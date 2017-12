Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Victor Oladipo je med najboljšimi strelci v Ligi NBA. Foto: Reuters Dodaj v

Oladipo in Sabonis navdušujeta v Indiani

Boston se je oddolžil Detroitu

11. december 2017 ob 07:46

Poletna menjava Paula Georgea za Victorja Oladipa in Domantasa Sabonisa je bila označena kot velika zmaga Oklahome, toda dosedanji potek sezone v Ligi NBA tehtnico vse bolj nagiba na stran Indiane.

Prenovljeni Pacersi igrajo izvrstno in kljubujejo napovedim. Trenutno so z izkupičkom 16:11 na petem mestu Vzhodne konference. Zadnja žrtev Indiane je bil Denver, ki so ga Pacersi po podaljšku ugnali s 126:116. Gostitelji so slabe tri minute pred koncem rednega dela zaostajali za osem točk.

Junak je bil Victor Oladipo, ki je s 47 točkami (met 15/28) postavil rekord kariere. 25-letni branilec v povprečju dosega po 23,6 točke, 5,3 skoka in 3,9 podaje na tekmo - vse številke so najvišje v karieri. Domantas Sabonis, sin velikana evropske košarke Arvidasa, je tokrat dodal 14 točk. Tudi on v Indiani doživlja drugo pomlad, saj dosega pet točk (12) in štiri skoke več (8) od kariernega povprečja.

Oklahoma, ki je dobila superzvezdnika Paula Georgea, je z izkupičkom 12:13 na devetem mestu Zahodne konference.

Boston se je Detroitu oddolžil za poraz na domačem parketu in zmagal z 91:80. Celticsi so povsem ustavili Andreja Drummonda (6 točk) in Reggia Jacksona (9), ki sta bila ključ do uspeha na prvi tekmi. Vodili so praktično od začetka do konca. Prvi strelec je bil Al Horford z 18 točkami.

SACRAMENTO - TORONTO 87:102

Randolph 19 in 11 skokov, Hield 17; DeRozan 25, Ibaka 20, LOwry 15.

DETROIT - BOSTON 81:91

Harris 19, Tolliver 15; Horford 18, Irving 16.

INDIANA - DENVER * 126:116

Oladipo 47, Turner 24, Young 18; Lyles 25, Bartn in Harris po 21.

MINNESOTA - DALLAS 97:92

Towns 28, 12 skokov, Butler 22; Barnes 19, Kleber, Barea po 16.

NEW ORLEANS - PHILADELPHIA 131:124

Holiday 34, Davis 29, Cousins 23, Rondo 13, 18 podaj; Redick 28, Simmons 27.

NEW YORK - ATLANTA 111:107

Porzingis 30, McDermott 23; Schröder 21, Ilyasova 20.

* - po podaljšku

Tekme 11. decembra:

CHICAGO - BOSTON

HOUSTON - NEW ORLEANS

MEMPHIS - MIAMI

OKLAHOMA CITY - CHARLOTTE

GOLDEN STATE - PORTLAND

LA CLIPPERS - TORONTO

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 28 23 5 82,1 TORONTO RAPTORS 24 17 7 70,8 CLEVELAND CAVALIERS 27 19 8 70,4 MILWAUKEE BUCKS 25 15 10 60,0 INDIANA PACERS 27 16 11 59,3 WASHINGTON WIZARDS 26 14 12 53,8 DETROIT PISTONS 26 14 12 53,8 NEW YORK KNICKS 26 13 13 50,0 -------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 26 13 13 50,0 MIAMI HEAT 25 12 13 48,0 BROOKLYN NETS 25 10 15 40,0 ORLANDO MAGIC 28 11 17 39,3 CHARLOTTE HORNETS 25 9 16 36,0 ATLANTA HAWKS 26 6 20 23,1 CHICAGO BULLS 25 5 20 20,0 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 24 20 4 83,3 GOLDEN STATE WARRIORS 27 21 6 77,8 SAN ANTONIO SPURS 27 19 8 70,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 27 16 11 59,3 DENVER NUGGETS 26 14 12 53,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 25 13 12 52,0 NEW ORLEANS PELICANS 27 14 13 51,9 UTAH JAZZ 27 13 14 48,1 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 25 12 13 48,0 LOS ANGELES LAKERS 25 10 15 40,0 LOS ANGELES CLIPPERS 24 9 15 37,5 PHOENIX SUNS 28 9 19 32,1 SACRAMENTO KINGS 26 8 18 30,8 MEMPHIS GRIZZLIES 26 8 18 30,8 DALLAS MAVERICKS 27 7 20 25,9

