Francozinje so svetovnemu naslovu dodale še evropskega in potrdile vlogo favoritinj, hkrati pa so stopile po poteh moštkih kolegov, s čimer je Francija postala prva rokometna velesila. Foto: Reuters Francija je osvojila svojo deseto jubilejno kolajno na velikih turnirjih. Na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 je osvojila srebrno kolajno, na svetovnih prvenstvih je bila dvakrat zlata (Hrvaška 2003 in Nemčija 2017) ter trikrat srebrna (Danska in Norveška 1999, Kitajska 2009 in Brazilija 2011), na evropskih prvenstvih pa je pred današnjim zmagoslavjem trikrat osvojila odličje bronastega leska (Danska 2002 ter Švedska 2006 in 2016). Foto: Reuters 23-letna Rusinja Ana Vjahirova, članica Rostova na Donu, je bila izbrana za najboljšo igralko finala in celotnega evropskega prvenstva v Franciji. Foto: Reuters

Francozinje doma prvič zasedle evropski tron

Bron pripadel Nizozemkam, ki so premagale Romunke

16. december 2018 ob 15:44,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 19:04

Pariz - MMC RTV SLO

V finalu evropskega rokometnega prvenstva za ženske 2018 sta se v Parizu pomerila Francija in Rusija. Prvič so zlato medaljo osvojile Francozinje, ki so bile v polni in bučni dvorani Bercy boljše od Rusinj s 24:21.

Pred 20 tisoč francoskimi navijači so svetovne prvakinje prvič postale še evropske prvakinje. V prvem finalu je Francija bila vseskozi za gol, dva ali tri pred Rusinjami. Izbranke ruskega selektorja Jevgenija Trefilova so že zgodaj iztirile odločitve danske sodniške dvojice, a ob koncu so vseeno imele priložnost za dramatično končnico, ko bi se lahko pri 22:20 približele na gol zaostanka, a so se Rusinjam zatresle roke, Francozinje pa druge priložnosti niso več ponudile.

Izbranke francoskega selektorja Olivierja Krumbholza so v začetku drugega polčasa ostale brez nosilke igre v obrambi Allison Pineau, ki je prejela rdeči karton po "namernem" strelu v glavo v rusko vratarko Ano Sedojkino. Gostiteljice so bile navkljub temu vselej v vodstvu, a nikoli niso vodile več kot za tri gole. V prelomnih trenutkih dvoboja jim ni popustila zbranost, predvsem to velja za obrambo, ki je bila naravnost granitna.

Lani prvič zlate na svetu

Francozinje, ki so slavile na lanskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji, so prvič nastopile v velikem finalu. Pred tem so na zaključnih turnirjih na Danskem 2002 ter na Švedskem 2006 in 2016 osvojile odličja bronastega leska. Rusinje so na 13. evropskem prvenstvu v rokometu za ženske osvojile drugo srebro, prvič so bile druge leta 2006. Rusinje in Francozinje so se že pomerile na letošnjem evropskem prvenstvu. V skupinskem delu v Nancyju so gostiteljice klonile s 23:26. V boju za bron je Nizozemska s 24:20 premagala Romunijo.

Poraženi Vjahirovi v tolažbo naziv MVP

Najbolj koristna igralka (MVP) evropskega prvenstva v Franciji je Rusinja Ana Vjahireva, najboljša obrambna igralka Nizozemka Kelly Dulfer, najboljša strelka pa nekdanja krilna igralka ljubljanskega Krima - Srbkinja Katarina Krpež Šlezak s 50 goli.

V idealni postavi letošnjega turnirja so vratarka Amandine Leynaud (Francija), krilni igralki Carmen Martín (Španija) in Majda Mehmedović (Črna gora), zunanje igralke Alicia Stolle (Nemčija), Stine Bredal Oftedal (Norveška) in Noemi Hafra (Madžarska) ter krožna napadalka Crina Pintea (Romunija).

Finale:

FRANCIJA - Rusija

24:21 (13:12)

Lacrabere 6, Nze Minko 4, Pineau, Ayglon Saurina, Zaadi Deuna, Houette, Flippes in Kanor po 2, Niombia in Coatanea po 1; Vjahireva 7. Dimitreva 5, Sen 3, Kuznecova 2, Samohina, Makejeva, Managarova in Petrova po 1.

Za 3. mesto:

NIZOZEMSKA - Romunija

24:20 (15:8)



Polfinale:

RUSIJA - Romunija

28:22 (16:15)

FRANCIJA - Nizozemska

27:21 (12:11)



Za 5. mesto:

NORVEŠKA - Švedska

38:29 (22:14)

Končni vrstni red EP-ja 2018

1. Francija

2. Rusija

3. Nizozemska

4. Romunija

5. Norveška

6. Švedska

7. Madžarska

8. Danska

9. Črna gora

10. Nemčija

11. Srbija

12. Španija

13. Slovenija

14. Poljska

15. Češka

16. Hrvaška

R. K., To. G.