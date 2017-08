Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Luka Mezgec se je veselil tretje zmage v sezoni. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mezgec dobil enodnevno dirko na Nizozemskem

Dan Martin zapušča Quick Step in se seli v Emirates

18. avgust 2017 ob 18:47

Utrecht - MMC RTV SLO, STA

Luka Mezgec je zmagal na enodnevni dirki evropske serije na Nizozemskem. Na 195,8 kilometra dolgi preizkušnji v Veenendaalu je kolesar ekipe Orica-Scott v ciljnem šprintu prehitel Nizozemce Wouterja Wipperta, Morena Hoflanda in Larsa Booma.

Mezgec je tako slavil tretjič v sezoni, pred tem je zmagal konec junija na državnem prvenstvu v Kranju, še prej pa dobil drugo etapo na Dirki po Sloveniji s ciljem v Ljubljani.

"Ekipa je res dobro delala, zato je zmaga res fantastična. Zelo sem vesel in zadovoljen. Mitch Docker je vodil ekipo od 1,5 kilometra od cilja do zadnjega ovinka. Potem je prevzel Roger Kluge. Samo čakal sem in ko sem videl 200-metrsko oznako, sem napadel. Mogoče je bilo malce prezgodaj, toda izšlo se je," je po zmagi povedal Mezgec.

Dan Martin se seli v Emirates

Irski kolesar Dan Martin zapušča Quick Step in se seli v ekipo Emirates. Podpisal je pogodbo za dve sezoni in se bo tako pridružil Janu Polancu, Mateju Mohoriču in Marku Kumpu. Tridesetletni Martin je prejšnji mesec Dirko po Franciji končal na šestem mestu, leta 2013 je dobil dirko Liege-Bastogne-Liege. Leto zatem je slavil na Dirki po Lombardiji. Ekipi Emirates se je za eno leto iz Movistarja pridružil tudi 35-letni Avstralec Rory Sutherland.

