Lani je na Pokalu Vitranc v veleslalomu zmagal Marcel Hirscher, ki je s tem postal tudi zmagovalec veleslalomskega in skupnega seštevka svetovnega pokala. Tokrat si lahko zagotovi veleslalomski globus, v boju za veliki kristalni globus pa bo treba počakati do finala v Areju, čeprav je težko verjeti, da bi lahko Norvežan Kristoffersen ogrozil Hirscherjev že sedmi veliki globus. Foto: Reuters

Pokal Vitranc se 50 let po krstni izvedbi "otepa" obilice snega

V soboto, 3. marca, veleslalom, dan pozneje še slalom

23. februar 2018 ob 14:45

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Lahko delo je imel tokrat snežni kontrolor, ko si je "ogledal" podkorensko strmino. Razmere za izvedbo 57. Pokala Vitranc so odlične, snega dovolj.

Kontrolor Mednarodne smučarske zveze je tako kar na daljavo - iz Južne Koreje - prižgal zeleno luč za izvedbo tekem svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu 3. in 4. marca. V soboto bo slalom, v nedeljo veleslalom. Sneženje v tem tednu kranjskogorskim prirediteljem ni prišlo prav, saj morajo novozapadli sneg odstraniti s proge, nato pa poligon politi z vodo. Pod novozapadlim snegom je debela utrjena podlaga. Ponekod je skupaj kar tri metre snega.

Hirscher bo branil veleslalomsko zmago

Na tekmovanje, ki bo za elitne alpske smučarje prvo po olimpijskih igrah, je prijavljenih 24 tujih ekip. Seveda bodo prišli vsi najboljši na čelu z vodilnim v skupnem seštevku svetovnega pokala in dobitnikom dveh zlatih olimpijskih medalj v Pjongčangu Marcelom Hirscherjem, ki bo branil lansko veleslalomsko zmago. Glavni slovenski adut bo veleslalomist Žan Kranjec, ki se je na olimpijskem veleslalomu uvrstil tik za najboljšo trojico.

Proračun skoraj 1,5 milijona evrov

Letos mineva 50 let od prve tekme za svetovni pokal v Kranjski Gori. V obeh dneh se bo tekma začela ob 9.30, finale pa bo ob 12.30. Nagradni sklad za vsako tekmo Pokala Vitranc je 120 tisoč švicarskih frankov. Denarne nagrade bodo prejeli tekmovalci, uvrščeni od 1. do 30. mesta. Celotni proračun tekmovanja znaša 1,487 milijona evrov, kar bodo pokrili s prodajo televizijskih pravic in trženjskim delovanjem.

Zabava s skupino Parni valjak

Pokal Vitranc bo z bogatim spremljevalnim dogajanjem tudi letos predstavljal vrhunec zime v Kranjski Gori. Že tretje leto zapored bo sobotno dogajanje 3. marca popestril zabavni program Q-Max Party, tokrat s koncertom hrvaške skupine Parni valjak. Pred sobotnim koncertom bo tudi javno žrebanje startnih številk nedeljskega slaloma, na prizorišču pred dvorano Vitranc.

Tudi Kostelić na Grubinem memorialu

Dogajanje ob Pokalu Vitranc bo v petek, 2. marca, odprl in popestril Grubin memorial, dobrodelno tekmovanje pod žarometi v veleslalomu v spomin na prezgodaj tragično preminulega slovenskega smučarja Draga Grubelnika. Dobrodelna tekma, zbrana sredstva bodo šla v roke sedemčlanski družini s Koroške, bo potekala tretjič po vrsti. Dogajanje bo potekalo na smučišču Kekec. Udeležbo so že med drugim potrdili Ivica Kostelić, Urška Hrovat, Jure Košir in Špela Pretnar.

