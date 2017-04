Mariborčani niso razočarani: Slaviti doma je precej slajše

Pihler: Če bi se preveč odprli, bi se lahko tudi slabo končalo

30. april 2017 ob 07:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnji derbi v letošnji sezoni ni navdušil 7.000 gledalcev v Stožicah. Mariborčani bodo morali na 14. naslov državnega prvaka počakati vsaj še teden dni. Naslednjo soboto se obeta štajerska "čaga" pod Kalvarijo.

V 32. krogu v Ljudski vrt prihaja Gorica, vijoličasti pa za potrditev naslova potrebujejo le še točko. Prav mogoče je, da to srečanje ne bo odločilno, saj Domžalčane že v soboto popoldne čaka gostovanje na koprski Bonifiki. V primeru zmage Kopra ali pa neodločenega izida, bi Maribor postal prvak že pred tekmo z Gorico.

Vijoličasti so želeli z zmago proti večnim tekmecem slaviti v Ljubljani, kar jim je uspelo v nepozabnem zadnjem krogu sezone 2000/01, ko je bilo 1:1. 27. maja 2001 sta na stadionu za Bežigradom zadela Barnabas Sztipanovics in Sebastjan Cimerotič. Remi je pomenil naslov za Mariborčane.

V soboto zvečer seveda ni bilo take napetosti v Stožicah. Olimpija je spomladi dobila le eno prvenstveno tekmo (prejšnji teden v Krškem) in nima nobenih možnosti za naslov, vseeno pa so zmaji odigrali zelo zavzeto in preprečili slavje Štajercev.

Izmed vseh šestih medsebojnih obračunov v letošnji sezoni je bil sobotni najmanj atraktiven. Mariborčani so si priigrali po eno veliko priložnost v obeh polčasih. V 40. minuti je Mitja Viler nevarno podal z leve strani in zatresel prečko, v 63. minuti pa je sam pred Roka Vodiška prišel Milivoje Novaković, vendar se je mladi ljubljanski čuvaj mreže izkazal.

Milanič: Naredili smo velik korak k naslovu

"Želeli smo dokončno odločiti prvenstvo. Naš cilj je bila zmaga v Ljubljani. Fantom po tekmi ni vseeno. To mi je zelo všeč. Mislim, da smo prevladovali večji del prvega polčasa. Manjkali so natančni predložki. Želeli smo tako nadaljevati, a po zgrešeni veliki priložnosti je tekmec dobil krila. Olimpija je ob koncu pritisnila. Porabili smo veliko energije, vendar nam ni uspelo zmagati. Vseeno smo naredili velik korak k naslovu. Zdaj bomo vse rešili pred domačimi navijači, kar je še toliko slajše. Dobili bomo energijo s tribun in skupaj z našimi navijači bomo proslavili naslov," je pojasnil Darko Milanič, ki ni bil razočaran zaradi preložitve slavja.

Gorica ima koncept, ne bo je lahko zlomiti

Trener Maribora je misli že usmeril k naslednji soboti: "Naslednji teden proti Gorici ne bo lažje. To je ekipa, ki ne igra brezglavo in ima zasnovan koncept. Moramo biti zelo dobri v izvedbi. Ni jih lahko zlomiti. Potrebno se bo odlično pripraviti. Že pred derbijem so fantje prikazali ves teden prikazali veliko strast in tudi koncentracijo na vsakem treningu. Lepo jih je bilo gledati."

"Če bi se preveč odprli, bi se lahko tudi slabo končalo"

Derbi je ocenil tudi Aleks Pihler, ki je bil na zelenici 87 minut, potem pa ga je zamenjal Aleš Mertelj in ne kateri od napadalnejših nogometašev: "Želeli smo zmagati, prišlo je veliko naših navijačev. Nismo pa se želeli spuščati v odprt boj, saj nas čaka še pet krogov do konca prvenstva. Če bi se preveč odprli, bi se lahko tudi slabo končalo. Uspelo nam je večino srečanja nadzorovati potek. Verjamem, da bo naslednjo soboto še precej več navijačev in skušali bomo potrditi naslov. V Ljudskem vrtu ne izgubljamo veliko točk, že ena pa nam je dovolj."

"Na sredini igrišča nam je zmanjkala zadnja podaja. Novaković je imel res veliko priložnost v drugem polčasu in žal nam znova ni uspelo zadeti. Zadovoljni smo, da v spomladanskem delu prvenstva še nismo izgubili," je še dodal 23-letni vezist.

Maribor spomladi le enkrat ugnal Olimpijo

V spomladanskem delu je bila Olimpija popolnoma razglašena, najboljše predstave pa je prikazala prav proti Mariboru. Izgubila je le konec februarja v Ljudskem vrtu, ko je edini zadetek dosegel Luka Zahović. V polfinalu pokala so zeleno-beli izločili branilce naslova (2:1 in 1:1) in 31. maja jih čaka finale v Kopru z Domžalčani.

"Olimpija ima na teh derbijih dodaten motiv. Na žalost jih na zadnjih treh tekmah nismo uspeli premagati. Smo pa zmagali na preostalih tekmah, ki so prav tako pomembne in prinašajo isto število točk," je poudaril Pihler.

Poletje na evropskih zelenicah se bliža

Športni direktor Zlatko Zahovič je bil zadovoljen tudi s točko. V garaži stadiona ni dajal izjav, bil pa je nasmejan in sproščen. V mislih ima že nove evropske preizkušnje, ki se hitro bližajo. Drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov je na sporedu že sredi julija.

Nova poškodba Kapuna in vrnitev Miškića

Tretjič se je zgodilo, da gledalci na derbiju v Stožicah niso videli zadetkov, predtem se je to primerilo še marca 2011 in avgusta 2012.

Trener Olimpije Safet Hadžić je bil zadovoljen, ker je Olimpija preložila slavje Maribora: "Vesel sem, da se to ni zgodilo v Ljubljani, čeprav smo želeli zmagati. Imamo pa res veliko težav s poškodbami. Že na začetku tekme se je poškodoval Kapun, tudi Vodišek na ogrevanju ni več mogel izbijati žoge. 0:0 je nekako realen izid. Čestital bi novemu prvaku," je dejal Hadžić, ki ta mesec trikrat zapored ni izgubil proti največjim tekmecem. Njegov predhodnik Luka Elsner je bil poražen na obeh prejšnjih derbijih v tej sezoni (1:3, 1:0), medtem ko je Rodolfo Vanoli avgusta v gosteh izvlekel remi z 1:1.

Kapun, ki se je 2. aprila vrnil po dolgotrajni poškodbi, je odšepal iz slačilnice, so pa Ljubljančani pozdravili vsaj okrevanje Danijela Miškića, ki je igral prvič po prvem spomladanskem derbiju 25. februarja v Ljudskem vrtu.

Z otečeno ustnico je srečanje končal tudi Nemanja Mitrović. "V prvem polčasu sem imel kar nekaj dvobojev z Novakovićem in sem prejel udarec," je pojasnil in nadaljeval: "Prvega polčasa nismo odigrali najbolje, v drugem pa smo si priigrali nekaj dobrih priložnosti. V zadnjih 10 minutah smo imeli nek pritisk, šli smo "na glavo", škoda da je Bajrić malo zamudil, tudi Benko je bil v dobrem položaju. Tudi Maribor je imel eno čisto priložnost Novakovića. 0:0 je kar korekten izid, čestitam Mariborčanom za naslov prvaka. Vse tekme proti Mariboru so bile kar pozitivne, škoda je drugih tekem, na katerih smo osvojili sramotno malo točk za Olimpijo. Na zadnjih petih tekmah moramo poskušati osvojiti drugo mesto."

Zeleno-beli bodo do konca sezone igrali še proti obema tekmecema, s katerima se borijo za mesto tik pod vrhom - čez dva tedna doma proti Domžalam, v predzadnjem krogu pa v Novi Gorici.

Aleš Golob, Matej Rijavec