Sodnik Juan Martinez Munuera ni pokazal na belo točko, ampak je napadalcu pokazal rumeni karton. Francoz je ugovarjal in prejel še drugi rumeni karton.

Correa in Gimenez izenačila

V izgubljenem položaju je Simeone na zelenico poslal Nicolasa Gaitana in Luciana Vietta. Gostiteljem je v zadnje četrt ure zmanjkalo moči. Skušali so se le še braniti in v 78. minuti je Angel Correa z roba kazenskega prostora znižal. Atletico je še močneje pritisnil in pet minut pred koncem je Jose Maria Gimenez z mojstrskim udarcem z glavo izenačil po podaji Kokeja s prostega strela.

Na vrsti so bile še štiri minute sodnikovega dodatka. V 93. minuti je rezervist Olarenwaju Kayode prišel do strela z dveh metrov, Oblak pa se je izkazal z odlično parado in s tem rešil točko.

1. krog:

LEGANES - ALAVES 1:0 (1:0)

Gabriel 23.

Manu Garcia (Alaves) je v 16. minuti zapravil 11-m.



VALENCIA - LAS PALMAS 1:0 (1:0)

Zaza 22.

RK: Halilović 33./Las Palmas

CELTA VIGO - REAL SOCIEDAD 2:3 (1:1)

Gomez 22., 50.; Oyarzabal 33., Juanmi 80., William Jose 88./11-m

GIRONA - ATLETICO MADRID 2:2 (2:0)

Stuani 22., 25.; Correa 78., Gimenez 85.

RK: Griezmann 67./Atletico

Girona: Iraizoz, Maffeo, Bernardo, Pedro Alcala, Muniesa, Borja, Pere Pons, Granell, Aday (71./Planas), Portu (84./Kayode), Stuani.

Atletico Madrid: Oblak, Juanfran (58./Correa), Gimenez, Savić, Lucas Hernandez, Ferreira-Carrasco, Gabi (69./Gaitan), Koke, Saul Niguez, Torres (73./Vietto), Griezmann.

Sodnik: Juan Martinez Munuera



SEVILLA - ESPANYOL 1:1 (1:1)

Lenglet 26.; Baptistao 35.

RK: Banega 84./Sevilla

Nedelja ob 18.15:

ATHLETIC BILBAO - GETAFE



Ob 20.15:

BARCELONA - REAL BETIS



Ob 22.15:

DEPORTIVO - REAL MADRID



Ponedeljek ob 20.15:

LEVANTE - VILLARREAL



Ob 22.00:

MALAGA - EIBAR

A. G.