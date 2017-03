Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Russell Westbrook je stroj za doseganje trojnih dvojčkov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov biser Westbrooka - popolni trojni dvojček

Miami ni igral, a se je utrdil na mestu za končnico

23. marec 2017 ob 07:36

New York - MMC RTV SLO

Russell Westbrook je v svojo zbriko trojnih dvojčkov dodal še enega - popolnega. Takega ni uspelo doseči še nobenemu v zgodovini Lige NBA.

Eksplozivni organizator igre Oklahome je v zmagi nad Philadelphio s 122:97 vknjižil 18 točk, 14 podaj in 11 skokov. Njegov 35. trojni dvojčkek v sezoni pa ne bi bil nič posebnega, če ne bi bil pri metu 100-odstoten. Zadel je vseh šest metov iz igre in vseh šest prostih metov.

Westbrook se je tako še približal dosežku Oscarja Robertsona, ki je edini v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu imel na koncu sezone dvomestno povprečje tako pri točkah kot skokih in podajah. Povprečje več kot 10 točk na tekmo je že dosegel, v preostalih 11 dvobojih do konca rednega dela pa mora v povprečju imeti 7,7 podaje in 6,9 skoka na tekmo. Do izenačitve rekorda Robertsona po številu trojnih dvojčkov v eni sezoni mu jih manjka še šest.

Veselje v Miamiju, tri minute Udrihu

Veselje je sredin večer prinesel tudi v tabor Miamija, pa čeprav košarkarji Vročice niso stopili na parket. V boju za končnico je spodrsnilo Detroitu v Čikagu (117:95), prav tako je poraz doživela Indiana, od katere je bil s 109:100 boljši Boston. Po 18 tekmah sedenja na klopi je proti Bikom priložnost spet dobil Beno Udrih, ki se v treh minutah ni vpisal med strelce.

Boston ujel Cleveland

Miami se je s izkupičkom 35:36 utrdil na osmem mestu, nedosegljiva pa ni niti peta Atlanta, ki ima dve zmagi več. Po porazu Clevelanda v Denverju se obeta srdit boj za prvo mesto na Vzhodu, saj je Boston ujel branilce naslova po številu zmag.

CHICAGO - DETROIT 117:95

Mirotić 28, Lauvergne 17, Butler 16 in 12 podaj; Morris in Harris po 14, Udrih skok v 3 minutah.

UTAH - NEW YORK 108:101

Gobert 35 in 13 skokov, Hayward 19; Porzingis 24, Rose 17, Vujačić tokrat ni igral.

ORLANDO - CHARLOTTE 102:109

Ross 19, Fournier 15; Walker 22, Belinelli 20, Zeller 15.

BOSTON - INDIANA 109:100

Thomas 25, Bradley 18; George 37, Teague 25.

OKLAHOMA CITY - PHILADELHPIA 122:97

Kanter 24, Westbrook 18, 14 podaj in 11 skokov; Stauskas 20, Long 13.



WASHINGTON - ATLANTA 104:100

Beal 28, Wall 22 in 10 podaj; Hardaway 29, Howard 14 in 16 skokov.



DENVER - CLEVELAND 126:113

Harris 21, Barton 20Ž, Jokić 16, 10 skokov in 7 podaj; Irving 33, James 18.

SACRAMENTO - MILWAUKEE 98:116

Hield 21, Evans 18; Antetokounmpo 32 in 13 skokov, Monroe 15.

Tekme 23. marca:

BROOKLYN - PHOENIX

MIAMI - TORONTO

DALLAS - LA CLIPPERS

SAN ANTONIO - MEMPHIS

PORTLAND - NEW YORK

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 70 46 24 65,7 BOSTON CELTICS * 72 46 26 63,9 WASHINGTON WIZARDS 71 43 28 60,6 TORONTO RAPTORS 71 42 29 59,2 ATLANTA HAWKS 71 37 34 52,1 MILWAUKEE BUCKS 71 36 35 50,7 INDIANA PACERS 71 36 35 50,7 MIAMI HEAT 71 35 36 49,3 ------------------------------------- CHICAGO BULLS 72 34 38 47,2 DETROIT PISTONS 72 34 38 47,2 CHARLOTTE HORNETS 71 32 39 45,1 NEW YORK KNICKS 71 27 44 38,0 PHILADELPHIA 76ERS 71 26 45 36,6 ORLANDO MAGIC 72 26 46 36,1 BROOKLYN NETS 70 14 56 20,0 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 71 57 14 80,3 SAN ANTONIO SPURS * 70 54 16 77,1 HOUSTON ROCKETS * 71 49 22 69,0 UTAH JAZZ 72 44 28 61,1 LOS ANGELES CLIPPERS 72 43 29 59,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 71 41 30 57,7 MEMPHIS GRIZZLIES 71 40 31 56,3 DENVER NUGGETS 71 34 37 47,9 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 70 32 38 45,7 DALLAS MAVERICKS 70 30 40 42,9 NEW ORLEANS PELICANS 71 30 41 42,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 70 28 42 40,0 SACRAMENTO KINGS 71 27 44 38,0 PHOENIX SUNS 71 22 49 31,0 LOS ANGELES LAKERS 71 20 51 28,2 * - v končnici

