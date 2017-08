Fotozgodba: Thierry Henry - 40 let vrhunskega napadalca

16. decembra 2014 je Henry svetovni javnosti oznanil konec bogate nogometne kariere. "Po 20 letih sem se odločil za konec nogometne poti. To je bila zares neverjetna izkušnja, za katero bi se rad zahvalil vsem navijačem, soigralcem in drugim posameznikom pri Monacu, Juventusu, Arsenalu, Barceloni, New Yorku in seveda tudi v francoski reprezentanci. Napočil je čas za spremembo," je sporočil in pojasnil, da se vrača v London, kjer je pozneje postal nogometni analitik na britanski športni televizijski mreži Sky Sports. "Na nogomet me vežejo neverjetni spomini, večina jih je lepih. Upam, da ste uživali ob spremljanju moje igre, tako kot sem jaz užival ob igranju. Se vidimo na drugi strani," je zaključil. Foto: Reuters