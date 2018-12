Dodaj v

Ob 17.00 na MMC TV: Mastnak po novo vrhunsko uvrstitev

Prenos na MMC TV

15. december 2018 ob 12:51

Cortina d'Ampezzo - MMC RTV SLO

Tim Mastnak je bil veliki zmagovalec uvodnega paralelnega veleslaloma sezone deskarjev na snegu. Danes je nova tekma, spremljali jo boste lahko na MMC TV!

Tim Mastnak je trenutno v odlični formi. Foto: BoBo

Mastnak se je na prvi tekmi na progi Pra di Tori uvrstil v veliki finale, kjer je suvereno opravil z Avstrijcem Benjaminom Karlom. Prehitel ga je za 78 stotink sekunde.

To je bila za Mastnaka druga zmaga v karieri. "Trdo sem delal celo poletje in jesen. Videl sem, da se je obrestovalo, in sem res vesel. Zagotovo bo zdaj lažje. Videl sem, kam sadam že na prvi tekmi ... Se že veselim naslednjih tekem," je po tekmi dejal Mastnak. Danes ima novo priložnost za vrhunski rezultat.

Tekma se bo z neposrednim prenosom na MMC TV začela ob 17. uri.

M. L.