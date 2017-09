Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Chantal Blaak je s samostojnim pobegom osvojila zlato. Foto: Reuters Julius Johansen je večino dela opravil z napadom na vzponu na Lososov hrib v zadnjem krogu. Foto: Reuters Dodaj v

Pintarjeva in Batageljeva postavili nov mejnik v Bergnu

Mladinci daleč od pričakovanj

23. september 2017 ob 18:07

Bergen - MMC RTV SLO, STA

Nizozemske kolesarke na svetovnem prvenstvu v Bergnu na cestni dirki niso dovolile presenečenja, saj je mavrično majico osvojila Chantal Blaak. Urša Pintar je zasedla 22. mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev kolesark na SP-jih. Polona Batagelj je s 26. mestom dopolnila uspeh.

Srebro je po šprintu glavnine osvojila Avstralka Katrin Garfoot, bron pa branilka naslov iz Dohe Danka Amalie Dideriksen. Šprintali sta tudi obe Slovenki in za zmagovalko zaostali 28 sekund. Do danes je najboljšo slovensko uvrstitev slovenskih kolesark držala Batageljeva, ki je bila lani v Dohi 31.

"Vedela sem, da sem dobro pripravljena, bolezen mi je sicer vzela nekaj energije. V zadnjem tednu sem naredila dva treninga, eden od teh je bil ekipni kronometer in dva dni pred prvenstvom malo daljši trening. Nekako sem šla brez velikih pričakovanj na dirko, vedela pa sem, da lahko napravim izid," je v cilju razložila Pintarjeva.

"Ko je treba tak krog odpeljati osemkrat, je dirka težka. Predvidevala sem več napadov, ampak zaradi dolžine to ni bilo potrebno, vsak krog se je delala selekcija. Zdržala sem do konca, vozila v ospredju. V prvem krogu sem imela tehnične težave, morala sem menjati kolo. V šprintu se nisem dobro znašla, z vožnjo in rezultatom pa sem zadovoljna," je pojasnila Batageljeva, ki je v cilju priznala, da jo je dirka povsem izmučila, po ciljni črti se je nekaj minut borila še s krči.

Tretja Slovenka na Špela Kern po petih krogih ni več držala stika z najboljšimi, v šestega je prišla že z več kot štirimi minutami zaostanka in njenega boja je bilo konec.

"Naredila sem vse, kar sem lahko. Dobro sem se vozila prvih pet krogov. Na 100 kilometru me je 'odneslo'. Težave sem imela že prej, a sem ujela skupino. Letos nisem imela tako dolgih dirk. Po 90 kilometru se mi je začelo rušiti. Ostajala sem zadaj, glava je vedela, da tam ne smem biti, noge pa tega niso dale," je priznala Kernova.

Mladinci daleč od pričakovanj

Mladinska cestna dirka se ni končala s Slovenci v ospredju, saj je bil najboljši Aljaž Jarc na 37. mestu. Zmage se je po 133,8 km veselil Danec Julius Johansen in nasledil rojaka Jakoba Egholma, ki je slavil lani v Dohi. Novi svetovni prvak je večino dela opravil z napadom na vzponu na Lososov hrib v zadnjem krogu, nato pa je s samostojno vožnjo na bolj ravninskem delu nadaljeval do cilja.

V lov za njim se je podala četverica, od te sta najhitreje, z zaostankom 51 sekund, do cilja prišla Italijana Luca Rastelli in Michele Gazzoli, ki pa sta srebro in bron komaj ubranila, iz ozadja je namreč prisprintala skupina. V njej je bil Jarc, ki pa višje kot do 37. mesta ni zmogel. Slovenski adut Nik Čemažar ni imel najboljšega dne, z zaostankom dveh minut in 45 sekund je bil 54. Aljaž Omerzel je bil 80., Luka Sagadin 115. Marko Hozjan je odstopil.

"Dirke nismo imeli pod nadzorom. Sam sem v zadnjem krogu nekaj poskušal na klancu. Nisem bil v pravem trenutku na pravem mestu. Izšlo se je kot se je. Ko bi moral finiširati, sem se ustrašil. Nisem zadovoljen," je razložil Jarc, brat nekdanjega profesionalnega kolesarja Blaža Jarca.

"Z uvrstitvijo nismo zadovoljni, ker so fantje sposobni več. Zmenili smo, kaj bi bilo potrebno narediti. Navodila okrog poteka dirka so bila točna. Postavili smo tri tekmovalce, da bi pokrili beg, a ga niso. Dirka je še bila rešljiva, Jarc in Čemažar sta se dobro vozila. Bilo je premalo hrabrosti za boljši rezultat. Zadovoljni ne moremo biti, ni pa to slaba generacija," je črto pod nastope potegnil selektor mladincev Andrej Cimprič.

Cestna dirka, ženske, 152,8 km: 1. C. BLAAK NIZ 4:06:30 2. K. GARFOOT AVS +0:28 3. A. DIDERIKSEN DAN 4. A. VAN VLEUTEN NIZ vse 5. K. NIEWIADOMA POL 6. C. MAJERUS LUK isti ... 22. U. PINTAR SLO 26. P. BATAGELJ SLO čas Špela Kern je odstopila.

Cestna drika, mladinci, 133,8 km: 1. J. JOHANSEN DAN 3:10:48 2. L. RASTELLI ITA +0:51 3. M. GAZZOLI ITA 4. N. MARKL NEM 5. J. STEWART VB ... 37. A. JARC SLO 0:55 54. N. ČEMAŽAR SLO 2:45 80. A. OMERZEL SLO 8:00 115. L. SAGADIN SLO 15:47 Marko Hozjan je odstopil.

