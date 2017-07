Ljubljanski spektakel na mivki po poškodbi ostal brez vrhunca

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar med dekleti četrti

22. julij 2017 ob 21:59,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 22:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na turnirju evropske serije CEV Masters sta med moškimi po predaji ruske dvojice zaradi poškodbe slavila Norvežana Mol in Sorum. Slovenski dvojici do četrtih mest.

V finalu sta se med moškimi pomerila Anders Berntsen Mol in Christian Sandlie Sorum iz Norveške proti ruski dvojici Maksimu Sivolapu ter Igorju Veličku, ki pa si je v prvem nizu pri izidu 9:8 po nerodnem doskoku poškodoval levo nogo in ni mogel nadaljevati s tekmo. Sledila je predaja. Slovenska dvojica Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik je v polfinalu izgubila proti ruskima nasprotnikoma z 1:2 (13:21, 21:19, 9:15), v tekmi za tretje mesto pa proti Turkoma Safa Urlu/Murat Giginoglu z 0:2 (18:21, 17:21).

"Po eni strani se je bilo na turnirju potrebno boriti proti nasprotnikom, po drugi pa še proti samima sebi, saj je bilo danes zaradi vročine zares težko igrati. Skušala sva se zbrati za vsako točko posebej in se kar najbolj potruditi," je je dejal Jan Pokeršnik.

Zemljak dodaja: "Malo je grenkega priokusa, ker veva, da bi lahko obe tekmi zmagala. Na koncu je malo zmanjkalo moči in koncentracije, ampak tako je to na tej ravni. Ekipe smo povsem izenačene. Vsak lahko premaga vsakogar. Tri tekme sva igrala fantastično, dve malo slabše. Žal četrto mesto, ampak če bi nama to nekdo ponudil pred turnirjem, bi bili vsi veseli."

Med dekleti sta v finalu CEV Satellite slavili Nemki Kim Behrens in Anni Schumacher, ki sta z 2:1 v nizih (16:21, 21:17, 15:10) premagali Romunki Adriano-Mario Matei in Beato Vaida. Slovenki Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta navdušili in se prebili vse do polfinala, kjer sta bili močnejši Mateijeva in Vaidova z 2:1 v nizih (22:24, 21:14, 15:6), nato pa sta v tekmi za tretje mesto klonili še proti Ukrajinkama Ini in Irini Mahno prav tako z 2:1 (21:13, 18:21, 15:6).

"Takega rezultata nisva pričakovali, sva si ga pa seveda želeli. Seveda sva razočarani, da sva izgubili, ampak se mi zdi, da sva na najinem prvem tovrstnem evropskem turnirju dali vse od sebe. Tako polfinale kot tekmo za tretje mesto sva izgubili šele po treh nizih. Žal se še pozna, da nimava dovolj izkušenj, ampak ta turnir nama je zdaj pokazal, kaj morava še izboljšati, kako zmanjšati napake, zaradi katerih so nama nasprotnice ušle. Iz teh napak se bova učili in mislim, da bova igrali vedno bolje," je dejala Tjaša Kotnik.

Nagradni sklad turnirja je bil 25.000 evrov.

Ž. K.