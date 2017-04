Po desetih letih za krono spet Selby in Higgins

30. april 2017 ob 10:49

Sheffield - MMC RTV SLO

V finalu svetovnega prvenstva v snukerju bosta po desetih letih spet igrala Mark Selby in John Higgins.

Mark Selby je v ponovitvi lanskega finala premagal Kitajca Dinga Džunhuija s 17:15, John Higgins pa je popolnoma deklasiral Barryja Hawkinsa s 17:8.

Kitajec je začel dobro, a ...

Dingu je na začetku leta zaradi raka ostal brez mame. Na svetovno prvenstvo v Sheffield je prišel z željo, da prvič osvoji edini večji naslov, ki mu še manjka in ga posveti prav mami. V četrtfinalu je deklasiral Ronnieja O'Sullivana (13:10), dobro pa ja začel tudi polfinale proti Selbyju, saj je uvodni del dobil s 5:3.

Ding: Naredil sem preveč napak

A ključni je bil naslednji drugi del, v katerem je Selby prevzel pobudo, s štirimi zaporednimi igrami je hitro povedel in prednosti več ni izpustil. Kitajec je sicer še izenačil na 12:12, a se kmalu znašel pred porazom (16:13), dve igri je še dobil, v drugi zaporedni finale pa mu ni uspelo. "Moral bi dobiti več iger, v katerih sem bil pri mizi in sem imel priložnosti. Ne bi smel delati napak, to me je stalo finala. Vesel sem, da vseeno napredujem. Igram z več samozavesti, bolj agresivno. Navijači si zaslužijo, da igram na taki ravni. Ko Mark enkrat uide v vodstvo, ga je težko prehiteti," je razmišljal 30-letni Kitajec.

Selby: Počutim se starega 53 let

"To je bil res težek obračun. Star sem komaj 33 let, a se počutim 53. Adrenalin je res na visoki ravni, težko že čakam na finale. Lahko le sanjam, da bi se še tretjič dokopal do te lovorike," je bil po zmagi navdušen Selby. Anglež je bil močnejših živcev, dobil je namreč osem od devetih iger, ki so trajale vsaj pol ure.

Favorit je Selby

Higgins je polfinale začel silovito, saj je dobil prve štiri igre. Hawkins se mu je sicer približal na 5:4, a Škot je odgovoril silovito in do konca dvoboja izgubil le še štiri igre. Škot lovi že svoj peti naslov svetovnega prvaka, enega od štirih je osvojil tudi leta 2007, ko je premagal novinca na sceni Selbyja z 18:13. Danes so razmerja moči drugačna, saj je Selby brez kančka dvoma najboljši igralec na svetu v zadnjih treh sezonah in številka ena te igre. Higgins tako razmišlja: "Mark je brez dvoma favorit, saj je v zadnjih letih igral več najpomembnejših dvobojev. Raven njegove igre bo brez dvoma visok, zato moram igrati bolje. Če bi zmagal, bi bil to uspeh moje kariere. Star sem namreč 41 let."

Utrditev statusa za zmagovalca

Oba bi z zmago le okrepila svoj status med smetano najboljših igralcev te igre. Higgins bi (po Stephenu Hendryju, Stevu Davisu, Rayu Reardonu in O'Sullivanu) postal šele peti igralec s petimi naslovi, Selby pa šele četrti (po Hendryju, Davisu in O'Sullivanu), ki bi v moderni dobi ubranil naslov prvaka.

Finale se igra na 18 dobljenih iger. Prva od teh bo na sporedu v nedeljo ob 15.00, vse pa se bo končalo v ponedeljek zvečer.

S. J.