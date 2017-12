Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! V skupnem seštevku vodi Kaisa Mäkäräinen. Foto: EPA Dodaj v

Kuzmina zmagovalka šprinta, dosežek kariere Erženove

V petek šprint za moške

14. december 2017 ob 14:13,

zadnji poseg: 14. december 2017 ob 15:37

Annecy - MMC RTV SLO

Štiridnevni tekmovalni program svetovnega pokala v Annecyju se je začel s šprintom biatlonk, na katerem je bila najhitrejša Slovakinja Anastasiya Kuzmina.

Na tem prizorišču biatlonci nastopajo prvič po letu 2013. Kuzmina, ki je v cilj prišla brez zgrešenega strela, je za dobrih 33 sekund prehitela Nemko Lauro Dahlmeier, tretja pa je bila Ukrajinka Vita Semerenko, ki je zaostala dobrih 41 sekund. Vse tri so pokrile vse tarče. Nastopili sta dve Slovenki. Anja Eržen je z zadetimi vsemi desetimi streli zasedla 31. mesto, Urška Poje, ki je bila na drugem streljanju enkrat neuspešna, pa je bila 73.

Erženova je prišla do najboljše uvrstitve v karieri, pred tem je bila najvišje lani na Pokljuki, ko je bila 37. "Zelo sem vesela, da mi je končno uspela ta 'nula-nula', na katero sem čakala že kar nekaj časa. Želela sem si trideseterice, a bo še ena priložnost tudi za to. Še so rezerve. V tekaškem delu še vedno ne čutim prave forme in upam, da v naslednjih mesecih tudi to izboljšam. Sama tekma je bila kar zahtevna. Celotno tekmo je nekako padal dež, a razmere so enake za vse in s tem se nisem veliko obremenjevala, res pa je, da je bilo kar težko. Ko sem zadela deseti strel, je po eni strani padlo breme, a po drugi strani vem, da zmorem še več in stremim k še višjim rezultatom," je povedala Erženova.

Glavni trener biatlonk, Tomaš Kos je dodal: "To je najboljši rezultat in mislim, da tudi prva ničla v svetovnem pokalu, tako da moramo biti zadovoljni. Razmere so bile zelo težke, proga je bila zelo težka, mehka. V smučini ni bilo prave svežine, a zelo me veseli, da se je Anja znašla na strelišču. Ta rezultat je zelo dober za njo in tudi za vse nas. Urška bi bila na meji zasledovalne tekme, če bi zadela vse tarče. Tako se je zgodilo, lahko bi tarča padla, ker je bilo čisto na rob. Žal se ni poklopilo. Na zasledovanju bomo tako imeli eno tekmovalko, in tudi to je dobro."

V petek bodo na šprinterski tekmi nastopili še moški. V soboto sta na sporedu zasledovalni tekmi, v nedeljo pa tekmi s skupinskim štartom.

Šprint, 7,5 km (Ž): * 1. A. KUZMINA SLK 20:59,6 (0) 2. L. DAHLMEIER NEM +33,9 (0) 3. V. SEMERENKO UKR 41,4 (0) 4. L. VITTOZZI ITA 50,0 (0) 5. D. HERRMANN NEM 50,6 (1) ... 31. A. ERŽEN SLO 2:03,0 (0) 73. U. POJE SLO 3:11,6 (1) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (6/26): 1. K. MÄKÄRÄINEN FIN 223 2. D. HERRMANN NEM 207 3. A. KUZMINA SLK 205 4. J. BRAISAZ FRA 200 5. L. VITTOZZI ITA 193 ... 56. A. ERŽEN SLO 13

R. K., T. J.