Jedvaj z dvema goloma junak na razprodanem Maksimirju

Nogometaši Hrvaške so na izjemno napeti tekmi Lige narodov na razprodanem stadionu Maksimir premagali Španijo s 3:2. Odločil je Tin Jedvaj v 93. minuti.

Svetovni podprvaki so se izbrancem Luisa Enriqueja oddolžili za poraz z 0:6 v Elcheju. Španci imajo v skupini 4 zdaj šest točk in upajo, da se bosta Anglija in Hrvaška na Wembleyju razšli z remijem. Morebitni zmagovalec nedeljskega obračuna si bo zagotovil zmago v tej skupini.

Perišić v vratnico

V prvem polčasu so bili Hrvati nevarnejši. Najlepšo priložnost je imel Ivan Perišić, ki je v 5. minuti na levi strani preigral Sergija Roberta in nevarno streljal, David de Gea je žogo preusmeril v vratnico.

Kramarić kaznoval veliko napako Sergija Roberta

V 54. minuti je Hrvaška povedla. Sergi Roberto je naredil veliko napako, ko je skušal z desne strani poslati žogo naprej, a je zadel Perišića. Igralec Interja je takoj zaposlil Andreja Kramarića, ki je stekel sam proti de Gei in ga zlahka matiral. Veselje na Maksimirju se še ni poleglo, ko so Španci izenačili. Gostje so mojstrsko kombinirali okoli kazenskega prostora, Dani Ceballos je s peto zaposlil Iaga Aspasa, ki je podaljšal do Isca. Ceballos je vtekel pred vrata in s petih metrov preusmeril žogo v mrežo po podaji Isca.

Ramos natančen z bele točke

Španci so nato prevzeli pobudo, Iago Aspas je v 63. minuti stresel prečko. Čez šest minut so Hrvati znova povedli, Luka Modrić je z leve strani natančno podal pred vrata, kjer so španski branilci pozabili na Jedvaja, ki je z glavo z bližine zatresel mrežo. V 78. minuti je Šime Vrsaljko v kazenskem prostoru igral z roko, z bele točke je Sergio Ramos poslal vratarja Lovreja Kalinića v napačno smer za 2:2.

Jedvaj znova na pravem mestu

Selektor Zlatko Dalić je v igro poslal velikega talenta Josipa Brekala. 20-letni Hrvat se je izkazal v Bundesligi, zdaj pa je dobil priložnost še v izbrani vrsti. V 93. minuti je prav Brekalo streljal z leve strani z 12 metrov, de Gea je žogo uspel odbiti. Na pravem mestu je bil znova Jedvaj, ki je žogo le še potisnil v prazno mrežo.

"Vsi smo se zavedali, da moramo nujno zmagati. Vse smo naredili precej bolje kot v Elcheju. Nismo jim pustili veliko priložnosti," je bil navdušen Jedvaj, ki sicer ne igra na položaju levega branilca. Dalić mu je zaupal in postal je junak večera pred več kot 32.000 glasnimi navijači v Zagrebu.

Batshuayi odločil v Bruslju

V ligi A je bila na sporedu še ena tekma. V skupini 2 je Belgija ugnala Islandijo z 2:0. Obračun v Bruslju je zaznamoval dvakratni strelec Michy Batshuayi, ki je zadel v 65. in 81. minuti.

Brez golov na Dunaju

Nogometaši iz BiH-a so si že pred gostovanjem na Dunaju s tremi zmagami zagotovili prvo mesto v tretji skupini lige B, na Dunaju pa so se z Avstrijci razšli brez golov.

Grki so v ligi C premagali Fince z 1:0, edini gol pa je v 25. minuti dosegel Albin Granlund, ki je zatresel lastno mrežo. Na drugi tekmi skupine 2 je bila Madžarska boljša od Estonije z 2:0, zadela sta Willi Orban v 8. in Adam Szalai v 69. minuti.

LIGA A, SKUPINA 2:

BELGIJA - ISLANDIJA 2:0 (0:0)

Batshuayi 65., 81.



Nedelja ob 20.45:

ŠVICA - BELGIJA



Vrstni red: Belgija in Švica po 6, Islandija 0.

SKUPINA 4:

HRVAŠKA - ŠPANIJA 3:2 (0:0)

Kramarić 54., Jedvaj 69., 93.; Dani Ceballos 56., Ramos 78./11-m

Hrvaška: Kalinić, Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj, Rakitić (67./Vlašić), Brozović, Rebić (73./Brekalo), Modrić, Perišić, Kramarić (89./Pjaca).

Španija: de Gea, Sergi Roberto, Ramos, Inigo Martinez, Jordi Alba, Saul Niguez (74./Suso), Busquets, Dani Ceballos, Rodrigo Moreno (61./Asensio), Iago Aspas (64./Morata), Isco.

Sodnik: Aleksej Kulbakov (Belorusija)



Nedelja ob 15.00:

ANGLIJA - HRVAŠKA



Vrstni red: Španija 6, Anglija in Hrvaška po 4 točke.

LIGA B, SKUPINA 3:

AVSTRIJA - BiH 0:0

Avstrija: Lindner, Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba, Zulj (82./Janko), Baumgartlinger, Lazaro, Kainz (46./Schlager), Schöpf (67./Gregoritsch), Arnautović.

BiH: Šehić, Vranješ, Šunjić, Zukanović, Čivić, Šarić, Pjanić (87./Gojak), Bešić, Duljević (79.,/Krunić), Džeko, Višća.

Sodnik: Andrew Dallas (Škotska)





Nedelja ob 18.00:

SEVERNA IRSKA - AVSTRIJA



Vrstni red: BiH 9, Avstrija 3, Severna Irska 0 točk.

LIGA C, SKUPINA 2:

GRČIJA - FINSKA 1:0 (1:0)

Granlund 25./ag

MADŽARSKA - ESTONIJA 2:0 (1:0)

Orban 8., Szalai 69.



Vrstni red: Finska 12, Grčija 9, Madžarska 7, Estonija 1.

LIGA D, SKUPINA 1:

KAZAHSTAN - LATVIJA 1:1 (1:0)

Sujumbajev 37.; Rakels 49.

ANDORA - GRUZIJA 1:1 (0:1)

Martinez 63.; Čakvetadze 9.



Vrstni red: Gruzija 13, Kazahstan 6, Latvija in Andora po 3.





SKUPINA 2:

SAN MARINO - MOLDAVIJA 0:1 (0:0)

Damascan 78.



LUKSEMBURG - BELORUSIJA 0:2 (0:1)

Dragun 37., 54.



Vrstni red: Belorusija 11, Luksemburg 9, Moldavija 5, San Marino 0.

