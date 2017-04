Mariborčani gladko odpravili Litijo - naslov je zelo blizu

28. april 2017 ob 22:34

Litija

Proen Maribor je v velikem slogu dobil tretjo tekmo finala 1. SFL in je le še zmago oddaljen od ubranitve naslova državnega prvaka. Vijoličasti so v Litiji slavili kar s 5:0.

Če sta bili uvodni tekmi finala izenačeni (obe sta bili odločeni po izvajanju šestmetrovk), pa je tokrat prevladovala gostujoča ekipa, ki je bila za razred boljša.

Gostitelje je zmedlo hitro vodstvo gostov, že v 4. minuti je s pomočjo prečke zadel Denis Totošković. Pred tem so Mariborčani dvakrat stresli okvir vrat, ki so ga po vodstvu vijoličastih zadeli tudi domačini. Do konca prvega polčasa je dvakrat zadel Nermin Hasanbegović.

Tudi domači so imeli priložnosti, a je vratar Mariborčanov Damir Puškar dokazal, da je številka ena v vratih v Sloveniji. Litijani so skušali do preobrat tudi z igralce vratarjem v polju, a jim tudi to ni pomagalo. V drugem delu sta zmago potrdila Totošković in Žiga Čeh.

"Danes ni bilo dobro. Mi bomo dali vse od sebe v torek, da izenačimo in izsilimo peto tekmo. Gostje so tokrat dosegli gole v pravem trenutku, nam se to ni zgodilo,“ je pojasnil trener Litije Tomislav Horvat.

Strateg vijoličastih Robert Grdović je bil seveda precej bolj zadovoljen: "Izid pove vse, naša zmaga je gladka. Dobro smo se postavili, čeprav je bila Litija zaradi zmage na drugi tekmi v psihološki prednosti. Najprej nismo zadeli in izkoristili treh, štirih priložnosti, potem pa smo dosegli gol. Igra je stekla. Moji fantje so odigrali vrhunsko, Puškar pa je dokazal, da je najboljši v Sloveniji.“

Četrta tekma bo v torek v Litiji.

Oplast končal na tretjem mestu

Tretje mesto je pripadlo Oplastu, ki je na Škofijah še drugič porazil Bronx (4:7), ki je končal 1. SFL na 4. mestu. Oplast je osmo sezono zapored končal na enem od treh prvih mest.

Finale, tretja tekma:

LITIJA - PROEN MARIBOR 1:2

0:5 (0:3)

Totošković 4., 23., Hasanbegović 11., 16., Čeh 28.



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.





Za tretje mesto, povratna tekma:

Bronx Škofije - OPLAST 2:3

4:7 (4:3)

Izid prve tekme je v krepkem tisku.



