Barcelona v Eibarju izenačila niz neporaženosti iz leta 2011

Suarez in Alba v polno za novo zmago Kataloncev

17. februar 2018 ob 18:25,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 22:42

Eibar - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so dobili tekmo 24. kroga španskega elitnega nogometnega prvenstva. Na gostovanju so premagali Eibar z 2:0.

Mož odločitve je bil Luis Suarez, ki je domačega vratarja Marka Dmitrovića premagal v 16. minuti. Lionel Messi je urugvajskega napadalca našel z natančno globinsko podajo, Suarez se je znašel iz oči v oči z Dmitrovićem, ga suvereno preigral in žogo hladnokrvno poslal v prazno mrežo.

Gostitelji se niso ustrašili slovitega nasprotnika, večkrat so nevarno zapretili Kataloncem, Kike, Joan Jordan in Fabian Orellana so bili blizu zadetka, a je mreža Marca-Andreja ter Stegna obmirovala. Po dobri uri igre je Eibar ostal brez izključenega Orellane, a je kljub vsemu še naprej iskal izenačujoči zadetek.

A vse do končnice, v kateri je vse domače upe po izenačenju razblinil Jordi Alba. 28-letnik je žogo poslal v mrežo po Messijevem prodoru. Barcelona je tako izenačila najboljši niz neporaženosti v La Ligi, ki so ga aprila 2011 dosegli pod tedanjim trenerjem Pepom Guardiolo - 31 tekem, 26 zmag in 5 remijev.

24. krog:

EIBAR - BARCELONA 0:2 (0:1)

Suarez 16., Alba 88.

RK: Orellana 66./Eibar

Eibar: Dmitrović, Ruben Pena, Ramis (46./Lomban), Arbilla, Jose Angel, Dani Garcia, Diop (74./Escalante), Orellana, Jordan (83./Charles), Inui, Kike.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto (90./Nelson Semedo), Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitić, Iniesta (63./Coutinho), Paulinho (74./Vidal), Messi, Suarez.

Sodnik: Alejandro Jose Hernandez Hernandez

GIRONA - LEGANES 3:0 (2:0)

Stuani 23./11-m, Portu 36., Juanpe 85.

LAS PALMAS - SEVILLA 1:2 (0:1)

Calleri 82./11-m; Ben Yedder 35., Sarabia 50.

ALAVES - DEPORTIVO 1:0 (0:0)

El Haddadi 61.

MALAGA - VALENCIA 1:2 (1:0)

Ideye 27.; Coquelin 80., Parejo 85./11-m

RK: Miguel 84./Malaga

Nedelja ob 12.00:

REAL SOCIEDAD - LEVANTE

Ob 16.15:

ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO

(Oblak)

Ob 18.30:

ESPANYOL - VILLARREAL

Ob 20.45:

BETIS - REAL MADRID

Ponedeljek ob 21.00:

GETAFE - CELTA VIGO

Lestvica: BARCELONA 24 19 5 0 62:11 62 ATLETICO MADRID 23 15 7 1 34:9 52 VALENCIA 23 13 4 6 45:27 43 REAL MADRID 22 12 6 4 50:23 42 SEVILLA 24 12 3 9 31:35 39 VILLARREAL 23 11 4 8 34:28 37 EIBAR 24 10 5 9 32:36 35 GIRONA 24 9 7 8 34:30 34 REAL BETIS 23 10 3 10 38:45 33 CELTA VIGO 23 9 5 9 41:34 32 GETAFE 23 7 9 7 26:21 30 LEGANES 23 8 5 10 20:25 29 ATHLETIC BILBAO 23 6 10 7 24:25 28 ALAVES 24 9 1 14 22:33 28 REAL SOCIEDAD 23 7 5 11 43:45 26 ESPANYOL 23 6 8 9 21:31 26 LEVANTE 23 3 11 9 21:35 20 LAS PALMAS 24 5 3 16 18:52 18 DEPORTIVO 24 4 5 15 24:53 17 MALAGA 23 3 4 16 14:36 13

M. L.