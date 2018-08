Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Sašo Bertoncelj je po dveh bronastih medaljah zdaj na evropskih prvenstvih osvojil še srebro, kar je njegov dosežek kariere na velikih tekmovanjih. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

"Konjenik" Bertoncelj si je v Glasgowu razdelil srebro s Hrvatom

Po dveh evropskih bronih pritelovadil do srebra

12. avgust 2018 ob 16:41

Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Na evropskem prvenstvu v Glasgowu v gimnastiki je Sašo Bertoncelj upravičil status kandidata za zmagovalni oder in si z oceno 14,866 razdelil srebro s Hrvatom Robertom Seligmanom. Zlato je z oceno 15,300 osvojil Irec Rhys McClenaghan.

Bertoncelj je na konja skočil kot zadnji izmed osmerice finalistov in uspelo mu je izenačiti oceno dobrega prijatelja Roberta Seligmana. Pred nedeljskim finalom je 34-letni Škofjeločan napovedal boj za novo kolajno, za naskok je imel pripravljeno težjo vajo z izhodiščno oceno 16,4 točke, po odbitkih pa je končal z oceno 14,866, s čimer sta skupaj s Seligmanom za 66 tisočink prehitela četrtouvrščenega Rusa Davida Beljavskega.

V finalu EP-ja je nastopil sedmič v karieri in tretjič po vrsti. Do zdaj je osvojil dve medalji, obe bronastega leska – prvo leta 2010 v Birminghamu, drugo leta 2014 v Sofiji.

14 odličij po zaslugi naveze P&P

Bertoncljeva medalja je 17. slovenska na EP-jih v gimnastiki. Preostalih 14 sta zbrala Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan. Petkovšek je bil štirikrat zlat (2000, 2006, 2007, 2008), trikrat drugi (1998, 2002, 2009) in dvakrat bronast (2005, 2012) na bradlji, Pegan pa je bil na drogu dvakrat zlat (1994, 2004), enkrat srebrn (2007) in dvakrat bronast (2000, 2008).

Slovenija je po zaslugi Bertonclja na evropskih prvenstvih v Glasgowu v šestih športih osvojila drugo medaljo. Prvo je osvojil plavalec Peter John Stevens, ki je bil bronast na 50 metrov prsno.

SAŠO BERTONCELJ

Datum rojstva: 16. julij 1984

Višina/teža: 178 cm/75 kg

Klub: Športno društvo Narodni dom

Prebivališče: Škofja Loka

Trener: Sebastijan Piletič

Seznam dobitnikov kolajn za Slovenijo na gimnastičnih EP-jih: 1994 Praga 1. mesto, Aljaž Pegan (drog) 1998 St. Peterburg 2. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 2000 Bremen 1. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 3. mesto, Aljaž Pegan (drog) 2002 Patras 2. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 2004 Ljubljana 1. mesto, Aljaž Pegan (drog) 2005 Debrecen 3. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 2006 Volos 1. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 2007 Amsterdam 1. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 2. mesto, Aljaž Pegan (drog) 2008 Lozana 1. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 3. mesto, Aljaž Pegan (drog) 2009 Milano 2. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 2010 Birmingham 3. mesto, Sašo Bertoncelj (konj z ročaji) 2012 Montpellier 3. mesto, Mitja Petkovšek (bradlja) 2013 Moskva / 2014 Sofija 3. mesto, Sašo Bertoncelj (konj z ročaji) 2015 Montpellier / 2016 Bern / 2017 Cluj-Napoca / 2018 Glasgow 3. mesto, Sašo Bertoncelj (konj z ročaji)

