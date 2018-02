Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Elina Svitolina je znova blestela v Dunaju. Ukrajinka blesti na turneji WTA, manjka pa ji zmaga na turnirjih za grand slam. Foto: Reuters Dodaj v

Hačanov z odličnimi servisi do zmage v Marseillu

Svitolina ubranila naslov v Dubaju

25. februar 2018 ob 19:01

Marseille - MMC RTV SLO

Karen Hačanov je v finalu turnirja v Marseillu premagal tretjega nosilca Lucasa Pouilla s 7:5, 3:6 in 7:5. 21-letni Rus je zadel 16 asov.

Hačanov, ki ga številni vidijo kot naslednika Marata Safina, leta 2000 prvega igralca sveta, je s tem uspehom osvojil drugi posamični naslov v karieri, prvič je bil uspešen leta 2016 v Čengduju.

V odločilnem nizu sta oba igralca sijajno servirala. V uvodnih enajstih igrah ni bilo nobene priložnosti za brejk. V 12. igri je Hačanov unovčil drugo zaključno žogo po uri in 49 minutah.

Elina Svitolina je zmagovalka turnirja WTA v Dubaju. Prva nosilka je v finalu s 6:4 in 6:0 premagala Rusinjo Darjo Kasatkino. Ukrajinka je turnir dobila že lani in se tako pridružila Belgijki Justin Henin (2003-04) in Američanki Venus Williams (2009-10) z zaporednima zmagama na tem turnirju.

MARSEILLE

(718.810 evrov, trda podlaga)



Finale:

HAČANOV (RUS/9) - POUILLE (FRA/3)

7:5, 3:6, 7:5



Polfinale:

HAČANOV (RUS/9) - BERDYCH (ČEŠ/4)

6:3, 6:2

POUILLE (FRA/3) - IVAŠKA (BLR)

6:3, 7:6

RIO DE JANEIRO

(1.842.475 am. dolarjev, pesek)



Finale:

SCHWARTZMAN (ARG/6) - VERDASCO (ŠPA/8)



Polfinale:

SCHWARTZMAN (ARG/6) - JARRY (ČILE)

7:5, 6:1

VERDASCO (ŠPA/8) - FOGNINI (ITA/5)

6:1, 7:5

DUBAJ

(2.623.485 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

SVITOLINA (UKR/1) - KASATKINA (RUS)

6:4, 6:0



Polfinale:

SVITOLINA (UKR/1) - KERBER (NEM/6)

6:3, 6:3

KASATKINA (RUS) - MUGURUZA (ŠPA/2)

3:6, 7:6, 6:1

A. G.