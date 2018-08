Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Albanski nogometaš Kliton Bozgo je igral tako za Maribor kot Olimpijo. Foto: Alma Bejtullahu Zadnji derbi, ki je odločil lansko prvenstvo, se je (v Mariboru) končal z zmago Olimpije z 2:3. Foto: BoBo Dodaj v

Mariboru bi v Stožicah zelo odgovarjal remi

Pri Ragnitzu tudi 16-letni sin Kliton Stavri

18. avgust 2018 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Psihološko je v prednosti Olimpija, čeprav bi bil lahko izpad iz Evropske lige tudi dodaten motiv za Maribor," pred nedeljskim večnim derbijem razmišlja Kliton Bozgo.

Albanski nogometaš, ki je pustil velik pečat v slovenskem nogometu (igral je tako za Olimpijo kot Maribor, s katerim je leta 1999 nastopal tudi v Ligi prvakov), je za MMC povedal, da so derbiji tekme, ko je vsaka ekipa zadovoljna, če ne izgubi, in prezadovoljna, če zmaga. Predvsem Mariboru bi zelo odgovarjal neodločen rezultat: "Zadržal bi pet točk prednosti pred Olimpijo. V tekmo ne bo šel tako napadalno kot v četrtek proti Rangersom."



Olimpija v psihološki prednosti

Maribor se je moral posloviti od kvalifikacij za Evropsko ligo, medtem ko je Olimpija z odliko opravila nalogo v 3. predkrogu in s skupnim izidom 7:1 izločila HJK Helsinke: "Helsinki niso tako slabi. Olimpija me je presenetila s to gladko zmago. Zadnje tekme je zelo učinkovita. Zdaj bo v psihološki prednosti, po drugi strani pa bi bil lahko izpad iz Evropske lige tudi dodaten motiv za Maribor, saj mu ostajata le prvenstvo in pokal."

Maribor favorit za naslov

Ker utegne Olimpija jeseni moči trošiti še v skupinskem delu Evropske lige, bo Maribor na prvenstvu v prednosti. "Za Olimpijo bo to zelo zahtevno. Maribor je zato favorit za naslov. Je pa res, da se lahko zgodi še ogromno. V lanski sezoni smo videli, kako bi Olimpija skoraj zakockala visoko prednost. Tokrat se je že zgodaj znašla v zaostanku in bo na derbiju naredila vse, da Maribor ne pobegne za osem točk, kar bi bilo zelo veliko."

Pri Ragnitzu tudi 16-letni sin Stavri Bozgo

Ker je Bozgo igral za oba največja slovenska kluba, nas je zanimalo, za koga navija. Bil je diplomatski: "Navijam za dober nogomet. Lani smo bili vsi zadovoljni, ko smo videli zanimive derbije in je bilo prvenstvo negotovo do konca. Ni dobro, če kakšna ekipa preveč pobegne. Upam, da bodo tudi Domžale konkurenčne." Bozgo je sicer trenutno trener v tretji avstrijski ligi pri Ragnitzu, kjer igra tudi njegov 16-letni sin Kliton Stavri Bozgo: "Je napadalec in razvija se v pravo smer."

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 5. krog



Sobota ob 18.00:

CELJE - TRIGLAV



Ob 20.00:

ALUMINIJ - RUDAR



Nedelja ob 16.00:

MURA - KRŠKO



Ob 18.15:

GORICA - DOMŽALE



Ob 20.30 (prenos na TV SLO 2):

OLIMPIJA - MARIBOR

Lestvica: MARIBOR 4 3 1 0 15:2 10 DOMŽALE 4 3 0 1 9:7 9 ALUMINIJ 4 2 0 2 8:10 6 MURA 4 1 2 1 8:5 5 OLIMPIJA 4 1 2 1 6:4 5 GORICA 4 1 2 1 5:8 5 RUDAR 4 1 1 2 5:11 4 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 4 0 2 2 3:9 2

