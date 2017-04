Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kevin Kampl in soigralci so doživeli hladno prho na BayAreni. Foto: EPA Guido Burgstaller, ki je v zimskem prestopnem roku prišel iz Nürnberga, je bil najboljši igralec tekme. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Schalke razbil razglašene farmacevte - Kampla čaka boj za obstanek

Bayern v soboto gostuje v Wolfsburgu

28. april 2017 ob 23:08

Leverkusen - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna se bodo morali še potruditi za obstanek v Bundesligi. Na uvodni tekmi 31. kroga so prikazali slabo predstavo, Schalke je zanesljivo odnesel vse tri točke (1:4).

Farmacevti bodo do konca prvenstva odigrali le še tri tekme in niso se še uspeli dokončno izogniti 16. mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščeno ekipo druge lige.

Schalke po 18 minutah vodil že s 3:0

Gostitelji so v uvodnih petih minutah močno pritisnili, Julian Brandt in Kevin Volland pa nista uspela matirati vratarja Schalkeja Ralfa Fährmanna. Gostje so to znali takoj kaznovati. V 6. minuti je Nabil Bentaleb z dolgo podajo našel Leona Goretzko, ki je v protinapadu podal žogo pred vrata, kjer je napadalec Guido Burgstaller zatresel mrežo. Štiri minute zatem je Alessandro Schöpf podal iz kota, kapetan Benedikt Höwedes pa je z glavo povišal na 0:2. Igralci Bayerja so bili šokirani in se niso znali odzvati. Schöpf je v 18. minuti v drugem poskusu matiral Bernda Lena in srečanje je bilo odločeno.

Izjemen volej Burgstallerja

V 50. minuti je Kevin Kampl podrl Goretzko 30 metrov od vrat. Schöpf je s prostega strela podal na daljšo vratnico, izjemni Burgstaller pa je žogo z volejem zabil pod prečko za 0:4. Častni gol za Bayer je v 69. minuti dosegel Stefan Kiessling z glavo po podaji Karima Bellarabija z leve strani.

"Zelo sem razočaran. Potek tekme je bil res brutalen za našo ekipo. Doživeli smo zelo grenak poraz. To je bil večer za pozabo. Zdaj ni čas za izgovore," je pojasnil trener Bayerja Tayfun Korkut.

Kampl, ki je znova odigral vseh 90 minut, bo s soigralci gostoval še v Ingolstadtu in Berlinu, v Leverkusne pa 13. maja prihaja Köln.

31. krog:

BAYER LEVERKUSEN - SCHALKE 1:4 (0:3)

Kiessling 69.; Burgstaller 6., 50., Höwedes 10., Schöpf 18.

Bayer Leverkusen: Leno, Hilbert (46./Wendell), Jedvaj, Toprak (19./Tah), Henrichs, Kampl, Aranguiz, Bellarabi, Brandt (85./Mehmedi), Volland, Kiessling.

Schalke: Fährmann, Coke, Höwedes, Badstuber, Kolašinac (74./Aogo), Stambouli, Bentaleb (84./Riether), Schöpf, Goretzka, Caligiuri, Burgstaller.

Sodnik: Marco Fritz



Sobota ob 15.30:

BORUSSIA (D) - KÖLN

MAINZ - BORUSSIA (M)

WERDER - HERTHA

DARMSTADT - FREIBURG

RB LEIPZIG - INGOLSTADT



Ob 18.30:

WOLFSBURG - BAYERN



Nedelja ob 15.30:

AUGSBURG - HAMBURGER SV



Ob 17.30:

HOFFENHEIM - EINTRACHT

Lestvica: BAYERN 30 21 7 2 73:17 70 RB LEIPZIG 30 19 5 6 56:31 62 BORUSSIA (D) 30 16 8 6 65:35 56 HOFFENHEIM 30 14 13 3 57:32 55 HERTHA 30 14 4 12 38:35 46 FREIBURG 30 13 5 12 38:52 44 WERDER 30 12 6 12 50:51 42 SCHALKE 31 11 8 12 43:36 41 KÖLN 30 10 11 9 43:37 41 EINTRACHT 30 11 8 11 32:34 41 BORUSSIA (M) 30 11 6 13 39:44 39 BAYER (L) 31 10 6 15 44:50 36 MAINZ 30 9 6 15 39:49 33 WOLFSBURG 30 9 6 15 30:43 33 HAMBURGER SV 30 9 6 15 30:55 33 AUGSBURG 30 8 8 14 29:49 32 INGOLSTADT 30 8 4 18 33:54 28 DARMSTADT 30 6 3 21 23:58 21

A. G.