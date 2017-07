Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Varovanci Aleksandra Sekulića so na evropskem prvenstvu do 20 let zasedli 14. mesto. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mladi slovenski košarkarji nič več med elito

Na EP-ju osvojili 14. mesto

23. julij 2017 ob 18:14

Kreta - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je s porazom z Italijo (52:69) osvojila 14. mesto in je tako izpadla iz elitne divizije.

Slovenija je prvič v zgodovini izpadla iz divizije A in bo naslednje leto nastopila na evropskem prvenstvu divizije B.

Italijani so vodili od prve do zadnje minute, srečanje pa so odprli z delnim izidom 10:0. Varovanci Aleksandra Sekulića so prvi koš dosegli šele v četrti minuti. V nadaljevanju so zaigrali bolje, ob koncu 1. četrtine so Italijani vodili le še za pet točk (14:19).

V naslednjih dveh četrtinah sta bili ekipi izenačeni, Slovenija se je uspela približati tudi na le tri točke zaostanka. A pred vstopom v zadnjo odločilno četrtino so si Italijani priigrali šest točk naskoka, razliko pa so iz minute v minuto večali.

Pri Italijanih sta bila izjemno razpoložena Davide Moretti (30 točk) in Leonardo Tote (22 točk), pri Sloveniji je Urban Durnik dosegel 15 točk.

EVROPSKO PRVENSTVO DO 20 LET

Za 13. mesto:

SLOVENIJA - ITALIJA

52:69 (14:19, 15:15, 19:20, 4:15)

Durnik 15 (7 skokov), Macura 14 (12 skokov), Martinčič 11, Šiško 8 (6 podaj), Habat in Vesel po 2; Moretti 30, Tote 22, Timperi 7, Okeke 6, La Torre in Oxilia po 2.

