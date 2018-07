Poudarki Škot se namerava vrniti konec meseca v Washingtonu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Andy Murray je imel v zadnjem času veliko smole s poškodbami. Foto: EPA 31-letnik iz Glasgowa je trenutno 23. najvišje uvrščeni Britanec na ATP-lestvici. Pred njim so Kyle Edmunt (16. mesto), Cameron Norrie (77.), Liam Broady (177.), Jay Clarke (225.), Dan Evans (323.), James Ward (333.), Alexander Ward (338.), Edward Corrie (446.), Tom Farquharson (479.), Brydan Klein (498.), Lloyd Glasspool (538.), Jonathan Gray (589.), Billy Harris (679.), Ryan James Storrie (698.), Luke Bambridge (706.), Oliver Golding (728), Evan Hoyt (745), Neil Pauffley (746.), Ryan Peniston (769.), Finn Bass (787.), Richard Gabb (811.) in Luke Johnson (825.). Foto: EPA Dodaj v

Še lani prvi, zdaj 839. igralec sveta

Vzopni in padci Andyja Murrayja

18. julij 2018 ob 11:20

London - MMC RTV SLO

Avgusta 2017 je zasedal vrh ATP-lestvice, zdaj pa je po velikih težavah s poškodbami padel na 839. mesto. Škotski teniški as Andy Murray.

31-letnik še nikoli ni bil uvrščen nižje, nizko uvrstitev pa gre pripisati predvsem težavam s poškodbami, zaradi katerih je letos zaigral samo na dveh turnirjih, dobil pa le en dvoboj.

V zadnjih dveh letih je Murray doživel veliko vzponov in padcev. Novembra 2016 je dobil zaključni turnir v Londonu, ko je v finalu s 6:3 in 6:4 premagal Novaka Đokovića, in sezono sklenil kot številka ena svetovnega tenisa.

Dubaj 2017 zadnji osvojeni turnir

Februarja prihodnje leto je dobil turnir v Dubaju – njegov zadnji osvojeni turnir –, nekaj mesecev pozneje je kljub porazu v četrtfinalu Wimbledona proti Samu Querreyju (3:6, 6:4, 6:7, 6:1 in 6:1) zadržal vodstvo na ATP-lestvici, a bolečine v kolku so postajale vse hujše. Pred začetkom Odprtega prvenstva ZDA v Flushing Meadowsu je vodstvo na ATP-lestvici predal Rafaelu Nadalu, novembra istega leta je že padel na 16. mesto.

23. britanski tenisač

Januarja letos se je vendarle odločil za operacijo kolka, zaradi katere je bil več mesecev prisiljen mirovati. Vrnil se je junija na turnirju Queen's Club, generalki pred Wimbledonom, kjer je klonil pred Nickom Kyrgiosom (2:6, 7:6 in 7:5). Turnirja v Eastbournu se je udeležil kot povabljeni igralec. Najprej je premagal Stana Wawrinko, nato v naslednjem krogu izgubil proti rojaku Kylu Edmundu. Nastope na 'sveti travi' je s težkim srcem odpovedal zaradi slabe fizične pripravljenosti, saj je bil mnenja, da še ni pripravljen igrati dvobojev, dolgih pet nizov. Murray, dvakratni zmagovalec Wimbledona, je posledično na ATP-lestvici s 149. padel na 839. mesto, trenutno je 23. najboljši britanski tenisač.

Murray, trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je razkril, da se pripravlja na novo vrnitev, naslednji turnir, na katerem namerava nastopiti, pa je Citi Open v Washingtonu, ki je na sporedu konec julija.

