Kopitar z dvema zadetkoma končal črni niz Kraljev v Buffalu

Anaheim slavil po enajstih serijah kazenskih strelov

18. februar 2018 ob 00:53

New York - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je v drugi tretjini dosegel dva zadetka in bil najzaslužnejši za zmago Los Angelesa v Buffalu s 4:2. Kralji so se veselili pomembne zmage v boju za končnico, potem ko so izgubili zadnje tri tekme.

Buffalo je izgubil proti Los Angelesu doma prvič po 21. februarja 2003, ko je bilo 1:4. Na zadnjih šestnajstih tekmah so Sabresi na domačem ledu izgubili šele drugič proti Kingsom.

Novinec Michael Amadio je v 12. minuti z desne strani ukanil Robina Lehnerja, ki je posredoval zelo slabo. Plošček mu je med nogama ušel v mrežo. V 33. minuti je veliko napako gostiteljev unovčil Kopitar. Benoit Pouliot je skušal preigravati v obrambni tretjini, vendar je izgubil plošček. Kopitar je bil na pravem mestu, mojstrsko je preigral Lehnerja in z bekhendom poslal plošček v prazno mrežo po podaji Dustina Browna. Štiri minute zatem je Alex Iafallo izza vrat našel Kopitarja, ki je povišal na 0:3. Sabresi so bili popolnoma razglašeni, v srednji tretjini so izgubljali ploščke in Amadio je po podaji Drewa Doughtyja odločil tekmo še pred koncem druge tretjine.

V zadnji tretjini je nerazpoloženega vratarja Lehnerja zamenjal Chad Johnson. Po 30 sekundah igre je Marco Scandella z močnim strelom z modre črte matiral Jonathana Quicka. Končni izid je postavil Rasmus Ristolainen, ki se je tri minute pred koncem najbolje znašel v gneči pred vrati Kraljev. Quick je zbral 33 obramb.

Kopitar: To je bil prvi korak v pravo smer

"V drugi tretjini smo igrali odlično. Narekovali smo ritem in trikrat zadeli. To je bil prvi korak v pravo smer, seveda pa moramo nadaljevati s takimi predstavami. Pred tekmo smo se ukvarajali predvsem s slabo igro na zadnjih tekmah, o 15-letni suši v Buffalu nismo govorili," je poudaril Kopitar, ki je najboljši strelec Kraljev. V letošnji sezoni je dosegel že 25 golov.

Serijo gostovanj bo Los Angeles nadaljeval v noči na torek v Chicagu, ki za končnico zaostaja že velikih 14 točk.

Anaheim slavil po enajstih serijah kazenskih strelov

Zelo napeto je bilo v Minnesoti, kjer je Anaheim zmagal po maratonskem izvajanju kazenskih strelov (2:3). Odločil je Nick Ritchie v enajsti seriji, ko je le ukanil Devana Dubnyka.

Tekme 17. februarja:

BUFFALO - LOS ANGELES 2:4

Scandella 41., Ristolainen 57.; Amadio 12., 38., Kopitar 33., 37.



OTTAWA - NY RANGERS 6:3

MINNESOTA - ANAHEIM * 2:3

* - po kazenskih strelih



ARIZONA - EDMONTON 1:0

TAMPA BAY - NEW JERSEY

PITTSBURGH - TORONTO

VEGAS - MONTREAL

NASHVILLE - DETROIT

CHICAGO - WASHINGTON

CALGARY - FLORIDA

VANCOUVER - BOSTON

Tekme 18. februarja:

NY RANGERS - PHILADELPHIA

COLORADO - EDMONTON

CAROLINA - NEW JERSEY

COLUMBUS - PITTSBURGH

DETROIT - TORONTO

WINNIPEG - FLORIDA

SAN JOSE - DALLAS

A. G.