Spolno nasilje v športu: "Če vemo, da se nekaj dogaja, si zatisnemo oči"

Prvi nacionalni forum o spolnem nasilju v športu na naših tleh

"Spolno nasilje v športu je še vedno nekakšna tabutema. Če vemo, da se nekaj dogaja, si nekako zatisnemo oči," so povedali na prvem nacionalnem forumu o spolnem nasilju v športu v Ljubljani, kjer so poudarili, da se nasilje preprečuje povsod, v športu pa jih čaka še veliko dela, zato so pozvali k nujnemu ukrepanju.

Kot je povedala vodja slovenskega dela projekta, ta sodi v sklop mednarodnega projekta Evropske komisije - Voice, Mojca Dupona Topič s Fakultete za šport, gre za slabo raziskano področje, stanje pa je primerljivo z drugimi državami, zato je ukrepanje nujno.



"Šport pa je posebej občutljiv, saj je v športu pogosto prisoten fizični stik. Tudi v športni borbi gredo športniki čez mejo. Hierarhija je zelo močna. Trener je tisti, ki omogoča razvoj kariere in tudi športnik je pripravljen včasih iti prek lastnega dostojanstva za uspeh," je povedala Dupona Topičeva.



Šport še vedno v domeni moških

Dupona Topičeva je ob tem poudarila tudi dejstvo, da je šport še vedno v domeni moških in da velja obrazec, da se v moškem športu poudarja moškost, v ženskem pa eleganca. "Sama športna kultura nam daje neke vzvode, da so neka dejanja v športu družbeno sprejemljiva, v šoli ali na delovnem mestu pa ne." Obenem garderobe po treningih, potovanja na tekme in priprave, včasih pa tudi oblačila, ponujajo mamljivo okolje prestopnikom.

V Sloveniji je bilo raziskovalno delo posebej težko, saj se nihče ne želi izpostavljati, zato je bilo športnike težko pripraviti k temu, da spregovorijo. Raziskava je v Sloveniji pokazala na model, v katerem so mlade športnice žrtve predvsem trenerjev. V ozaveščanje so se zato vključili tudi biatlonec Klemen Bauer, nekdanji košarkar Jaka Lakovič, rokometna vratarka Miša Marinček in nekdanja judoistka Raša Sraka Vukovič, ki so glavni ustvarjalci videa o ozaveščanju.

Sraka Vukovićeva: "Treba je govoriti o nasilju"

Projekt Voice naj bi žrtve spolnega nasilja v športu nagovoril predvsem k prijavi nasilja, obenem pa ozaveščal, kaj je dopustno in kaj ne. Nekdanja olimpijka Sraka Vukovićeva je v razpravi med drugim opozorila, da ljudje v klubih in zvezah molčijo ob nesprejemljivem nasilju, ne nujno spolnem, če so končni rezultat kolajne, posledično pa državna in sponzorska sredstva. In prav misel, da ne ukrepajo funkcionarji v klubih in zvezah, športnika potisne v še ranljivejši, celo nebogljen položaj.

"O tem je treba veliko govoriti, da bodo imele žrtve pogum spregovoriti. Mladi športniki ne vedo, kaj je prav, trenerju zaupajo, saj je nekakšen drugi oče, in od njega ne pričakujejo razočaranja in zlorabe. Ko se zgodi, ne vedo niti, kam se obrniti po pomoč," je še povedala Sraka Vukovičeva.

Marinčkova je dodala, da je tudi sama šla v šport z mislijo, da gre za čisto zadevo, v kateri štejejo le zmage. Pozneje športnik spoznava negativno paleto od dopinga do nasilja. Sama je prepričana, da moramo doseči stanje, kakršno je denimo v Skandinaviji. Kot je povedala, ji je stanje tam iz rokometnih dvobojev najbolj znano, kjer se športniki ne bojijo spregovoriti, kar odvrača tudi morebitne storilce. Obenem pa meni, da bi morali na temo bolj pripraviti tudi trenerje, a tovrstnega izobraževanja v zdajšnjem sistemu ni.

Projekt je pohvalil tudi direktor direktorata za šport na šolskem ministrstvu Boro Štrumbelj in poudaril možnosti, ki so športnikom že na voljo. Prvi je varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj, ki je uradno začel opravljati funkcijo na ministrstvu 1. aprila, drugo je aplikacija Olimpijskega komiteja Slovenije "žvižgač" in kot je dodal, se prav zdaj v izobraževanje športnih delavcev vključuje tudi etika v športu.

V sami razpravi za izboljšanje položaja so se pojavili predlogi o ozaveščanju mladih skozi različne šolske programe in v športnih društvih, kjer bi lahko imeli celo posebno osebo, na katero bi se lahko obrnili, pa tudi o ozaveščanju staršev, ki otroka k športni dejavnosti vpišejo z mislijo, da je tam 100-odstotno varen. Več bo treba storiti tudi na področju izobraževanja trenerjev in drugih športnih delavcev.