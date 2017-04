Boonen se želi posloviti s peto zmago na dirki Pariz - Roubaix

Štiri zmage na dirki Pariz-Roubaix, tri na Dirki po Flandriji in Gent-Wevelgem, šest etapnih zmag na dirki Po Franciji, kar 22 na dirki Po Katarju, naslov svetovnega prvaka. To so le nekateri izjemni dosežki belgijskega specialista za kolesarske klasike Toma Boonena, ki se bo v nedeljo zadnjič postavil za startno črto med profesionalci. Foto: EPA