Finski najstnik navdušuje v Ligi NHL

Los Angeles ponoči s Columbusom

19. marec 2018 ob 09:23

V Ligi NHL poteka ogorčen boj za končnico. Na Zahodu so pomembne zmage dosegli Colorado, Anaheim in St. Louis, spodrsnilo pa je Dallasu, ki tako ni izrinil Los Angelesa z osmega mesta.

Dallas je klonil na gostovanju pri Winnipegu, ki je slavil s 4:2. Spet je navdušil komaj 19-letni Finec Patrik Laine, ki je dosegel dva gola in svoj točkovni niz podaljšal na 15 tekem. V tem času je zbral 18 golov in 8 podaj. S 43. golom se je na vrhu lestvice strelcev izenačil z Aleksom Ovečkinom (Washington). Winnipeg je dosegel 43. zmago v sezoni, kar je izenačitev klubskega rekorda.

Colorado je s 5:1 premagal Detroit in pobegnil Los Angelesu za dve točki tako kot Anaheim, ki je s 4:2 odpravil New Jersey. St. Louis je pomembni dve točki dobil v Chicagu, kjer je v podaljšku slavil s 5:4. Za Los Angelesom zaostaja le še za točko.

Los Angeles se bo v noči na torek pomeril s Columbusom, ki se bori za končnico v Vzhodni konferenci.

COLORADO - DETROIT 5:1

VEGAS - CALGARY 4:0

PHILADELPHIA - WASHINGTON 6:3

NY ISLANDERS - CAROLINA 3:4

TAMPA BAY - EDMONTON 3:1

CHICAGO - ST. LOUIS * 4:5

WINNIPEG - DALLAS 4:2

ANAHEIM - NEW JERSEY 4:2

* - v podaljšku

Tekme 19. marca:

BOSTON - COLUMBUS

BUFFALO - NASHVILLE

MONTREAL - FLORIDA

MINNESOTA - LOS ANGELES

ARIZONA - CALGARY

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 72 49 19 4 102 BOSTON BRUINS 70 45 17 8 98 TORONTO MAPLE LEAFS 72 43 22 7 93 WASHINGTON CAPITALS 72 41 24 7 89 PITTSBURGH PENGUINS 72 41 26 5 87 PHILADELPHIA FLYERS 73 37 25 11 85 COLUMBUS BLUE JACKETS 72 39 28 5 83 NEW JERSEY DEVILS 72 37 27 8 82 ---------------------------------- --- FLORIDA PANTHERS 69 35 27 7 77 CAROLINA HURRICANES 72 31 30 11 73 NEW YORK RANGERS 72 32 32 8 72 NEW YORK ISLANDERS 72 30 32 10 70 MONTREAL CANADIENS 72 26 34 12 64 OTTAWA SENATORS 71 26 34 11 63 DETROIT RED WINGS 72 26 35 11 63 BUFFALO SABRES 71 23 36 12 58 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 71 47 14 10104 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 72 46 21 5 97 WINNIPEG JETS 72 43 19 10 96 MINNESOTA WILD 72 41 24 7 89 SAN JOSE SHARKS 72 40 23 9 89 COLORADO AVALANCHE 72 39 25 8 86 ANAHEIM DUCKS 73 37 24 12 86 LOS ANGELES KINGS 72 39 27 6 84 ------------------------------------- DALLAS STARS 73 38 27 8 84 ST. LOUIS BLUES 72 39 28 5 83 CALGARY FLAMES 73 35 28 10 80 CHICAGO BLACKHAWKS 73 30 34 9 69 EDMONTON OILERS 72 31 36 5 67 VANCOUVER CANUCKS 72 25 38 9 59 ARIZONA COYOTES 71 23 37 11 57

