Gabriel Jesus je po štirih mesecih znova zatresel mrežo v Premier ligi. Foto: Reuters Christian Eriksen je v sodnikovem dodatku kronal veliko premoč Tottenhama. Foto: Reuters Dodaj v

Gabriel Jesus končal strelsko sušo, Eriksen v 91. minuti rešil Tottenham

Wolverhampton že na sedmem mestu

15. december 2018 ob 18:01

Manchester - MMC RTV SLO

Gabriel Jesus je z dvema goloma zagotovil Manchester Cityju zmago nad Evertonom s 3:1 na uvodni tekmi 17. kroga Premier lige. Brazilski napadalec je zadel po 487 minutah strelske suše.

Izbranci Pepa Guardiole so se hitro pobrali po porazu na Stamford Bridgeu z 0:2, ko so tudi izgubili vodstvo na lestvici. Zdaj so ga znova prevzeli vsaj za en dan, v nedeljo je na sporedu derbi kroga med Liverpoolom in Manchester Unitedom na Anfieldu.

Sredi prvega polčasa je Leroy Sane lepo podal v prazen prostor, na levi strani kazenskega prostora pa je Gabriel Jesus z diagonalnim strelom z levico zatresel mrežo.

V 50. minuti sta ponovila vajo. Sane je z leve strani poslal predložek pred vrata, kjer je Brazilec z glavo s šestih metrov poslal žogo pod prečko. Dominic Calvert Lewin je vrnil Everton v igro v 65. minuti, ko je zadel z glavo po natančni podaji Lucasa Digneja. Končni izid je postavil Raheem Sterling z glavo po lepem prodoru in predložku Fernandinha.

"Igralci so se odlično odzvali po porazu proti Chelseaju prejšnji teden. Zavedal sem se, da bo to nevarna tekma. Everton ima zelo močno zasedbo. Ogledal sem si mestni derbi v Liverpoolu, ko so nesrečno izgubili v sodnikovem dodatku," je poudaril Guardiola. Gostitelji so imeli precej večjo posest (67:33 %).

Eriksen odločil v sodnikovem dodatku

Tottenham se je mučil z Burnleyjem na Wembleyju vse do 91. minute, ko je edini zadetek na srečanju dosegel Christian Eriksen. Danec je unovčil lepo podajo Harryja Kana, ki se je zagradil in lepo oddal žogo do Eriksena.

17. krog:

MANCHESTER CITY - EVERTON 3:1 (1:0)

Gabriel Jesus 22., 50., Sterling 69.; Calvert Lewin 65.

Man. City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Delph, Bernardo Silva, Fernandinho, Gündogan, Mahrez (75./De Bruyne), Gabriel Jesus, Sane (66./Sterling).

Everton: Pickford, Coleman (57./Walcott), Zouma, Keane, Yerry Mina, Digne, Richarlison, Andre Gomes, Sigurdsson (81./Davies), Bernard (57./Lookman), Calvert Lewin.

Sodnik: Craig Pawson





CRYSTAL PALACE - LEICESTER 1:0 (1:0)

Milivojević 39.

HUDDERSFIELD - NEWCASTLE 0:1 (0:0)

Rondon 55.

Gorenc Stanković je bil na klopi Huddersfielda.



TOTTENHAM - BURNLEY 1:0 (0:0)

Eriksen 91.

WATFORD - CARDIFF 3:2 (1:0)

Deulofeu 16., Holebas 52., Quina 68.; Hoilett 80., Reid 82.



WOLVERHAMPTON - BOURNEMOUTH 2:0 (1:0)

Raul Jimenez 12., Cavaleiro 94.

FULHAM - WEST HAM 0:2 (0:2)

Snodgrass 17., Antoino 29.



Nedelja ob 14.30:

BRIGHTON - CHELSEA



SOUTHAMPTON - ARSENAL



Ob 17.00:

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED

Lestvica: MANCHESTER CITY 17 14 2 1 48:10 44 LIVERPOOL 16 13 3 0 34:6 42 TOTTENHAM 17 13 0 4 31:16 39 CHELSEA 16 10 4 2 33:13 34 ARSENAL 16 10 4 2 35:20 34 MANCHESTER UTD. 16 7 5 4 28:26 26 WOLVERHAMPTON 17 7 4 6 19:19 25 EVERTON 17 6 6 5 24:22 24 WEST HAM 17 7 3 7 25:25 24 WATFORD 17 7 3 7 23:25 24 BOURNEMOUTH 17 7 2 8 25:28 23 LEICESTER 17 6 4 7 21:21 22 BRIGHTON 16 6 3 7 19:22 21 NEWCASTLE 17 4 4 9 14:22 16 CRYSTAL PALACE 17 4 3 10 14:23 15 CARDIFF CITY 17 4 2 11 17:33 14 BURNLEY 17 3 3 11 15:33 12 HUDDERSFIELD 17 2 4 11 10:28 10 SOUTHAMPTON 16 1 6 9 13:30 9 FULHAM 17 2 3 12 16:42 9

A. G.