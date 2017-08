Real tudi brez Ronalda gladko odpravil Barcelono

Kraljevi klub že do druge lovorike v novi sezoni

16. avgust 2017 ob 23:00,

zadnji poseg: 17. avgust 2017 ob 01:01

Madrid - MMC RTV SLO

Nova sezona v španskem prvenstvu se še sploh ni začela, pa ima madridski Real v vitrtini že drugo lovoriko. Na stadionu Santiago Bernabeu je kraljevi klub na povratni tekmi španskega superpokala premagal Barcelono z 2:0.

Na prvi tekmi v nedeljo na Camp Nouu so Madridčani zmagali s 3:1, tokrat pa so tudi brez kaznovanega Cristiana Ronalda v prvem polčasu prišli do zanesljivega vodstva. Zinedine Zidane je na klopi pustil Garetha Balea in Isca, Casemiro je vstopil šele po uri igre. Barcelona, ki je igrala brez poškodovanega Andresa Inieste, je bila razglašena v prvem polčasu, v drugem delu pa ni unovčila nekaj lepih priložnosti.

Tako nemočni na "el clasicih" v zadnjem desetletju Katalonci niso bili. V zlatem obdobju so imeli veliko premoč v posesti, tokrat pa so imeli celo gostitelji žogo več v svojih nogah (52:48 %). Real, ki je osvojil zadnja dva evropska naslova, je še obogatil zbriko lovorik, prejšnji torek je v Skopju ugnal Manchester United z 2:1 v evropskem superpokalu.

Evrogol Asensia s 25 metrov

Gostitelji so že od prve minute pritisnili proti vratom in niti slučajno niso le branili visoke prednosti s prve tekme. Razigrani Marco Asensio, ki je navdušil že v nedeljo na Camp Nouu, si je v 4. minuti naravnal žogo na levico in jo s 25 metrov poslal pod prečko. Marc Andre ter Stegen je bil kot vkopan na golovi črti. Katalonci so bili razglašeni na sredini igrišča, v prve pol ure si niso priigrali nobene velike priložnosti.

Vazquez v vratnico, Benzema v polno

V 34. minuti je Karim Benzema odvzel žogo Javierju Masheranu in jo podal do Lucasa Vazqueza, ki je stresel vratnico. Pet minut zatem je odlični Marcelo na levi strani znova zrežiral lepo akcijo, v kazenskem prostoru je našel Benzemaja, ki je ob neodločnem Samuelu Umtitiju prišel do strela z levo nogo, žogo je zabil v mrežo za 2:0.

Messi le v prečko

V 53. minuti je po zmedi v obrambi Reala do žoge prišel Luis Suarez, ki je podal do Lionela Messija. Argentinec je lepo lobal Keylorja Navasa, a je zadel prečko. Dve minuti zatem je ter Stegen dobro posredoval po strelu Benzemaja. Tudi Sergi Roberto in Suarez v 72. minuti nista uspela ukaniti Navasa, ki je mrežo uspel ohraniti nedotaknjeno. V zadnje četrt ure so se gostje predali in obe ekipi sta le še čakali na zadnji pisk sodnika.

Realova pritožba zavrnejna

Ronaldo je prepoved igranja dobil zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil na nedeljski prvi tekmi. Disciplinski sodnik mu je izrekel pet tekem prepovedi igranja, eno zaradi kartona, štiri pa zaradi odrivanja sodnika. Real se je v pritožbi skliceval na domnevno neupravičenost drugega kartona in s tem neupravičenost prepovedi igranja. Ronaldo se bo še na uvodnih štirih ligaških tekmah nove sezone proti Deportivu, Valencii, Levanteju in Realu Sociedadu. Madridskemu klubu tako ostaja le še možnost pritožbe na krovno mednarodno organizacijo za takšne primere, razsodišče CAS v Lozani.

Ronaldo je na prvi tekmi vstopil v drugem polčasu. V 80. minuti je zadel za 2:1, potem pa ob proslavljanju zadetka slekel dres in takrat dobil prvi rumeni karton. Nekaj minut pozneje je padel v kazenskem prostoru in skušal izsiliti enajstmetrovko, sodnik mu je zaradi simuliranja prekrška pokazal še drugi rumeni karton in nato rdečega, Portugalec pa ga je pred odhodom z igrišča jezno odrinil.

Španski superpokal, povratna tekma:

REAL MADRID - Barcelona 2:0 (2:0) 3:1

Asensio 4., Benzema 39.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kovačić (62./Casemiro), Kroos (80./Ceballos), Modrić; Asensio (75./Theo Hernandez), Benzema, Lucas Vazquez.



Barcelona: ter Stegen; Mascherano, Pique (50./Nelson Semedo), Umtiti; Sergi Roberto, Jordi Alba (77./Digne); Busquets, Rakitić, Andre Gomes (72./Deulofeu); Messi, Suarez.

Sodnik: Jose Maria Sanchez Martinez

Izid prve tekme je v krepkem tisku.



Zmagovalci španskega superpokala v zadnjih 20 letih:

1997: Real Madrid

1998: Mallorca

1999: Valencia

2000: Deportivo La Coruna

2001: Real Madrid

2002: Deportivo La Coruna

2003: Real Madrid

2004: Zaragoza

2005: Barcelona

2006: Barcelona

2007: Sevilla

2008: Real Madrid

2009: Barcelona

2010: Barcelona

2011: Barcelona

2012: Real Madrid

2013: Barcelona

2014: Atletico Madrid

2015: Athletic Bilbao

2016: Barcelona

2017: Real Madrid

