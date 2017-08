Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mo Farah je v zadnjem krogu pritekel do gladke zmage. Foto: Reuters Mutaz Essa Barshim je postavil najboljši izid sezone z 2,40 metra. Njegov veliki cilj je svetovni rekord (2,45 m), ki ga že 24 let drži Javier Sotomayor. Foto: Reuters Farah, ki je bil v središču pozornosti, bo zadnjič na stadionih, nastopil v sredo na slovitem mitingu Weltklasse v Zürichu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Farah se je od domačih navijačev poslovil z zmago na 3.000 metrov

Izjemni Barshim preskočil 2,40 metra

20. avgust 2017 ob 19:02

Birmingham - MMC RTV SLO, STA

Mo Farah se je od stadionske atletike v Veliki Britaniji poslovil na Diamantni ligi v Birminghamu, kjer je zanesljivo zmagal v teku 3000 metrov (7:38,64).

Svetovni prvak Mutaz Essa Barshim iz Bahrajna je postavil edini izid sezone na mitingu, v skoku v višino je preskočil 2,40 metra. Sezona serije največjih mitingov na svetu se bo končala s finalnima tekmama 24. avgusta v Zürichu in 1. septembra v Bruslju. Na prvem finalnem nastopu v Švici bo tekmovala tudi slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej. Po le dveh nastopih je s 13 točkami trenutno na šestem mestu seštevka discipline. Blizu uvrstitve v finale je bil slovenski rekorder na 400 m Luka Janežič, ki je z osmimi točkami na 11. mestu v teku na en stadionski krog.

Farah: Bila so prisotna čustva, vendar manjša, kot so bila v Londonu

34-letni Farah, ki je bil v središču pozornosti, bo zadnjič na stadionih, nastopil v sredo na slovitem mitingu Weltklasse v Zürichu. "Za mano je izjemen konec tedna. Po SP-ju sem bil zelo utrujen in sem preživel kar nekaj mirnih in lepih trenutkov z družino, kjer sem se spočil. Bila so prisotna čustva, vendar, priznam, manjša, kot so bila v Londonu. Zadnjič sem tekel na stadionih doma, med tekmo sem razmišljal le od samem teku in nič drugega," je dejal Farah, ki se je po prihodu v cilj priklonil gledalcem in k prsim stisnil britansko zastavo. V Veliko Britanijo je pribežal kot osemletnik skupaj z materjo in bratoma iz v vojno zajete domače Somalije.

Farah je skušal 12. avgusta v Londonu še na petem velikem tekmovanju v nizu na enih olimpijskih igrah ali SP osvojiti dve zlati medalji, na 10.000 m in na pol krajši razdalji. Toda na 5000 m ga je premagal Etiopijec Muktar Edris, kar je bil njegov prvi poraz na velikih tekmah od srebra na 10.000 na SP-ju leta 2011 v Daeguju. Ostal je pri šestih zlatih medaljah na SP-jih, le Usain Bolt ima več posamičnih odličij, osvojil pa je drugo srebro (13:33,22). Štirikratni olimpijski zmagovalec se bo nadaljevanju kariere preusmeril na maratone.

Barshim si zelo želi svetovni rekord

Za presežek mitinga je poskrbel Barshim, ki je nedavno v Londonu osvojil svojo prvo zlato medaljo na velikih tekmah v karieri. Zelo uspešen je ostal tudi po svetovnem prvenstvu. Letvico na 2,35 m je zmogel prvič, 2,37 m je izpustil, 2,39 m pa je zmogel šele v tretjem skoku. Toda nato je 2,40 m, kar je le pet cm manj od svetovnega rekorda Kubanca Javierja Sotomayorja, ki hga je postavil 27. julija 1993 v Salamanci. Letvico je Barshim znova preskočil prvič ter nato ni več skakal.

"Zelo sem zadovoljen z doseženo višino. Zelo si želim, da bi postavil tudi svetovni rekord. Letvico, nad katero sem danes skakal, bom vzel s seboj in nihče več je ne bo imel," je povedal Katarec.

Thompsonova hitro pozabila na razočaranje

Dvakratna olimpijska zmagovalka iz Ria Elaine Thompson je po hudem porazu v Londonu tokrat zmagala na 100 m (10,93), svetovna prvakinja na še enkrat daljši razdalji Nizozemka Dafne Schippers je bila šele šesta. Po slavju v Londonu je Hrvatica Sandra Perković v metu diska s 67,51 m prišla do tretje zmage v Diamantni ligi v tem letu.

Moški, 100 m: 1. C. UJAH VB 10,08 200 m: 1. R. GULIYEV TUR 20,17 400 m: 1. D. COWAN VB 45,34 800 m: 1. N. AMOS BOC 1:44,50 Milja: 1. J. WIGHTMAN VB 3:54,92 3.000 m: 1. M. FARAH VB 7:38,64 2. A. MECHAAL ŠPA 7:40,34 3. D. KIPLANGAT KEN 7:40,63 110 m ovire: 1. A. MERRITT ZDA 13,29 Daljina: 1. J. LAWSON ZDA 8,19 Višina: 1. M. E. BARSHIM KAT * 2,40 * - najboljši izid sezone na svetu Krogla: 1. T. WALSH NZL 21,83

Ženske, 100 m: 1. E. THOMPSON JAM 10,93 2. M. J. TA LOU S.OB. 10,97 3. J. LEVY JAM 11,08 400 m: 1. S. EID NASER BAH 50,59 2. A. FELIX ZDA 50,63 800 m: 1. H. ALEMU ETI 1:59,60 1.500 m: 1. D. SEYAUM ETI 4:01,36 3.000 m: 1. S. HASSAN NIZ 8:28,90 400 m ovire: 1. Z. HEJNOVA ČEŠ 54,18 Palica: 1. E. STEFANIDI GRČ 4,75 Troskok: 1. C. IBARGÜEN KOL 14,51 Disk: 1. S. PERKOVIĆ HRV 67,51 Kladivo: 1. J. FIODOROW POL 71,14

