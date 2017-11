Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Darko Đurić je eden najbolj uspešnih slovenskih športnikov invalidov. Foto: Marko Kočevar Dodaj v

Darko Đurić se bo eno leto pripravljal na Nizozemskem

Tam bo imel tudi konkurenco

17. november 2017 ob 10:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski paraolimpijec Darko Đurić bo eno leto preživel na Nizozemskem, kjer bo treniral v tamkajšnji pripravljalni bazi v Amersfoortu.

"Dejansko izgleda tako kot intenzivne priprave. Le da bo trajalo celo leto. Program je pester. Zjutraj in popoldan plavam, na voljo je tudi fitnes. Tu sem, da delam," je prve vtise po selitvi povzel 28-letni plavalec.

Đurić je bil sicer zadovoljen s pogoji v Sloveniji, a mu je manjkala konkurenca. Na Nizozemskem se bo lahko primerjal z Michaelom Schoenmakerom, s katerim pogosto tekmuje na mednarodnih tekmovanjih. "Michael je moj tekmec, zdaj pa bova sodelovala. S tem se je strinjal tudi moj trener Alen Kramar (PK Gorenjska banka Radovljica op.p.) in dobil sem potrditev Zveze za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite," je povedal Đurić.

Letošnja sezona je bila za paraplavalce sicer okrnjena, saj so številni opustili svetovno prvenstvo, ki je bilo časovno prestavljeno zaradi potresa v Mehiki. Misli so usmerjene v leto 2018, ko bo na vrsti EP v Dublinu. Tam bo Đurić branil srebro na 100 m prosto in bron na 200 m prosto z zadnjega EP na Portugalskem.

S. J.