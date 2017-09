Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andrea Agnelli v naslednjem letu ne bo predsednik Juventusa. Foto: EPA Dodaj v

Kazen za Agnellija in Juventus zaradi preprodaje vstopnic

Glavni tožilec Pecoraro zahteva višjo kazen

25. september 2017 ob 19:34

Torino - MMC RTV SLO, STA

Disciplinska komisija Italijanske nogometne zveze je kaznovala predsednika Juventusa Andreo Agnellija z enoletno prepovedjo opravljanja nogometnih funkcij.

Razlog za to je prodaja vstopnic najzvestejšim navijačem kluba, ki so nato vstopnice preprodajali po precej višjih cenah. Zaradi tega so kaznovali tudi klub, ki bo moral na račun zveze nakazati 300.000 evrov.

Glavni tožilec Giuseppe Pecoraro je zahteval višjo kazen. Za Agnellija je predlagal 30-mesečni suspenz, poleg tega pa je zahteval še kazen, da klub dve tekmi odigra pred praznimi tribunami.

"Profit od prodaje vstopnic je šel v roke kriminalcev, zato smo razočarani nad kaznijo. Ta bi morala biti višja, zagotovo se bomo pritožili," je odločitev zveze komentiral Pecoraro, pritožbo pa je napovedal tudi klub.

Agnelli je priznal, da se je redno dobival z Roccom Dominellom, vodjo navijačev Juventusa, ki je povezan s kalabrijsko kriminalno organizacijo Ndrageto. Diminello je bil v preteklosti že obsojen zaradi ilegalne preprodaje vstopnic, zaradi tega je osem let preživel v zaporu. "Pogovarjal sem se z njim, ampak le zaradi druženja z navijači, nikoli privatno. Nisem si mislil, da je Dominello kriminalec, z njim sem se pogovarjal le zaradi tega, ker sem si vedno želel mir na tribunah," se je branil Agnelli.

Poleg predsednika so kaznovali tudi direktorja klubske varnostne službe. Alessando D'Angelo tega dela ne bo smel opravljati 15 mesecev, pol leta pa svojega dela ne bosta smela opravljati tudi direktor za prodajo vstopnic Stefano Merulla ter direktor marketinga Francesco Calco. Vsi bodo morali plačati tudi 20.000 evrov kazni.

A. G.