Kralji v pol ure prejeli kar pet golov

Hall zbral štiri točke

14. november 2018 ob 07:22

New York - MMC RTV SLO

Menjava trenerja v Los Angelesu še ni prinesla revolucije pri izidih, saj so Kralji izgubili tretjič zapored, tokrat so bili nemočni pred svojimi gledalci, Toronto jih je ugnal kar s 5:1.

Gostje so že po sedmih minutah vodili z 2:0, z igralcem več sta zadela Nazem Kadri in John Tavares. Gol upanja je za gostitelje še v isti tretjini vlil Adrian Kempe. A to je bilo vse. Maple Leafsi so v samo osmih minutah srednje tretjine zabili še tri gole in postavili izid tekme.

Kapetan Anže Kopitar je v 18 minutah sprožil en strel na gol, pri bulijih je bil polovično uspešen (8:8).

New Jersey je s 4:2 premagal Pittsburgh, Taylor Hall je sodeloval pri vseh golih Vragov (dva gola in dve podaji).

Liga NHL, tekme 13. novembra:

LOS ANGELES - TORONTO 1:5

Kempe 15.; Kadri 3., 28., Tavares 7., Rielly 22., Johnsson 25.



NEW JERSEY - PITTSBURGH 4:2

NY ISLANDERS - VANCOUVER 5:2

PHILADELPHIA - FLORIDA 1:2

BUFFALO - TAMPA BAY 2:1

DETROIT - ARIZONA 6:1

MINNESOTA - WASHINGTON 2:5

EDMONTON - MONTREAL 6:2

SAN JOSE - NASHVILLE 5:4

Tekme 14. novembra:

CHICAGO - ST. LOUIS

WINNIPEG - WASHINGTON

COLORADO - BOSTON

VEGAS - ANAHEIM

Vzhod: TAMPA BAY LIGHTNING 18 12 5 1 25 TORONTO MAPLE LEAFS 18 12 6 0 24 BOSTON BRUINS 17 10 5 2 22 COLUMBUS BLUE JACKETS 18 10 6 2 22 MONTREAL CANADIENS 18 9 6 3 21 BUFFALO SABRES 18 10 6 2 22 NEW YORK RANGERS 18 9 7 2 20 PHILADELPHIA FLYERS 18 9 8 1 19 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 18 8 7 3 19 NEW YORK ISLANDERS 17 9 6 2 20 PITTSBURGH PENGUINS 16 7 6 3 17 WASHINGTON CAPITALS 17 8 6 3 19 OTTAWA SENATORS 18 7 8 3 17 DETROIT RED WINGS 18 8 8 2 18 FLORIDA PANTHERS 15 7 5 3 17 NEW JERSEY DEVILS 16 7 8 1 15 Zahod: NASHVILLE PREDATORS 18 13 4 1 27 MINNESOTA WILD 18 11 5 2 24 VANCOUVER CANUCKS 20 10 8 2 22 WINNIPEG JETS 16 10 5 1 21 CALGARY FLAMES 18 10 7 1 21 SAN JOSE SHARKS 19 10 6 3 23 DALLAS STARS 18 9 7 2 20 COLORADO AVALANCHE 17 8 6 3 19 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 19 8 8 3 19 ARIZONA COYOTES 17 8 8 1 17 EDMONTON OILERS 18 9 8 1 19 CHICAGO BLACKHAWKS 18 6 8 4 16 ST. LOUIS BLUES 15 6 6 3 15 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 18 7 10 1 15 LOS ANGELES KINGS 17 5 11 1 11

S. J.