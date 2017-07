Poudarki Odmevi po povratni tekmi Evropske lige Domžale - Valur (3:2) Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ivan Firer je bil z golom in podajo eden izmed najboljših igralcev pri Domžalah. Foto: BoBo Tekmo med Domžalami in Valurjem sta ob Kamniški Bistrici v živo spremljala tudi pomočnik trenerja pri Freiburgu Patrick Baier in vodja ekipe Torsten Bauer. "Potek tekme kaže, kakšno mentaliteto imajo Domžale. Srečali se bomo z zelo discipliniranim moštvom, ki je z dvema reprezentančnima igralcema Miho Blažičem in Matijo Širokom dobro predvsem v obrambi," je za klubsko spletno stran povedal Baier. Stadion Schwarzwald bo lahko za tekmo Freiburg - Domžale sprejel približno 17.500 gledalcev. Freiburg v tej sezoni četrtič igra v Evropi. Leta 1995 je izpadel v 1. krogu Pokala Uefa proti Slavii iz Prage, leta 2002 v 3. krogu proti Feyenoordu, pred štirimi leti pa je igral v skupinskem delu Evropske lige v skupini s Sevillo, Estorilom in Slovanom iz Libereca. Foto: EPA Sorodne novice Balkovec in Ibričić v dveh minutah razblinila dvome o napredovanju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Domžalčani želijo proti Freiburgu pripraviti senzacijo

Balkovec in Ibričić zrežirala preobrat

21. julij 2017 ob 10:48

Domžale - MMC RTV SLO

Štiri tekme, štiri zmage, je izkupiček nogometašev Domžal na evropskih tekmah v tej sezoni. Za nagrado se bodo prihodnja dva četrtka merili s Freiburgom, sedmouvrščenim moštvom preteklega nemškega prvenstva.

Na povratni tekmi 2. predkroga proti trenutno vodilni ekipi islandske lige Valurju (naslednji tekmec Maribora v kvalifikacijah za Ligo prvakov Hafnarfjördur je četrti) so se Domžalčani tako kot v 1. predkrogu proti Flori v Talinu spravili v težave, a nato naredili preobrat in zmagali s 3:2.

Ob zaspanem začetku gostiteljev se je že po prvih stikih z žogo videlo, da domžalska igra ne steče. Islandci so takoj pritisnili, kar se jim je obrestovalo že po manj kot 180 sekundah igre. Kljub izenačenju v 25. minuti so žilavi in trmasti gosti pred koncem prvega polčasa spet povedli in domžalsko napredovanje se v toplem poletnem večeru ni več zdelo samoumevno. "Začetek tekme je bil spet nerazumljiv. Spet se še nisem usedel, že je bilo na semaforju 0:1. Bili smo zelo v krču, nesproščeni, med polčasom smo se pošteno pomenili. Zelo sem vesel in ponosen na fante, da so izid v drugem polčasu preobrnili," je o neprepričljivi igri v prvem polčasu povedal trener Simon Rožman.

Tekmovalni krst na popolnoma prenovljeni zelenici domžalskega športnega parka se je v drugem polčasu začel z velikim spoštovanjem gostiteljev in morda s podzavestnim strahom pred tem, da bi Valur zadel še tretjič. A Rožman je reagiral na najboljši in hkrati pričakovan način. V igro je poslal Senijada Ibričića, ki je z nespornim znanjem, nogometno osebnostjo in rutino vnesel prepotreben mir v na trenutke preveč vihravo in nestabilno vezno vrsto. Domžalski trener tudi v kriznih trenutkih ni izgubil zaupanja v svoje varovance, čeprav je že sredi prvega polčasa, ko je začutil, da igra ni prava, moral kar nekajkrat povzdigniti glas. V drugem polčasu mu je odleglo: "Videli ste moč Valurja, gotovo niso nobeni avtsajderji, ampak zelo dobra ekipa. Postavili smo se jim po robu, mislim da smo naredili prave rotacije v igri in zelo smo zadovoljni, da smo se uvrstili v tretji predkrog."

Veliko umazanega dela med robustnima islandskima osrednjima branilcema je opravil izkušeni napadalec Ivan Firer, ki je z Ibričićem po lepi akciji poskrbel za zmagoviti zadetek. To, kar ni uspelo zagnanim domžalskim mladcem v prvem polčasu, je najizkušenejšemu dvojcu v drugem. Po golu in podaji je bil Firer eden izmed boljših posameznikov tekme: "Mogoče malo starejši igralci lažje prenesemo to breme. Za to smo tu, da pomagamo tem fantom. Dobro se nam je izšlo in smo super veseli."

Želja domžalskega trenerja pred srečanjem je bila raztegniti islandsko moštvo in v napadu poskušati predvsem po obeh bočnih položajih. Ker sinoči Matija Širok ni imel svojega dne v obrambi - zaradi njegovih napakah je Valur dosegel oba zadetka - desni bočni branilec ni bil nevaren niti v napadu. Breme je zato prevzel Jure Balkovec, ki se rad znajde v napadalni četrtini tekmeca. Poleg tega, da je bil začetnik akcije pri uvodnem zadetku, je Belokranjec v drugem polčasu poskrbel za izenačenje. Po prostem strelu, ko je dobrih tisoč gledalcev pričakovalo predložek v kazenski prostor, je z desne strani neposredno streljal proti vratom. Žoga je šla mimo številnih nog, tudi vratarja in po tem golu se je igra prevesila v domžalsko korist.

"Srečen sem predvsem zaradi ekipe, ki je v prvem polčasu trpela. V Evropi ni lahkih tekmecev. Spet smo pokazali karakter in preobrnili izid. Videl sem, da vratar na prvi vratnici ne pokriva dobro. Mislil je, da bom poslal predložek. Izkoristil sem, da mi je pomagal tudi Firer, malo ga je zmotil. Vse to je ekipno delo," je dejal Balkovec.

Domžalčani so se drugo sezono zapored uvrstili v 3. krog kvalifikacij za Evropsko ligo. Lani jih je izločil sloviti West Ham, letos je tekmec vsaj na papirju lažji, a še eden iz ene izmed petih največjih lig. "Treba bo biti pameten pri izbiri igralcev za tekmo v domači ligi proti Celju. Mogoče nam gre malce na roko, da je Freiburg v 14-dnevnem ciklusu priprav in mogoče še niso v tekmovalni formi. Je pa brezpredmetno izgubljati besede, kdo so oni. Bili so sedmi v Bundesligi. Vseeno je naša želja narediti senzacijo. Vse bomo naredili, da bi prišli do velika uspeha."

Prva tekma na stadionu Schwarzwald v mestu na jugozahodu Nemčije bo v četrtek ob 21.05, povratna pa 3. avgusta v Stožicah.

M. R.; Marko Cirman, Radio Slovenija