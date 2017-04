Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Ivan Rakitić je z izjemnim strelom z levico priigral prednost Barci. Foto: Reuters Carlos Enrique Casemiro je zadel za vodstvo Reala, a je imel tudi srečo, da ni prejel drugega rumenega kartona še v prvem polčasu. Foto: Reuters Lionel Messi je sredi prvega polčasa dobil močan udarec. Marcelo ga je s komolcem zadel v usta in Argentinec je močno krvavel. Foto: Reuters Gareth Bale je zapustil zelenico v 37. minuti. Foto: Reuters Sorodne novice Real ima na El Clasicu prvo priložnost, da si zagotovi prvenstvo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Barcelona po golu Messija v 92. minuti še upa na naslov

Kraljevi klub ima tri točke naskoka in tekmo manj

23. april 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 23. april 2017 ob 22:27

Madrid - MMC RTV SLO

Madridski Real in Barcelona se na stadionu Santiago Bernabeu merita na derbiju, ki bi v primeru zmage kraljevega kluba zelo verjetno že odločil špansko prvenstvo.

Na vrhu lestvice ima Real pred Barcelono tri točke naskoka, a ima tekmo manj. Barcelona je izpadla v četrtfinalu Lige prvakov. Manjka kaznovani Neymar, priložnost je dobil Paco Alcacer, ki je to sezono na 17 tekmah dosegel štiri zadetka. Lionel Messi je začel 31. zaporedni el clasico, večkrat je na teh obračunih igral le Paco Gento (35-krat zapored).

Marcelo s komolcem zadel Messija

Real je začel odločno. Samuel Umtiti je že v 3. minuti trčil z Ronaldom v kazenskem prostoru, a enajstmetrovke ni bilo. Gostitelji so predvsem po desni strani nanizali nekaj nevarnih akcij. V 21. minuti je Marcelo s komolcem zadel Messija naravnost v usta. Argentinec je močno krvavel, a je nadaljeval srečanje z gazo na ustnici.

Ramos v vratnico, Casemiro v polno

Nevarne akcije so se vrstile na obeh straneh. V 28. minuti so Katalonci uspeli izbiti žogo po kotu, Marcelo jo je podal pred vrata, kjer se je Serio Ramos za las uspel izogniti prepovedanemu položaju, stresel je vratnico. Žoga se je odbila do Carlosa Enriqueja Casemira, ki je z bližine zatresel mrežo.

Messi hitro izenačil

Veliko veselje na tribunah ni trajalo dolgo časa. Pet minut zatem je Ivan Rakitić v kazenskem prostoru našel Messija, ki je švignuil mimo Daniela Carvajala in izenačil na 1:1.

V 37. minuti je poškodovani Gareth Bale zapustil igrišče, vstopil je Marco Asensio. Srečanje se je razživelo, priložnosti so se vrstile. Poskus Luke Modrića s 25 metrov je odbil Marc Andre ter Stegen, dve minuti pred odmorom je bil z glavo nenatančen Jordi Alba, ki ni uspel unovčiti podaje Luisa Suareza.



Casemiro, ki je že v 12. minuti prejel rumeni karton, je v sodnikovem dodatku prvega polčasa pohodil Messija v protinapadu, a sodnik se ni odločil za izključitev. V zadnji akciji prvega dela je po podaji iz kota vratar Keylor Navas zaplaval v prazno, na daljši vratanici pa Messi ni uspel pospraviti žoge v prazno mrežo.

33. krog, danes ob 20.45:

REAL MADRID - BARCELONA 2:2 (1:1)

Casemiro 28., James Rodriguez 85.; Messi 33., Rakitić 73.

RK: Ramos 78./Real Madrid

Real Madrid: Navas, Marcelo, Ramos, Nacho, Carvajal, Kroos, Casemiro (70./Kovačić), Modrić, Ronaldo, Benzema (82./James Rodriguez), Bale (39./Asensio).

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jorda Alba, Rakitić, Busquets, Iniesta, Messi, Paco Alcacer (70./Andre Gomes), Suarez.

Sodnik: Alejandro Hernandez Hernandez

SEVILLA - GRANADA 2:0 (1:0)

Ganso 4., 46.

Krhin (Granada) je igral vso tekmo.

MALAGA - VALENCIA 2:0 (2:0)

Recio 36., Ramirez 40.

VILLARREAL - LEGANES 2:1 (0:0)

Bakambu 68., 92.; Guerrero 90.

OSASUNA - SPORTING GIJON 2:2 (1:0)

Mere 19./ag, Kodro 72.; Canella 79., Castro 81.

ESPANYOL - ATLETICO MADRID 0:1 (0:0)

Griezmann 73.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO 1:0 (1:0)

Jose 29.

CELTA VIGO - BETIS 0:1 (0:0)

Brašanac 54.



LAS PALMAS - ALAVES 1:1 (1:0)

Boateng 44.; Ibai Gomez 61.

RK: Livaja 86./Las Palmas

Ponedeljek ob 20.45:

EIBAR - ATHLETIC BILBAO

Lestvica: REAL MADRID 31 23 6 2 82:33 75 BARCELONA 32 22 6 4 91:30 72 ATLETICO MADRID 33 20 8 5 60:24 68 SEVILLA 33 19 8 6 58:39 65 VILLARREAL 33 16 9 8 48:27 57 REAL SOCIEDAD 33 17 4 12 49:45 55 ATHLETIC BILBAO 32 16 5 11 45:37 53 EIBAR 32 14 8 10 52:44 50 ESPANYOL 33 13 10 10 44:43 49 CELTA VIGO 32 13 5 14 48:52 44 ALAVES 33 11 11 11 32:40 44 VALENCIA 33 11 7 15 47:56 40 LAS PALMAS 33 10 9 14 52:58 39 REAL BETIS 33 10 7 16 36:51 37 MALAGA 33 9 9 15 38:49 36 DEPORTIVO 33 7 10 16 35:51 31 LEGANES 33 6 9 18 27:51 27 SPORTING GIJON 33 5 8 20 36:66 23 GRANADA 33 4 8 21 27:70 20 OSASUNA 33 3 9 21 34:75 18

A. G.