Jegliču znižali kazen: počival bo osem mesecev, ne dve leti

Hokej bo lahko spet igral konec oktobra

10. avgust 2018 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hokejist Žiga Jeglič bo moral zaradi dopinškega prekrška na olimpijskih igrah v Pjongčangu počivati osem mesecev, je odločilo Mednarodno športno razsodišče v Lozani (CAS).

Kot je sporočil Jeglič, je v četrtek prejel odločbo Casa, ki je precej znižal prvotno predlagano kazen dve leti suspenza. Kazen prepovedi igranja je Jegliču začela teči z 20. februarjem, ko je tudi izvedel za pozitivni test in takoj prenehal igrati hokej.

"Na CAS-u nam je uspelo dokazati, da v zvezi s kršitvijo protidopinških pravil ni obstajala večja krivda ali malomarnost, saj mi je zdravnik diagnosticiral astmo in sem zaupal navedbam zdravnikov, da berodual v predpisanih dozah ni prepovedan," je sporočil Jeglič.

Kot je še pojasnil, je CAS kot dodatno olajševalno okoliščino upošteval tudi Jegličevo popolno sodelovanje v dopinškem postopku.

"Zato so pri CAS-u ugotovili, da je moja stopnja krivde zgolj lahka, temu primerna pa je bila tudi izrečena kazen. Obžalujem, da je do tega dogodka sploh prišlo in da tudi sam nisem bil bolj ozaveščen," je še povedal Jeglič in dodal, da se ob koncu postopka veseli nadaljevanja pogajanj s klubi močnejših evropskih lig, ki so v tem času izrazili zanimanje zanj za prihodnjo sezono.

T. O.