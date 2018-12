Andraž Šporar ni edini nekdanji "zmaj", ki blesti pri Slovanu. Med strelci na tekmi proti Trenčinu je bil tudi bočni branilec Mitch Apau. standardni steber obrambe pa je Kenan Bajrić. Foto: Twitter/@SKSlovan Jan Oblak je v soboto proti Alavesu s tremi obrambami ohranil nedotaknjeno mrežo Atletica, sedmič v 15 krogih La Lige. V nedejo zvečer si je slovenski vratar v družbi soigralca in prijatelja Stefana Savića ogledal superclasico med Riverjem in Boco ter bil del zvezdniške druščine na Santiagu Bernabeu. Foto: Reuters Upokojeni slovenski reprezentant Kevin Kampl je bil kapetan Leipziga ob polomu pri Freiburgu (0:3). Po tekmi je bil med najbolj kritiziranimi "biki", lokalni časopi je v oceni igralcev zapisal "tudi Kampl je samo človek" in mu namenil slabo nemško oceno 4. Po WhoScored s 6,2 je bil Kampl le četrti najslabši "športnik z žogo na travi". Foto: Reuters Dodaj v

Šporar na zimsko spanje z 20 goli. Bo res ostal v Bratislavi?

Najvidnejša predstava vikenda: Zajc podal za zmago in izbil žogo na črti

10. december 2018 ob 16:12

Bratislava - MMC RTV SLO

Idealno povprečje gol na tekmo se mu je izmaknilo, a Andraž Šporar je po 15 golih na 16 ligaških tekmah na Slovaškem in petih zadetkih na šestih tekmah v Evropi, več kot dobre volje in kljub zanimanju tujih klubov napoveduje, da bo slavil s Slovanom.

"Vrnili smo Slovan tja, kjer mu je mesto," je po zadnji tekmi jesenskega dela slovaškega prvenstva in novi visoki zmagi nad Trenčinom (5:2) pripovedoval Andraž Šporar. 24-letni Ljubljančan je prvo ime Slovana, ki je po polovici Super lige še neporažen (14 zmag in 4 remiji) in na vrhu lestvice uživa v osmih točkah prednosti pred DAC-om.

Na lestvici strelcev ima pet golov prednosti

"Želim zadeti na vsaki tekmi. Ko ne zabijem, to ni dobro. Želel sem si dveh golov, da bi imel povprečje gol na tekmo, o čemer me tako pogosto sprašujete novinarji," se je po koncu uspešne jeseni, ko je zadel "samo" z bele točke v 40. minuti za 3:0, šalil Šporar. S 15 goli na 16 odigranih tekmah, dve je izpustil zaradi kazni, je z naskokom prvi strelec slovaške lige, saj ima pred najbližjima zasledovalcema že pet golov prednosti.

Želi zaigrati na novem stadionu in v Evropi

"Želim osvojiti krono za državni naslov in kralja strelcev. Želim slaviti na novem Tehelnem polu. Potem bomo videli. Slovan že dolgo ni bil na položajih, ki jih je zasedal v preteklosti. Vrniti se moramo pred svoje navijače na Tehelnem polu, osvojiti naslov prvaka in igrati v evropskih tekmovanjih," je Šporar pred novinarji po zadnji jesenski tekmi znova poudaril, da ga niti malo ne zanima odhod v bogatejšo in močnejšo ligo. Ne pozabimo – po uradni Uefini lestvici državnih prvenstev je slovaška Super liga 31. v Evropi, slovenska Prva liga pa 30. Vendar je treba tudi opozoriti, da so v trenutni sezoni slovaški klubi 16. v Uefinih tekmovanjih, slovenski pa so nabrali dovolj točk le za 27. mesto.

Slaba izkušnja kot opomin pred novim zimskim prestopom

V zadnjih tednih je v intervjujih za slovaške medije in tudi ob reprezentančnem obisku domovine Šporar poudaril, da ga tudi zaradi slabe izkušnje januarskega prestopa iz Olimpije v Basel pozimi 2015/16 niti malo ne mika zamenjati klub sredi sezone. Pred tremi leti je imel Špoki za seboj prav tako eksplozivno jesen, v slovenski prvi ligi je zabil kar 17 golov, nato pa za 3,8 milijona evrov in bonuse bil prodan v Švico, kjer se je takoj poškodoval, nakopal si je srd navijačev, zaradi nakupovanja v napačnem mestu in v celotni sezoni odigral pičlih 20 minut. Vseeno si je na koncu z Rokom Kronavetrom razdelil krono kralja strelcev Prve lige in bil med dobitniki priznanja za naslov prvaka Slovenije.

"Zame osebno in za Slovan je bil uspešen ponovni zagon in odlična jesen," je še poudaril Šporar, ki je na Slovaškem našel pravo strelsko formo, na 22 tekmah je tako dosegel kar 20 golov in prispeval še 6 podaj, zaradi česar je odločen, da dokonča zgodbo, ki jo je začel pri nebeško modrih iz slovaške prestolnice.

Podal za vodstvo, nato zbil s črte v 93. minuti

Minuli konec tedna se je od reprezentantov v najmočnejših ligah najbolj izkazal Miha Zajc. Edina prava svetla točka Slovenije med turobno kampanjo Lige narodov je namreč podal za pomembno zmago Empolija. Na zadnjih tekmah Serie A je 24-letni Šempetrc sicer pristal na rezervni klopi - v zadnjih 5 krogih je v prvi postavi začel zgolj enkrat. A na nedeljski domači tekmi Empoli - Bologna je postal udarni as iz rokava. Pri izidu 1:1 je vstopil v 55. minuti in močno poživil igro, dvakrat je sam poskusil, a je bil blokiran, v 80. minuti pa je spretno podaljšal žogo do Antonina La Gumine za lahek gol in vodstvo z 2:1. Gostje so na koncu silovito pritisnili, v 93. minuti že matirali obrambo Empolija, a je žogo s črte zbil ravno Zajc. V nedeljo sledi toskanski derbi Fiorentina - Empoli, pri čemer Zajcu dobro kaže, da si spet izbori mesto v prvi enajsterici.

Nov gol Nunića v Grčiji

Neobičajno zgodbo v Grčiji piše Marko Nunić. Otrok Olimpije je v Sloveniji v zadnjih petih letih igral za Radomlje, Šenčur, Aluminij, Zavrč, Gorico, znova za Radomlje in Aluminij. V 2. SNL je na 59 tekmah zabil kar 34 golov, a v Prvi ligi je zbral 103 nastope in dosegel 15 golov. Poleti je 1. avgusta presenetljivo podpisal za grškega prvoligaša AEL Lariso, kjer je do konca oktobra odigral vsega 25 minut na eni tekmi, večinoma pa sploh ni bil v postavi. A prišla je pokalna tekma, kjer se je vse postavilo na glavo, 25-letni Ljubljančan pa je zadel dvakrat. Od takrat je stalni član prve enajsterice Larise, v prejšnjem krogu je dvakrat matiral rojaka Matica Kotnika, zdaj je bil z glavo natančen še pri PAOK-u. Tokrat je bil Nunićev gol premalo, saj je Larisa izgubila z 1:2 in zdrsnila na 11. mesto 16-članske Super lige.

Rep tretji strelec v Avstriji

V avstrijski Bundesligi je na tekmo Hartberg - Wacker Innsbruck prišlo do soočenja treh Slovencev, končalo se je z 2:2, pri čemer sta imela prste vmes dva Slovenca. Rajko Rep je dosegel oba zadetka za domače štajersko moštvo, najprej je bil natančen z bele točke, nato pa po samostojni akciji s strelom z desno nogo. Vmes je prvo izenačenje Tirolcev zrežiral prekaljeni Zlatko Dedić, pri gostih je v igro v nadaljevanju vstopil še Patrik Eler.

Rep, nekdanji kapetan mladinske reprezentance in Celja, je v zadnjih dveh mesecih postal ključni igralec Hartberga, saj je v zadnjih 8 krogih avstrijskega prvenstva prispeval 6 golov in 5 podaj ter je najbolj zaslužen za 7. mesto za novince v najmočnejši ligi severnih sosedov. Ob tem si slovenski napadalni vezist deli visoko 3. mesto strelcev avstrijskega prvenstva. Dedić, ki je bil v nedeljo tudi kapetan Innsbručanov, je doslej v sezoni kljub 4 izpuščenim tekmam prispeval 4 gole in 3 podaje.

Lani prvak Azije, zdaj cesarskega pokala Japonske

Za konec še skok na Japonsko, kjer se je v nedeljo igral finale cesarskega pokala. Urawa Reds je z 1:0 premagala Vegalto Sendai, prav v zadnji minuti sodnikovega podaljška pa je vstopil Zlatan Ljubijankić. Nekdanji slovenski reprezentant je imel vse od aprila velike težave s hrbtom, zaradi česar ni igral, s častnim vstopom pa se je mogože že poslovil od kluba, s katerim je lani bil tudi prvak Azije.

Toni Gruden